Покровское направление остается самым горячим. С начала дня Силы обороны уничтожили уже 354 оккупанта на этом направлении
Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях. В настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеские атаки украинские защитники успешно отразили, одна, в районе Волчанска, - продолжается. Противник за сегодня потерял на направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БпЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.
Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины - продолжаются боевые действия. В общем, захватчики нарастили количество штурмовых действий на Купянском направлении до 12. 10 атак уже отражены. По состоянию на сейчас враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожено три российских боевых бронированных машины и автомобиль.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении враг сегодня провел семь атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу - там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет возле Невского.
Покровское направление остается самым горячим. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активно российские террористы продолжают давить в районе Сокола. Соответственно несут потери в живой силе - за сегодня это уже 354 человека. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь пушек, наземный дрон и автомобиль. Повреждены еще 13 единиц различной военной техники захватчиков.
Обстановка на юге
Ореховское направление - враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков - за сегодня отражены уже пять вражеских атак.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают попытки оккупантов продвигаться в глубину территории Украины, наносят врагу огневые удары.
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