На Краматорском направлении враг пытается продвинуться вперед в районах Калиновки и станции Алебастровая, - Генштаб ВСУ

С начала суток по всей линии фронта произошло 64 боевые столкновения. Давление российских оккупантов не уменьшается по всей линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 16:00.

Продолжают активные действия российские оккупанты на Сиверском направлении. Количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Четыре атаки украинские защитники отбили, две еще продолжаются возле Верхнекамянского и Раздолевки.

На Краматорском направлении российские войска продолжают попытки продвинуться вперед в районах Калиновки и станции Алебастровая - продолжаются боевые столкновения. Общее количество их на направлении возросло до девяти.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 12 штурмовых действий оккупантов. Еще пять - продолжаются. Противник продолжает атаки возле Евгеновки и в четырех локациях в районе села Сокол.

Читайте также: На данный момент произошло 54 боестолкновения. Наибольшая активность противника - на Покровском направлении и на Харьковщине, - Генштаб

Враг продолжает атаковать на Времевском направлении. Все шесть боестолкновений - в районе Урожайного, половина из них продолжаются.

На Приднепровском направлении российские террористы снова сбрасывают авиабомбы: на этот раз - в районы Токаревки и Днепровского упало, в общей сложности, шесть КАБов.

На остальных направлениях - без особых изменений.