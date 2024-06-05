Российский захватчик, вооруженный только лопатой, тщетно убегает от дрона-камикадзе. ВИДЕО
Аэробомберы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ликвидировали российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант быстро бегал по полю с одной лишь лопатой, уклонялся от атаки БПЛА, впрочем, все попытки оказались тщетными.
Топ комментарии
+15 kergudu barbambiya
показать весь комментарий05.06.2024 21:08
+5 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий05.06.2024 21:30
+4 Сергій Малецький
показать весь комментарий05.06.2024 23:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Венн ді зольдатен
Хабен ді лопатен...
Ведь человек плохо бежит -
Дрон добегает быстрей...(с)