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Силы обороны атакуют врага, где он пытается уничтожить украинский плацдарм на Херсонщине. ВИДЕО

Морпехи роты ударных беспилотных авиационных комплексов 38-й отдельной бригады морской пехоты нанесли удары по врагу на левом берегу Херсонщины, где россияне пытались уничтожить украинский плацдарм.

Соответствующее видео обнародовали Силы обороны юга, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6938) 38 отдельная бригада морской пехоты (28) Херсонская область (4775)


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06.06.2024 00:32 Ответить
 
 