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беспилотник (3133) НПЗ (179) россия (92990)

Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области

нафтобаза

В ночь на 6 июня дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-каналы.

Местные власти заявили, что беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.

"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны", - написал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, ночью 6 июня беспилотник атаковал Новошахтинский НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, - росСМИ
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Топ комментарии
+15
дуже дивно, що на https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 цю нафтобазу , яка знаходиться всього за 60 км від кордону (тим більше - у тилах харківського угрупування російських військ), це перша атака.
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06.06.2024 07:05
+9
Ну нарешті! А то я вже скучив за палаючими стратегічними об'єктами на території Мордору...
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06.06.2024 07:29
+8
Може дочекалися поки пальне завезуть?
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06.06.2024 07:37
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дуже дивно, що на https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 цю нафтобазу , яка знаходиться всього за 60 км від кордону (тим більше - у тилах харківського угрупування російських військ), це перша атака.
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06.06.2024 07:05 Ответить
Може дочекалися поки пальне завезуть?
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06.06.2024 07:37 Ответить
воно там є завжди, бо це єдина нафтобаза в Оскольському районі, і вона стоїть прямо на трасі Р188, яка виходить на магістраль Воронеж-Курськ.
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06.06.2024 08:35 Ответить
Ну я ж "версію" висунув! Просто знаю про деякі речі які практикувалися в Чечні Колишній однокурсник на зустрічі випускників розказував Він пройшов обидві війни Служив у частинах забезпечення Так розказував "під пляшку" що там часто практикувалася така схема: пальне на базу подавали тільки "на папері" Насправді його перекидали в інші точки і там продавали чи ховали з метою продажу А потім підпалювали пусті резервуари і списували на "чеченских диверсантов" Я такі випадки знаю ще по Афгану Там ця схема зародилася а в Чечні - розвернулася Не сумніваюся - зараз у кацапів - те саме Зараз ще легше - у Чечні не було БПЛА Зараз можна все на них валить
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06.06.2024 08:50 Ответить
ця нафтобаза "Татнафти" завжди повна, бо має стратегічне значення для частини трьох областей - Білогородської, Воронезької та Курської, у тому числі і для прикордоного угруповування військ. Тобто паперові варіанти тут не мають місця.
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06.06.2024 08:59 Ответить
Ну, добре! "Умовив"!
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06.06.2024 09:01 Ответить
Не атакував,а попав в базу або був нейтралізований базою)
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06.06.2024 07:09 Ответить
Ну нарешті! А то я вже скучив за палаючими стратегічними об'єктами на території Мордору...
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06.06.2024 07:29 Ответить
Та херня то все!

Чекаю новин про звільнення Мелітополя, Бердянська, Скадовська!!
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06.06.2024 07:59 Ответить
такий молодий, що надієшся дочекатися, мало яка птаха долетить до середини Дніпра-мало хто дочекається звільнення цих міст
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06.06.2024 09:05 Ответить
А де новина про нпз в ростовській області? Там до цього сасу горить
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06.06.2024 08:17 Ответить
https://censor.net/ua/news/3493210/chergova_ataka_na_novoshahtynskyyi_npz
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06.06.2024 10:45 Ответить
 
 