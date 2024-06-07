За добу на фронті - 90 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 36, - Генштаб

Минулої доби українські захисники на Покровському напрямку відбили 36 атак ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону повідомив речник Генерального штабу України Андрій Ковальов.

"Протягом доби відбулося 90 бойових зіткнень. За минулу добу загалом ворог завдав одного ракетного та 75 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши дві ракети та 80 керованих авіаційних бомб, також здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів, у тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - зазначив речник.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив, продовжував здійснювати вогневий впив по всій лінії бойового зіткнення на цьому напрямку із застосуванням артилерії та авіації.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили чотири ворожі атаки - в районах Дружелюбівки, Петропавлівки Харківської області, М’ясожарівки Луганської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захоплені Росією території на Харківщині не є стратегічно важливими з погляду загального перебігу війни в Україні, - заступник радника з національної безпеки США Файнер

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, тернів Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять спроб противника прорвати українську оборону в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічні скиди з дронів бригади "Азов" на російську піхоту на Кремінському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 атак в районах населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Яснобродівка, Калинове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Красногорівка та Парасков’ївка, де ворог десять разів намагався прорвати оборону українських військ.

Ситуація на півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 9 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив шість атак проти Сил оборони на цьому напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог активізувався на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського, - Генштаб ЗСУ