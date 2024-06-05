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Бойцы 23-й ОМБр уничтожили два танка и легковой автомобиль оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Аэробомберы FPV-дронов подразделения ударно-разведывательных беспилотных систем "Ясні Очі" 23-й отдельной механизированной бригады уничтожили два танка и легковой автомобиль оккупантов на Харьковском направлении фронта.

Соответствующее видео работы опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938)


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05.06.2024 23:29 Ответить
Випадок з рашистським РЕБом "Капюшон":

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05.06.2024 23:54 Ответить
Дякуємо, Очі!!
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06.06.2024 00:35 Ответить
....Ти меня на рассвєтє разбудишь. Розбудили. Молотом по баштах.
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06.06.2024 01:49 Ответить
 
 