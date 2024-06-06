УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8585 відвідувачів онлайн
Новини Війна
375 1

На Східному напрямку за добу відбулось 98 боєзіткнень, - ОСУВ "Хортиця"

зсу

На Східному напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за минулу добу відбулось 98 боєзіткнень. З початку доби - вже 23 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".

"Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 39 авіаударів із застосуванням 35 КАБів, 360 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3309 обстрілів позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби в східній операційній зоні вже відбулося 23 бойові зіткнення.

"Ворожа армія продовжує вести обстріли позицій наших захисників. Лише за поточну добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вже зафіксовано 490 обстрілів та 15 ударів дронами-камікадзе", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Покровський напрямок залишається найгарячішим. Від початку дня Сили оборони знищили вже 354 окупанти на цьому напрямку

Автор: 

ОСУВ Хортиця (371) бойові дії (3813)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🔥«АТЕШ» предлагает высокооплачиваемую работу строителям военных объектов армии рф

Если ты из Крыма и ищешь работу - то сейчас самое время увеличить свой доход и одновременно сделать важное дело для борьбы с оккупационной властью.

Требуется лишь устроиться в организацию, которая занимается строительством военных оборонительных объектов

Оккупанты предлагают как всегда копейки за подобную работу.

Но «АТЕШ» надежный и честный работодатель, который ценит работу своих агентов. Поэтому мы будем платить тебе 6000 рублей/день! 🤑

Кроме этого, мы заплатим аванс в размере 15 000 руб сразу при оформлении на работу и предоставлении соответствующих подтверждений (фото с места + документа об устройствие на работу).

👉 Что нам нужно от будущего агента?
Фото, видео работ и фотографии документов.

👉Каков алгоритм действий? Все просто:
1) Связываешься с нами;
2) Устраиваешься на работу по строительству оборонительных сооружений (или являешься действующим сотрудником), присылаешь нам подтверждение и получаешь 15 000 руб аванса;
3) Делаешь фото/видео с места проведения работ, сообщаешь местоположение строительной бригады и документацию, касающеюся строительства;
4) получаешь 6000 рублей/день от Атеш!

Для связи с нами пиши: @atesh_fire
показати весь коментар
06.06.2024 08:53 Відповісти
 
 