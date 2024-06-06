Міноборони Естонії планує закупити більше боєприпасів, артилерії та інвестувати в розвідку

У Міністерстві оборони Естонії скоригували заплановані витрати на оснащення армії: більше коштів виділять на закупівлю артилерії та артбоєприпасів. Проте через брак грошей відкладають придбання транспорту та засобів зв'язку, також менше військових відправлять за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

"Головний акцент, який ми робимо в цьому затвердженому плані розвитку, - це боєприпаси. Навіть більше, ніж було в попередньому, загалом більше півтора мільярда євро. Це надзвичайно велика сума. По-друге - посилення артилерії. До нас надійдуть два батальйони самохідних артилерійських систем, за новою програмою розвитку з’явиться і третій. Третя пріоритетна сфера - ситуаційна обізнаність… Відправною точкою рішень було те, що дасть найбільший ефект"", - пояснила Тіяна Уудеберг, заступник канцлера з питань оборонного планування міністерства.

Програма розвитку Міноборони встановлює плани оборонних витрат на найближчі 4 роки і щорічно оновлюється. Теперішня програма передбачає витрати обсягом 5,3 млрд євро.

Уудеберг зазначила, що це на 176 млн менше, аніж раніше планували.

"Ми також включили у цю програму розвитку витрати на підтримку України. Згідно з ухваленим рішенням, вони складуть 0,25% ВВП. На ці цілі також підуть наші ресурси - трохи понад 100 млн євро на рік", - сказала вона.

Нагадаємо, Україна та Естонія найближчим часом підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки.

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