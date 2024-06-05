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Сили оборони атакують ворога, де він намагається знищити український плацдарм на Херсонщині. ВIДЕО

Морпіхи роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 38-ої окремої бригади морської піхоти завдали ударів по ворогу на лівому березі Херсонщини, де росіяни намагалися знищити український плацдарм.

Відповідне відео оприлюднили Сили оборони півдня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7262) 38 окрема бригада морської піхоти (29) Херсонська область (5768)


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06.06.2024 00:32 Відповісти
 
 