На Восточном направлении за сутки произошло 98 боестолкновений, - ОСГВ "Хортиця"
На Восточном направлении, в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за минувшие сутки произошло 98 боестолкновений. С начала суток - уже 23 боевых столкновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале ОСГВ "Хортиця".
"Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 39 авиаударов с применением 35 КАБов, 360 ударов дронами-камикадзе, совершил 3309 обстрелов позиций наших войск", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 23 боевых столкновения.
"Вражеская армия продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" уже зафиксировано 490 обстрелов и 15 ударов дронами-камикадзе", - добавили в ОСГВ "Хортиця".
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