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Бійці 23 ОМБр знищили два танки та легкове авто окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Аеробомбери FPV-дронів підрозділу ударно-розвідувальних безпілотних систем "Ясні Очі" 23-ої окремої механізованої бригади знищили два танки та легкове авто окупантів на Харківському напрямку фронту.

Відповідне відео роботи опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262)


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Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Смерть окупантам!
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05.06.2024 23:29 Відповісти
Випадок з рашистським РЕБом "Капюшон":

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05.06.2024 23:54 Відповісти
Дякуємо, Очі!!
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06.06.2024 00:35 Відповісти
....Ти меня на рассвєтє разбудишь. Розбудили. Молотом по баштах.
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06.06.2024 01:49 Відповісти
 
 