Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области
В ночь на 6 июня дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-каналы.
Местные власти заявили, что беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.
"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны", - написал губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, ночью 6 июня беспилотник атаковал Новошахтинский НПЗ.
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