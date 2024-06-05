Покровское направление остается самым горячим. С начала дня Силы обороны уничтожили уже 354 оккупанта на этом направлении

Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях. В настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеские атаки украинские защитники успешно отразили, одна, в районе Волчанска, - продолжается. Противник за сегодня потерял на направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БпЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины - продолжаются боевые действия. В общем, захватчики нарастили количество штурмовых действий на Купянском направлении до 12. 10 атак уже отражены. По состоянию на сейчас враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожено три российских боевых бронированных машины и автомобиль.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг сегодня провел семь атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу - там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет возле Невского.

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 513 700 человек (+1280 за сутки), 7806 танков, 13 385 артсистем, 15 036 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Покровское направление остается самым горячим. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активно российские террористы продолжают давить в районе Сокола. Соответственно несут потери в живой силе - за сегодня это уже 354 человека. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь пушек, наземный дрон и автомобиль. Повреждены еще 13 единиц различной военной техники захватчиков.

Обстановка на юге

Ореховское направление - враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков - за сегодня отражены уже пять вражеских атак.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают попытки оккупантов продвигаться в глубину территории Украины, наносят врагу огневые удары.

Читайте также: На Краматорском направлении враг пытается продвинуться вперед в районах Калиновки и станции Алебастровая, - Генштаб ВСУ