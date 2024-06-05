Бойцы 23-й ОМБр уничтожили два танка и легковой автомобиль оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО
Аэробомберы FPV-дронов подразделения ударно-разведывательных беспилотных систем "Ясні Очі" 23-й отдельной механизированной бригады уничтожили два танка и легковой автомобиль оккупантов на Харьковском направлении фронта.
Соответствующее видео работы опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий05.06.2024 23:29 Ответить Мне нравится 5
Тонка червона лінія
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Владислав Сварчевський
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Walter #584651
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