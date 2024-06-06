УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини
6 665 12

Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області

нафтобаза

У ніч на 6 червня дрон атакував нафтобазу у Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російській Telegram-канали.

Місцева влада заявила, що безпілотник атакував нафтобазу на території Старооскольського міського округу.

"Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок загоряння було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони", - написав губернатор В’ячеслав Гладков.

Нагадаємо, вночі 6 червня безпілотник атакував Новошахтинський НПЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Роснєфть" просить про податкові пільги для ремонту НПЗ після ударів українських безпілотників

Автор: 

безпілотник (4165) НПЗ (588) росія (65223)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
дуже дивно, що на https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 цю нафтобазу , яка знаходиться всього за 60 км від кордону (тим більше - у тилах харківського угрупування російських військ), це перша атака.
показати весь коментар
06.06.2024 07:05
+9
Ну нарешті! А то я вже скучив за палаючими стратегічними об'єктами на території Мордору...
показати весь коментар
06.06.2024 07:29
+8
Може дочекалися поки пальне завезуть?
показати весь коментар
06.06.2024 07:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дуже дивно, що на https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 цю нафтобазу , яка знаходиться всього за 60 км від кордону (тим більше - у тилах харківського угрупування російських військ), це перша атака.
показати весь коментар
06.06.2024 07:05 Відповісти
Може дочекалися поки пальне завезуть?
показати весь коментар
06.06.2024 07:37 Відповісти
воно там є завжди, бо це єдина нафтобаза в Оскольському районі, і вона стоїть прямо на трасі Р188, яка виходить на магістраль Воронеж-Курськ.
показати весь коментар
06.06.2024 08:35 Відповісти
Ну я ж "версію" висунув! Просто знаю про деякі речі які практикувалися в Чечні Колишній однокурсник на зустрічі випускників розказував Він пройшов обидві війни Служив у частинах забезпечення Так розказував "під пляшку" що там часто практикувалася така схема: пальне на базу подавали тільки "на папері" Насправді його перекидали в інші точки і там продавали чи ховали з метою продажу А потім підпалювали пусті резервуари і списували на "чеченских диверсантов" Я такі випадки знаю ще по Афгану Там ця схема зародилася а в Чечні - розвернулася Не сумніваюся - зараз у кацапів - те саме Зараз ще легше - у Чечні не було БПЛА Зараз можна все на них валить
показати весь коментар
06.06.2024 08:50 Відповісти
ця нафтобаза "Татнафти" завжди повна, бо має стратегічне значення для частини трьох областей - Білогородської, Воронезької та Курської, у тому числі і для прикордоного угруповування військ. Тобто паперові варіанти тут не мають місця.
показати весь коментар
06.06.2024 08:59 Відповісти
Ну, добре! "Умовив"!
показати весь коментар
06.06.2024 09:01 Відповісти
Не атакував,а попав в базу або був нейтралізований базою)
показати весь коментар
06.06.2024 07:09 Відповісти
Ну нарешті! А то я вже скучив за палаючими стратегічними об'єктами на території Мордору...
показати весь коментар
06.06.2024 07:29 Відповісти
Та херня то все!

Чекаю новин про звільнення Мелітополя, Бердянська, Скадовська!!
показати весь коментар
06.06.2024 07:59 Відповісти
такий молодий, що надієшся дочекатися, мало яка птаха долетить до середини Дніпра-мало хто дочекається звільнення цих міст
показати весь коментар
06.06.2024 09:05 Відповісти
А де новина про нпз в ростовській області? Там до цього сасу горить
показати весь коментар
06.06.2024 08:17 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3493210/chergova_ataka_na_novoshahtynskyyi_npz
показати весь коментар
06.06.2024 10:45 Відповісти
 
 