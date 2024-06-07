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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Луганськ (573) окупація (6526)

Випускникам будівельного коледжу в окупованому Луганську виписали "бойові" повістки

В окупованому Луганську випускникам коледжу виписали бойові повістки

Загарбники на окупованих територіях продовжують приховану "мобілізацію". 

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Луганську випускників місцевого будівельного коледжу зібрали і разом доставили до військкомату ніби для уточнення облікових даних. За підсумком, одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами очільника області, окупаційна адміністрація передала російському інвестору ще п’ять вугледобувних підприємств

"Знову за символічну суму і за відсутності конкурентних торгів. Тож, на скорочення штату та інші проблеми очікують гірники шахт "Молодогвардійська", "Червоний Партизан", імені Баракова, "Суходільська-Східна", "Харківська", - додав Лисогор.

Читайте: Рашист, який став "поетом СВО", викрав і жорстоко вбив мешканку окупованого Луганська: вона нібито займалася розвідкою на користь ЗСУ

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Помнится как даунбаситы хвастались что когда наконец к ним придет разия то для них вайна закончится. Ню-ню
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07.06.2024 10:44
+4
Хай всі здохнуть !
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07.06.2024 10:39
+3
"одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки" - невже так буває?
Ну зовсім озвіріли окупанти
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07.06.2024 10:45
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Хай всі здохнуть !
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07.06.2024 10:39 Відповісти
Спочатку нехай самостійно здохнуть ВСІ кацапи
Але перед тим передадуть все майно на користь України
Потім черга колаборантів та співчуваючих куйла
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07.06.2024 11:47 Відповісти
+ 100 !

чим менше ЇХ, тим краще НАМ
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07.06.2024 14:12 Відповісти
І шо ? Тим ватанам це за честь подохнути за маладую ріспубліку і за любиму росіюшку
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07.06.2024 10:41 Відповісти
А відео буде як виписували? Чи пан Артем вирішим побавитися у примітивну пропаганду
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07.06.2024 10:44 Відповісти
За відосіками - це до наших ТЦК. А в маладих рєспубліках - все чітко. Лише суворі обличчя істінних добровольних борцов с фашізмом. І жодного примусу, зауважте.
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07.06.2024 10:46 Відповісти
в маладих рєспубліках кіно чорно-біле і німе

там "Наташку бьют !" не почуєте
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07.06.2024 14:14 Відповісти
Помнится как даунбаситы хвастались что когда наконец к ним придет разия то для них вайна закончится. Ню-ню
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07.06.2024 10:44 Відповісти
"одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки" - невже так буває?
Ну зовсім озвіріли окупанти
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07.06.2024 10:45 Відповісти
Хоть паражом...
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07.06.2024 10:48 Відповісти
Брехня.
Кожен ссикулянт знає що расіюшка нікого не мобілізує, а видає по бочці пєчєнья і московську зарплату...
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07.06.2024 10:46 Відповісти
Віина! - всіх у топку
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07.06.2024 10:55 Відповісти
Слава Богу, що у нас такого нема!
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07.06.2024 11:10 Відповісти
тоскуєш за маладой Лугандой ?

пердун старий !
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07.06.2024 14:15 Відповісти
плюсонув статтю. Кожен повинен нести відповідальність за свої рішення і дії.
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07.06.2024 12:19 Відповісти
Хотіли відсидітися,а тут нова родіна завьот)та й ще не просто завьот,а з прістрастієм)
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07.06.2024 13:25 Відповісти
Був би я 16-річним хлопцем в лугандоні, то усіма б можливостями намагався втекти в Європу, а не вчитися на будівельника в цій вигрібній ямі🤮🤮🤮
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07.06.2024 15:46 Відповісти
 
 