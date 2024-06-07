Випускникам будівельного коледжу в окупованому Луганську виписали "бойові" повістки
Загарбники на окупованих територіях продовжують приховану "мобілізацію".
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"У Луганську випускників місцевого будівельного коледжу зібрали і разом доставили до військкомату ніби для уточнення облікових даних. За підсумком, одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами очільника області, окупаційна адміністрація передала російському інвестору ще п’ять вугледобувних підприємств
"Знову за символічну суму і за відсутності конкурентних торгів. Тож, на скорочення штату та інші проблеми очікують гірники шахт "Молодогвардійська", "Червоний Партизан", імені Баракова, "Суходільська-Східна", "Харківська", - додав Лисогор.
Будь ласка, зачекайте...
Але перед тим передадуть все майно на користь України
Потім черга колаборантів та співчуваючих куйла
чим менше ЇХ, тим краще НАМ
там "Наташку бьют !" не почуєте
Ну зовсім озвіріли окупанти
Кожен ссикулянт знає що расіюшка нікого не мобілізує, а видає по бочці пєчєнья і московську зарплату...
пердун старий !