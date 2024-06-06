Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області
У ніч на 6 червня дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російській Telegram-канали.
Місцева влада заявила, що безпілотник атакував нафтобазу на території Старооскольського міського округу.
"Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони", - написав губернатор В’ячеслав Гладков.
Нагадаємо, вночі 6 червня безпілотник атакував Новошахтинський НПЗ.
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