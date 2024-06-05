Сили оборони атакують ворога, де він намагається знищити український плацдарм на Херсонщині. ВIДЕО
Морпіхи роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 38-ої окремої бригади морської піхоти завдали ударів по ворогу на лівому березі Херсонщини, де росіяни намагалися знищити український плацдарм.
Відповідне відео оприлюднили Сили оборони півдня, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар06.06.2024 00:32 Відповісти Мені подобається 6
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