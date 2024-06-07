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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганск (3156) оккупация (9975)

Выпускникам строительного колледжа в оккупированном Луганске выписали "боевые" повестки

В окупованому Луганську випускникам коледжу виписали бойові повістки

Захватчики на оккупированных территориях продолжают скрытую "мобилизацию".

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

Луганске выпускников местного строительного колледжа собрали и вместе доставили в военкомат будто для уточнения учетных данных. По итогу, одним днем провели медицинское обследование и выписали "боевые" повестки", - говорится в сообщении.

Также, по словам главы области, оккупационная администрация передала российскому инвестору еще пять угледобывающих предприятий.

"Опять за символическую сумму и при отсутствии конкурентных торгов. Поэтому, сокращение штата и другие проблемы ожидают горняки шахт "Молодогвардейская", "Красный Партизан", имени Баракова, "Суходольская-Восточная", "Харьковская", - добавил Лысогор.

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Топ комментарии
+6
Помнится как даунбаситы хвастались что когда наконец к ним придет разия то для них вайна закончится. Ню-ню
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07.06.2024 10:44
+4
Хай всі здохнуть !
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07.06.2024 10:39
+3
"одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки" - невже так буває?
Ну зовсім озвіріли окупанти
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07.06.2024 10:45
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Хай всі здохнуть !
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07.06.2024 10:39 Ответить
Спочатку нехай самостійно здохнуть ВСІ кацапи
Але перед тим передадуть все майно на користь України
Потім черга колаборантів та співчуваючих куйла
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07.06.2024 11:47 Ответить
+ 100 !

чим менше ЇХ, тим краще НАМ
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07.06.2024 14:12 Ответить
І шо ? Тим ватанам це за честь подохнути за маладую ріспубліку і за любиму росіюшку
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07.06.2024 10:41 Ответить
А відео буде як виписували? Чи пан Артем вирішим побавитися у примітивну пропаганду
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07.06.2024 10:44 Ответить
За відосіками - це до наших ТЦК. А в маладих рєспубліках - все чітко. Лише суворі обличчя істінних добровольних борцов с фашізмом. І жодного примусу, зауважте.
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07.06.2024 10:46 Ответить
в маладих рєспубліках кіно чорно-біле і німе

там "Наташку бьют !" не почуєте
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07.06.2024 14:14 Ответить
Помнится как даунбаситы хвастались что когда наконец к ним придет разия то для них вайна закончится. Ню-ню
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07.06.2024 10:44 Ответить
"одним днем провели медичне обстеження і виписали "бойові" повістки" - невже так буває?
Ну зовсім озвіріли окупанти
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07.06.2024 10:45 Ответить
Хоть паражом...
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07.06.2024 10:48 Ответить
Брехня.
Кожен ссикулянт знає що расіюшка нікого не мобілізує, а видає по бочці пєчєнья і московську зарплату...
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07.06.2024 10:46 Ответить
Віина! - всіх у топку
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07.06.2024 10:55 Ответить
Слава Богу, що у нас такого нема!
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07.06.2024 11:10 Ответить
тоскуєш за маладой Лугандой ?

пердун старий !
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07.06.2024 14:15 Ответить
плюсонув статтю. Кожен повинен нести відповідальність за свої рішення і дії.
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07.06.2024 12:19 Ответить
Хотіли відсидітися,а тут нова родіна завьот)та й ще не просто завьот,а з прістрастієм)
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07.06.2024 13:25 Ответить
Був би я 16-річним хлопцем в лугандоні, то усіма б можливостями намагався втекти в Європу, а не вчитися на будівельника в цій вигрібній ямі🤮🤮🤮
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07.06.2024 15:46 Ответить
 
 