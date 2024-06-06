Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 515 000 осіб (+1300 за добу), 7828 танків, 13 433 артсистеми, 15 076 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 515 000 російських окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 515000 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7828 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,
- артилерійських систем – 13433 (+48) од,
- РСЗВ – 1095 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 831 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 2230 (+7)
Топ коментарі
+15 Qq Qqq #455433
показати весь коментар06.06.2024 08:46
+12 Onufri Zagloba
показати весь коментар06.06.2024 08:09
+10 Qq Qqq #455433
показати весь коментар06.06.2024 08:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна тисне на Захід, щоб там активізували підготовку українських пілотів, оскільки сам процес підготовки сильно затягується, а вже незабаром союзники мають передати Києву першу партію F-16.
Київ заявляє, що вже хоч зараз готовий відправити на навчання ще 30 пілотів. Однак у Вашингтоні заявляють, що на військовій базі в Аризоні брак місць та інструкторів. Одночасно навчання може проходити не більше 12 пілотів.
Як виявилось, аналогічна проблема і на базах ВПС у Румунії та Данії. Вже цього літа Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди готові передати Києву одразу 60 винищувачів. Така можливість дасть ЗСУ сили, щоб відігнати окупантів від Харківщини, а також змінити ситуацію на інших ділянках фронту.
Джерело пише, що останні кілька тижнів Київ просить у Вашингтона добро на навчання другої групи пілотів на авіабазі Нацгвардії Морріс у Тусоні. Україні у цьому питанні також допомагають законодавці в особі демократа Хаймса та республіканця Тернера. Ще місяць тому вони підписали листа до Білого дому, щоб тема навчання українських пілотів стала у пріоритеті для Байдена.
У Пентагоні заявляють, що вони мають контракти та зобов'язання перед іншими країнами, які також навчають своїх пілотів літати літаками. У США є ще одна авіабаза для навчання пілотів у Люку (Арізона) та Сан-Антоніо (Техас), проте місця на цих авіабазах резервуються іноземними державами на роки вперед, заявили у Пентагоні."
Румини тренажер передали, навчені льотчики вже є, чи ви хочете щоб знову пів року йшло на вивчення англійської.
184!! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 62!, логістика 63!
22 танки та 50 арти непогано. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 515 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
По САУ Гіацинт - вже гаплик - тільки скорочення на фронті.
По САУ Піон - аналогічно.
Пішло скорочення по Т-72/80 - по підтвердженим втратам - танки Т-55/54/62 вже більше 16% в загальній структурі втрат кацапами танків.
Ще 3 місяці тому вони замість нових і відновлених САУ потягли на фронт причепні гармати М46, калібр 130мм. До яких снарядів вони не виробляють - купують в Ірану.
Тож процес іде. І не на користь засрашинців...