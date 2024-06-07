Выпускникам строительного колледжа в оккупированном Луганске выписали "боевые" повестки
Захватчики на оккупированных территориях продолжают скрытую "мобилизацию".
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
"В Луганске выпускников местного строительного колледжа собрали и вместе доставили в военкомат будто для уточнения учетных данных. По итогу, одним днем провели медицинское обследование и выписали "боевые" повестки", - говорится в сообщении.
Также, по словам главы области, оккупационная администрация передала российскому инвестору еще пять угледобывающих предприятий.
"Опять за символическую сумму и при отсутствии конкурентных торгов. Поэтому, сокращение штата и другие проблемы ожидают горняки шахт "Молодогвардейская", "Красный Партизан", имени Баракова, "Суходольская-Восточная", "Харьковская", - добавил Лысогор.
Пожалуйста, подождите...
Але перед тим передадуть все майно на користь України
Потім черга колаборантів та співчуваючих куйла
чим менше ЇХ, тим краще НАМ
там "Наташку бьют !" не почуєте
Ну зовсім озвіріли окупанти
Кожен ссикулянт знає що расіюшка нікого не мобілізує, а видає по бочці пєчєнья і московську зарплату...
пердун старий !