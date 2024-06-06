Минобороны Эстонии планирует закупить больше боеприпасов, артиллерии и инвестировать в разведку

В Министерстве обороны Эстонии скорректировали запланированные расходы на оснащение армии: больше средств выделят на закупку артиллерии и артбоеприпасов. Однако из-за нехватки денег откладывают приобретение транспорта и средств связи, также меньше военных отправят за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

"Главный акцент, который мы делаем в этом утвержденном плане развития, - это боеприпасы. Даже больше, чем было в прежде: всего более полутора миллиардов евро. Это очень большая сумма. Во-вторых - усиление артиллерии. К нам поступят два батальона самоходных артиллерийских систем, по новой программе развития появится и третий. Третья приоритетная сфера - ситуационная осведомленность... Отправной точкой решений было то, что даст наибольший эффект", - рассказала Тияна Уудеберг, заместитель канцлера по вопросам оборонного планирования министерства.

Программа развития Минобороны устанавливает планы оборонных расходов на ближайшие 4 года и ежегодно обновляется. Нынешняя программа предусматривает расходы в объеме 5,3 млрд евро.

Уудеберг отметила, что это на 176 млн меньше, чем ранее планировалось.

"Мы также включили в эту программу развития расходы на поддержку Украины. Согласно принятому решению, они составят 0,25% ВВП. На эти цели также пойдут наши ресурсы - чуть более 100 млн евро в год", - сказала она.

Напомним, Украина и Эстония в ближайшее время подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

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