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армия РФ (18050) Луганск (3157) убийство (6360) военные преступления (1376)

Рашист, ставший "поэтом СВО", похитил и жестоко убил жительницу оккупированного Луганска: она якобы занималась разведкой в ​​пользу ВСУ

Російський офіцер жорстоко вбив мешканку Луганська

В России судят старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина. Их обвиняют в похищении и жестоком убийстве 23-летней жительницы оккупированной Луганской области. Девушка якобы служила в ВСУ и работала на украинскую разведку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Что известно об убийстве?

По версии следствия, девушка якобы угрожала российскому офицеру Жамидулову, что расскажет об их интимной связи его жене.

Жамидулов заявлял, что Валентина Давронова служила в украинской армии с 2018 до 2021 года и на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он утверждал, что она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

Оккупанты похитили и доставили ее в пункт временной дислокации части как украинскую разведчицу.

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Там потерпевшую зарезали ножом, а ее тело подорвали тремя гранатами Ф-1, пытаясь скрыть следы преступления. Они надеялись, что таким образом тело девушки невозможно будет опознать.

Девушку завели в солдатскую баню, где Айдын Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела.

Кроме того, как пишет "Коммерсант", в убийстве в солдатской бане участвовал командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев (его дело будет слушаться отдельно). Айдын Жамидулов приказал ему добить жертву - ударом ножа в сердце.

Російський офіцер жорстоко вбив мешканку Луганська
23-летняя девушка, которую убили оккупанты

Российский офицер был "поэтом СВО"

Как отмечается, Жамидулов известен тем, что во время подготовки к боевым действиям писал патриотические стихи, исполнение которых рекламировало минобороны РФ.

Айдин Жамідулов

В интервью он рассказывал, что дома его ждут две дочери и жена, которые "им гордятся".

У жестоко убитой оккупантами луганчанки Валентины осталась маленькая дочь.

Также смотрите: Ударил ножом в сердце: Рашист изнасиловал и жестоко убил 17-летнюю девушку на оккупированной Луганщине, - росСМИ. ФОТО
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Топ комментарии
+26
поет СВО.... звучить як брильянтове гівно
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30.05.2024 11:46
+10
«Кохайтеся чорнобриві та не з москалями...» (с)
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30.05.2024 12:13
+9
Під рашистською окупацією українці позбавлені елементарних прав, а головно - на здоров'я і життя. І можуть запросто потрапити у катівню-підвал, або як та дівчина - під ніж російських загарбників - садистів і убивць.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - рашисти також поза законом. Тому кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
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30.05.2024 11:52
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30.05.2024 11:43 Ответить
Якщо добре пошукати то можна знайти її фото у формі ЗСУ. І тут питання чи вона просто перевзулася чи можливо дійсно працювала на розвідку.
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30.05.2024 11:51 Ответить
Якби вона дійсно "працювала на розвідку", то її фото у формі ЗСУ ви ніколи б не зайшли.
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30.05.2024 12:46 Ответить
Це ви так думаєте. Минуле людей буває різним. А фото знайдено в архівах пошукових індексів, а ті в свою чергу на кацапських парсерах соцмереж. В реальному нинішньому вигляді ви тих фото не знайдете. Далеко не завжди вдається видалити свій цифровий слід в інтернеті навіть багаторічної давності пов'язані з іншим життям. Я лише припустив що дівчина живучи і спілкуючись з окупантами могла приносити користь країні і бути патріотом в душі. Тому не треба поспішати паплюжити пам'ять про неї. І не дарма ці коментарі в результаті повидаляли на які я відповідав.
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30.05.2024 12:58 Ответить
Ви справді вважаєте що люди які теоретично її "вербували" не перевірили оце все. А потім відправили "на заданіє" з таким бекграундом?
Інколи банан це просто банан...
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30.05.2024 13:05 Ответить
Я справді вважаю що ніхто з нас не знає правди. Тому паскудити жорстоко вбиту дівчину не знаючи реальності це якось геть по кацапськи. Це все що я вважаю. ЗСУ допомагають багато людей на окупованих територіях і для цього не потрібно мати ідеально приховане минуле. Перед цим закатували і вбили діда, який допомагав ЗСУ і вів списки техніки і особового складу кацапів. І обережності того діда теж ніхто не навчив і не приховав його минуле чи вчинки чи ті самі записи вчасно знищувати.
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30.05.2024 13:10 Ответить
Може бути що завгодно. Звичайно.
Проте крім "може" є ще "вірогідність". Те що вона була розвідником, вірогідність щезаюче мала.
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30.05.2024 13:23 Ответить
Так само як вірогідність того, що вона служила в ЗСУ раніше. Але є фото, де і вона і поряд люди у формі ЗСУ. Ви будуєте ці свої вірогідності на якихось власних суб'єктивних баченнях і щось мені намагаєтесь довести. Причину я не розумію. Адже мій посил лише в тому що не треба поливати лайном людину, яку жорстоко вбили, не знаючи про неї практично нічого. Лише те, що написали у новинах. І ви вже зробили свої поспішні висновки і навішали на неї ярлики шльондри і колаборантки, лугандонки і тд. Або ж захищаєте таку позицію інших писак. Не бачу сенсу в продовженні діалогу.
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30.05.2024 13:48 Ответить
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30.05.2024 13:52 Ответить
Дякую Вам за людяність! Читаю коменти деяких і мені стало соромно за деяких так би мовити українців, которих вже і не відрізниш від кацапів.
Хоча є і такий варіан (я його нижче вже приводив):
Хоч комусь спало на думку, що ця дівчина/жінка виконувала завдвння наших спецслужб.
"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836

За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.

«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».

За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/
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30.05.2024 13:09 Ответить
Дуже влучний приклад. Дякую!
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30.05.2024 13:12 Ответить
Вона Українка, хоч і скацаплена
Якби не кацапи одружилася з Українцев і наплодили багато Українців
Короче ускоглазих кацапів усіх відправити на суд Господній
Ми не судді, але провідники до нього
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30.05.2024 12:08 Ответить
«Кохайтеся чорнобриві та не з москалями...» (с)
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30.05.2024 12:13 Ответить
Це навіть не москаль. Звичайний холуй що прислужує окупантам.
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30.05.2024 12:50 Ответить
узкоглаза тварюка
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30.05.2024 13:01 Ответить
Фразу - «скільки ж іще ***********» було неправильно інтерпретовано за спробу дізнатися чисельність російськомовних патріотів лугандонії та кацапських військ
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30.05.2024 11:43 Ответить
поет СВО.... звучить як брильянтове гівно
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30.05.2024 11:46 Ответить
среди овна они поэты
среди поэтон все они овно
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30.05.2024 12:04 Ответить
Поет! - иобании по голові!
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30.05.2024 11:47 Ответить
Під рашистською окупацією українці позбавлені елементарних прав, а головно - на здоров'я і життя. І можуть запросто потрапити у катівню-підвал, або як та дівчина - під ніж російських загарбників - садистів і убивць.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - рашисти також поза законом. Тому кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
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30.05.2024 11:52 Ответить
Або стати поетом !
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30.05.2024 11:57 Ответить
хроніки людожерів московії
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30.05.2024 12:02 Ответить
Не знала класика *Кохайтеся чорнобриві,
Та не з москалями ....*
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30.05.2024 12:06 Ответить
Дивно, жодного жарту про Мурата Насирова
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30.05.2024 12:09 Ответить
А что с ним? Он бурят и осень рад?
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30.05.2024 12:22 Ответить
Если ЭТО даже в их "судах" всплывает то представьте, какой террор они в реале устраивают!
Только анигиляция всех участников "сво"-лочного контингента и после войны ров + полосы минирования и огонь на поражение
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30.05.2024 12:12 Ответить
Хоч комусь спало на думку, що ця дівчина/жінка виконувала завдвння наших спецслужб?

Наведу приклад:

"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836

За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.

«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».

За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/

Читаю коментарі деяких "людей" і не можу зрозуміти до якого днища можуть опускатися деякі люди, хайпуючи на смерті української дівчини/жінки.
Ганьба!
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30.05.2024 12:14 Ответить
Дуже-дуже навряд...
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30.05.2024 12:33 Ответить
А якщо і дійсно "Дуже-дуже навряд" і дійсно вона не працювала на спецслужби України, то це є приводом жартувати та пащекувати над вбивтою українкою та її малолітньою донькою круглою сиротою?
То чим ми відрізняємося від кацапів?!
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30.05.2024 13:01 Ответить
"Не кохайтесь чорнобриві з москалями.

Москалі -лихії люди, роблять лихо з вами."

Тарас Григорович - попереджував.
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30.05.2024 12:26 Ответить
Очередной зашуганный бурят, которого россия гноила и гнобила всю жизнь, наконец,
ощутил "величие империи" - чу R ка ййо_ббанный - а как такого можно ещё назвать ?
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30.05.2024 12:32 Ответить
Черговий Рулон Обоєв - рускій багатирь...
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30.05.2024 12:36 Ответить
Камаз Отходов, Духан Сараев !
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30.05.2024 12:41 Ответить
Камаз Отходов, Духан Сараев, Завал Бараков !
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30.05.2024 12:43 Ответить
Развал Устоев и Ушат Помоев.
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30.05.2024 12:50 Ответить
А наші з колаборантами панькаються, фотки в інтернеті. будуть судити, лікувати. годувати, одягати.
А чурка москальська не парився, просто вбив і все...
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30.05.2024 13:00 Ответить
На такому лайні й побудована вся "культура" рашизму.
Як приклад, "гуманіст" уZкій достоєвський, що був засудженим педофілом, втік з-під домашнього арешту під час судового розгляду справи в Італію, де й переховувався, вимолюючи у сZаря прощення у листах та через знайомих.
Тож на вартості "сльози детини" хвєдя знався добре.
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30.05.2024 13:00 Ответить
А скільки років було тій дитині ? 14 ? 15 ? 17 ?
Чи був Достоєвський у тої "дитини" першим ?
Цю тему розганяє один конкретний хитрий народ,
що не забороняє секс із дітьми старшими 3 років,
якщо вони належать до інших етносів.
А у світі Достоєвського цінують, поважають
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30.05.2024 13:25 Ответить
Цікаво, чи є статистика за кількістю поціновувачів гітлера, чє гєвари, пол пота та інших виродків? Бо маю підозру, що "у світі" їх значно більше, ніж любителів толстоєвскаво.
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30.05.2024 13:36 Ответить
Голівуд знімав фільми за Достоєвським, то ж поціновувачів він мав чимало.
І Голівуд справді знає толк в педофілії, бо серед гостей "острова педофілів",
який належав Джефрі Епштейну, було чимало знаменитостей.
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30.05.2024 13:56 Ответить
Маю сумніви, що більшість споживачів продукції Голівуду, які бачили у титрах "Dostoevski", знали, хто це такий. "Якийсь поляк" - думали ті, хто знав про існування Польщі (таких теж було небагато).
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30.05.2024 14:27 Ответить
Раз почав, то пиши вже все як є.
Більшість населення Землі його НЕзнають.
Вийди на вулицю і попроси перехожих назвати 10 його творів.
Без гугла, але з коротким викладенням змісту.
"Цінуюють-поважають" його лише в межах навчальної програми, куди його пропихають адепти уZкава мІра.
А єнтадругоЄ.
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30.05.2024 17:26 Ответить
Або його "саслуживец па пєру" граф "зєркало рускай рєвадюциі" Льовушка Толстий, який у своїх "дєрєвнях" охоче користувався "правом першої ночі", а якщо подобалось, то і другої, і третьої...
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30.05.2024 13:29 Ответить
черговий кацапський маньяк
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30.05.2024 13:28 Ответить
Дуже добре, що росія несе свій розрекламований скрєпний мір та ,,славянську державу,, за допомогою Жумаділових, Мурзієвих та інших вузькооких ,,руських братів,, Це хоть трохи відкриває очі нашим співвітчизникам, які були укушені роспропагандою про ,,ми одной крові,,
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30.05.2024 13:56 Ответить
Більшовицька система свідомо вирощувала людоненависників.
Принижуючи і утискуючи на всіх етапах - від школи з напівтюремними порядками,
і аж до самої несправедливо начисленої пенсії.
Радянська людина виростала накачаною ненавистю до інших,
що не мала виходу в тоталітарному суспільстві,
і проривалась хіба що у немотивованій жорстокості "побутових" розборок.
Єдиним легальним каналом реалізації була ненависть до решти світу.
Який, до того, жив явно краще, багатше і щасливіше.
І єдиним шансом скомпенсувати це була можливість руйнувати і вбивати.
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30.05.2024 13:59 Ответить
Жителі процвітаючої дирляндії і пацаки періодично ріжуть один одного. Звичайний жабогадюкінг.
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30.05.2024 15:07 Ответить
 
 