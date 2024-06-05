Бійці 23 ОМБр знищили два танки та легкове авто окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО
Аеробомбери FPV-дронів підрозділу ударно-розвідувальних безпілотних систем "Ясні Очі" 23-ої окремої механізованої бригади знищили два танки та легкове авто окупантів на Харківському напрямку фронту.
Відповідне відео роботи опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар05.06.2024 23:29 Відповісти Мені подобається 5
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