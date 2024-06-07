Випускникам будівельного коледжу в окупованому Луганську виписали "бойові" повістки

Загарбники на окупованих територіях продовжують приховану "мобілізацію".

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У Луганську випускників місцевого будівельного коледжу зібрали і разом доставили до військкомату ніби для уточнення облікових даних. За підсумком, одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами очільника області, окупаційна адміністрація передала російському інвестору ще п’ять вугледобувних підприємств

"Знову за символічну суму і за відсутності конкурентних торгів. Тож, на скорочення штату та інші проблеми очікують гірники шахт "Молодогвардійська", "Червоний Партизан", імені Баракова, "Суходільська-Східна", "Харківська", - додав Лисогор.

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