За сутки на фронте 85 боевых столкновений. Около Волчанска продолжается бой, - Генштаб

Продолжается оборонительная операция украинских войск. В настоящее время в целом произошло 85 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары россиян по Украине

С начала суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе - 40 КАБами), применил 499 дронов-камикадзе. Осуществил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбиты три атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка. 11 атак отражено. Потерь позиций не допущено. В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела - все попытки противника продвинуться вперед в районах Невского и в Серебрянского леса успеха не имели.

На Сиверском направлении противник тоже проявляет активность - провел шесть атак возле Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. Пять - отбиты, а одна, возле Раздолевки, еще продолжается. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском направлении ситуация напряженная. С начала суток агрессор 11 раз пытался выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Восемь атак отбиты. Еще три боестолкновения продолжаются возле Калиновки и Ивановского. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону - отражено 15 атак, еще восемь - продолжаются. В общей сложности, на направлении произошло 23 боевые столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

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Боевые действия на Юге

На Приднепровском направлении три атаки противника в районе Крынок потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары по врагу

Наши воины истощают врага на всей протяженности линии боевого соприкосновения и в тылу. За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, район сосредоточения ВВТ, два пункта управления БПЛА и радиолокационную станцию.

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