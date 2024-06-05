На Краматорському напрямку ворог намагається просунутись уперед у районах Калинівки та станції Алебастрова, - Генштаб ЗСУ

З початку доби по всій лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення. Тиск російських окупантів не зменшується по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 16:00.

Продовжують активні дії російські окупанти на Сіверському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Чотири атаки українські захисники відбили, дві - ще тривають біля Верхньокамянського і Роздолівки.

На Краматорському напрямку російські війська продовжують спроби просунутись уперед у районах Калинівки та станції Алебастрова – тривають бойові зіткнення. Загальна кількість їх на напрямку зросла до дев’яти.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 12 штурмових дій окупантів. Ще п’ять - тривають. Противник продовжує атаки біля Євгенівки та у чотирьох локаціях в районі села Сокіл.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 513 700 осіб (+1280 за добу), 7806 танків, 13 385 артсистем, 15 036 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Ворог і далі атакує на Времівському напрямку. Всі шість боєзіткнень - в районі Урожайного, половина з них продовжуються.

На Придніпровському напрямку російські терористи знову скидають авіабомби – цього разу у райони Токарівки і Дніпровського впало загалом шість КАБів.

На решті напрямків – без особливих змін.