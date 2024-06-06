На Східному напрямку за добу відбулось 98 боєзіткнень, - ОСУВ "Хортиця"
На Східному напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за минулу добу відбулось 98 боєзіткнень. З початку доби - вже 23 бойові зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".
"Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 39 авіаударів із застосуванням 35 КАБів, 360 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3309 обстрілів позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.
З початку поточної доби в східній операційній зоні вже відбулося 23 бойові зіткнення.
"Ворожа армія продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Лише за поточну добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вже зафіксовано 490 обстрілів та 15 ударів дронами-камікадзе", - додали в ОСУВ "Хортиця".
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