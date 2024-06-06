Силы обороны атакуют врага, где он пытается уничтожить украинский плацдарм на Херсонщине. ВИДЕО
Морпехи роты ударных беспилотных авиационных комплексов 38-й отдельной бригады морской пехоты нанесли удары по врагу на левом берегу Херсонщины, где россияне пытались уничтожить украинский плацдарм.
Соответствующее видео обнародовали Силы обороны юга, сообщает Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий06.06.2024 00:32 Ответить Мне нравится 6
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