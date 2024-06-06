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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 515 000 осіб (+1300 за добу), 7828 танків, 13 433 артсистеми, 15 076 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 515 000 російських окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 515000 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7828 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15076 (+40) од,
  • артилерійських систем – 13433 (+48) од,
  • РСЗВ – 1095 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 831 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2230 (+7)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони атакують ворога, де він намагається знищити український плацдарм на Херсонщині. ВIДЕО

Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17399) Генштаб ЗС (6582) ліквідація (3926) знищення (7251)


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Топ коментарі
+15
Минув 3756 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 62!, логістика 63!
22 танки та 50 арти непогано. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 515 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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06.06.2024 08:46
+12
Люблю круглі числа. Особливо щодо кількості дохлих кацапів.
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06.06.2024 08:09
+10
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06.06.2024 08:48
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Слава ЗСУ . А знищені мотоцикли , мопеди , самокати в яку графу попадають ?
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06.06.2024 08:02 Відповісти
А їх рахують?
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06.06.2024 12:35 Відповісти
У графу - спижжене кацапами.
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06.06.2024 12:36 Відповісти
Люблю круглі числа. Особливо щодо кількості дохлих кацапів.
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06.06.2024 08:09 Відповісти
7 000 авто з початку року, чим не кругленьке число.
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06.06.2024 08:28 Відповісти
Коли ж це все закінчиться....
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06.06.2024 08:31 Відповісти
Ніколи..виток історії повертається в 1242 рік....
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06.06.2024 08:36 Відповісти
А може в кінець двадцятого сторіччя???
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06.06.2024 19:26 Відповісти
ні...1242...феодальна роздробленість Європи і нашестя золотої орди...яка теж почала розпадатися на той час
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06.06.2024 19:36 Відповісти
Ну,паралелі сильно умовні,абсолютно різні умови,розклад сил інший,досвід інший,і,найголовніше,є США!
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06.06.2024 20:36 Відповісти
https://www.politico.com/news/2024/06/05/ukraine-f-16-pilot-training-00161742 @ ресурс Politico повідомляє, що "Київ розчарований тим, як США проводять підготовку українських пілотів літаками F-16.
Україна тисне на Захід, щоб там активізували підготовку українських пілотів, оскільки сам процес підготовки сильно затягується, а вже незабаром союзники мають передати Києву першу партію F-16.
Київ заявляє, що вже хоч зараз готовий відправити на навчання ще 30 пілотів. Однак у Вашингтоні заявляють, що на військовій базі в Аризоні брак місць та інструкторів. Одночасно навчання може проходити не більше 12 пілотів.
Як виявилось, аналогічна проблема і на базах ВПС у Румунії та Данії. Вже цього літа Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди готові передати Києву одразу 60 винищувачів. Така можливість дасть ЗСУ сили, щоб відігнати окупантів від Харківщини, а також змінити ситуацію на інших ділянках фронту.
Джерело пише, що останні кілька тижнів Київ просить у Вашингтона добро на навчання другої групи пілотів на авіабазі Нацгвардії Морріс у Тусоні. Україні у цьому питанні також допомагають законодавці в особі демократа Хаймса та республіканця Тернера. Ще місяць тому вони підписали листа до Білого дому, щоб тема навчання українських пілотів стала у пріоритеті для Байдена.
У Пентагоні заявляють, що вони мають контракти та зобов'язання перед іншими країнами, які також навчають своїх пілотів літати літаками. У США є ще одна авіабаза для навчання пілотів у Люку (Арізона) та Сан-Антоніо (Техас), проте місця на цих авіабазах резервуються іноземними державами на роки вперед, заявили у Пентагоні."
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06.06.2024 08:35 Відповісти
Коли такий попит то чому не зробити більше навчальних центрів? Американці зажиріли, нікуди не спішать.
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06.06.2024 09:37 Відповісти
Вони можуть навчати і набагато більше. Тут питання в фінансуванні. Тобто виділяється фінансування на допомогу Україні і розписується на що саме до цента. Якщо на підготовку виділили наприклад з розрахунку на 20 льотчиків та обслуговчий персонал (а це величезні кошти), то більше вони підготувати фізично не зможуть. Якщо буде виділено достатньо коштів, то вони і 100, і більше одночасно зможуть навчати.
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06.06.2024 11:35 Відповісти
Інфошум, куди ж без нього.
Румини тренажер передали, навчені льотчики вже є, чи ви хочете щоб знову пів року йшло на вивчення англійської.
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06.06.2024 12:15 Відповісти
Минув 3756 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 62!, логістика 63!
22 танки та 50 арти непогано. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 515 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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06.06.2024 08:46 Відповісти
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06.06.2024 08:48 Відповісти
час вже переходити від того гея до чогось жирнішог
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06.06.2024 08:58 Відповісти
І ми всі разом можемо це прискорювати. Донатити на ЗСУ, волонтерити та т.і.
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06.06.2024 09:28 Відповісти
Коли ж вже закінчатьця у кацапів танки, авто та бронетехніка, артилерія? Кожного дня стільки залізяччя знищуєтьця, а орда все пре і пре!
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06.06.2024 09:47 Відповісти
Вже 3й місяць поспіль навіть підтверджені фото-відео-матеріалами втрати кацапів значно перевищують можливості по виробництву та відновленню з баз зберігання. А реальні - ще більші.

По САУ Гіацинт - вже гаплик - тільки скорочення на фронті.
По САУ Піон - аналогічно.
Пішло скорочення по Т-72/80 - по підтвердженим втратам - танки Т-55/54/62 вже більше 16% в загальній структурі втрат кацапами танків.

Ще 3 місяці тому вони замість нових і відновлених САУ потягли на фронт причепні гармати М46, калібр 130мм. До яких снарядів вони не виробляють - купують в Ірану.

Тож процес іде. І не на користь засрашинців...
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06.06.2024 12:42 Відповісти
Адигея набридла, щось інше вже треба !
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06.06.2024 11:30 Відповісти
До Рязані ще п'ять діб, потерпи, що тут до вівторка
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06.06.2024 13:14 Відповісти
 
 