Рашист, ставший "поэтом СВО", похитил и жестоко убил жительницу оккупированного Луганска: она якобы занималась разведкой в пользу ВСУ
В России судят старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Их обвиняют в похищении и жестоком убийстве 23-летней жительницы оккупированной Луганской области. Девушка якобы служила в ВСУ и работала на украинскую разведку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Коммерсант".
Что известно об убийстве?
По версии следствия, девушка якобы угрожала российскому офицеру Жамидулову, что расскажет об их интимной связи его жене.
Жамидулов заявлял, что Валентина Давронова служила в украинской армии с 2018 до 2021 года и на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он утверждал, что она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.
Оккупанты похитили и доставили ее в пункт временной дислокации части как украинскую разведчицу.
Там потерпевшую зарезали ножом, а ее тело подорвали тремя гранатами Ф-1, пытаясь скрыть следы преступления. Они надеялись, что таким образом тело девушки невозможно будет опознать.
Девушку завели в солдатскую баню, где Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела.
Кроме того, как пишет "Коммерсант", в убийстве в солдатской бане участвовал командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев (его дело будет слушаться отдельно). Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву - ударом ножа в сердце.
Российский офицер был "поэтом СВО"
Как отмечается, Жамидулов известен тем, что во время подготовки к боевым действиям писал патриотические стихи, исполнение которых рекламировало минобороны РФ.
В интервью он рассказывал, что дома его ждут две дочери и жена, которые "им гордятся".
У жестоко убитой оккупантами луганчанки Валентины осталась маленькая дочь.
Пожалуйста, подождите...
Інколи банан це просто банан...
Проте крім "може" є ще "вірогідність". Те що вона була розвідником, вірогідність щезаюче мала.
Хоча є і такий варіан (я його нижче вже приводив):
Хоч комусь спало на думку, що ця дівчина/жінка виконувала завдвння наших спецслужб.
"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836
За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.
«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».
За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/
Якби не кацапи одружилася з Українцев і наплодили багато Українців
Короче ускоглазих кацапів усіх відправити на суд Господній
Ми не судді, але провідники до нього
среди поэтон все они овно
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - рашисти також поза законом. Тому кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
Та не з москалями ....*
Только анигиляция всех участников "сво"-лочного контингента и после войны ров + полосы минирования и огонь на поражение
Наведу приклад:
"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836
За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.
«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».
За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/
Читаю коментарі деяких "людей" і не можу зрозуміти до якого днища можуть опускатися деякі люди, хайпуючи на смерті української дівчини/жінки.
Ганьба!
То чим ми відрізняємося від кацапів?!
Москалі -лихії люди, роблять лихо з вами."
Тарас Григорович - попереджував.
ощутил "величие империи" - чу R ка ййо_ббанный - а как такого можно ещё назвать ?
А чурка москальська не парився, просто вбив і все...
Як приклад, "гуманіст" уZкій достоєвський, що був засудженим педофілом, втік з-під домашнього арешту під час судового розгляду справи в Італію, де й переховувався, вимолюючи у сZаря прощення у листах та через знайомих.
Тож на вартості "сльози детини" хвєдя знався добре.
Чи був Достоєвський у тої "дитини" першим ?
Цю тему розганяє один конкретний хитрий народ,
що не забороняє секс із дітьми старшими 3 років,
якщо вони належать до інших етносів.
А у світі Достоєвського цінують, поважають
І Голівуд справді знає толк в педофілії, бо серед гостей "острова педофілів",
який належав Джефрі Епштейну, було чимало знаменитостей.
Більшість населення Землі його НЕзнають.
Вийди на вулицю і попроси перехожих назвати 10 його творів.
Без гугла, але з коротким викладенням змісту.
"Цінуюють-поважають" його лише в межах навчальної програми, куди його пропихають адепти уZкава мІра.
А єнтадругоЄ.
Принижуючи і утискуючи на всіх етапах - від школи з напівтюремними порядками,
і аж до самої несправедливо начисленої пенсії.
Радянська людина виростала накачаною ненавистю до інших,
що не мала виходу в тоталітарному суспільстві,
і проривалась хіба що у немотивованій жорстокості "побутових" розборок.
Єдиним легальним каналом реалізації була ненависть до решти світу.
Який, до того, жив явно краще, багатше і щасливіше.
І єдиним шансом скомпенсувати це була можливість руйнувати і вбивати.