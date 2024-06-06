Ворог активізувався на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського, - Генштаб ЗСУ

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 69. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 19:00.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території РФ, зокрема з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено.

На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.

Бойові дії на Донбасі

За попередньою інформацією на Лиманському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів.

На Сіверському напрямку зросла активність ворога в районі Верхньокам’янського. Наразі протягом дня тут мали місце чотири боєзіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На Курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка.

Помітно активізувався ворог на Времівському напрямку - тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти.

Бойові дії на півдні

По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 515 000 осіб (+1300 за добу), 7828 танків, 13 433 артсистеми, 15 076 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА