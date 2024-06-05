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Новости Видео Война
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Российский захватчик, вооруженный только лопатой, тщетно убегает от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Аэробомберы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант быстро бегал по полю с одной лишь лопатой, уклонялся от атаки БПЛА, впрочем, все попытки оказались тщетными.

Смотрите также: Бойцы Отдельной президентской бригады уничтожили танк оккупантов ударом FPV-дрона "Дикие Шершни". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) ликвидация (3544) 72 отдельная механизированная бригада (239)


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Топ комментарии
+15
Не дали пообідати кацапу. Довелося зі столовим прибором тікати. )))

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05.06.2024 21:08
+5
Не видно, щоб свинособака коні двигула, може обійтися всратими штанами. Або не обрізайте ролік,або не 3,14#діть
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05.06.2024 21:30
+4
Так дрон знищив того москаля чи ні ? ролік якийсь дибільний .
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05.06.2024 23:40
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Копай Іван....просто копай... Інакше собаки з'їдять.
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05.06.2024 21:03 Ответить
Не дали пообідати кацапу. Довелося зі столовим прибором тікати. )))

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05.06.2024 21:08 Ответить
Ця війна показала, що піхотинцю необхідно просте і надійне зброю для фізичного знищення дрона. Як свого часу гранатомет проти танка і ПЗРК проти авіації. Можливо ми скоро це побачимо.
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05.06.2024 21:09 Ответить
Мгм...
Венн ді зольдатен
Хабен ді лопатен...
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05.06.2024 21:19 Ответить
Нужно на дроны ставить датчики определяющие орка чтобы они взрывались в непосредственной близости к рашисту а не об землю тем самым все осколки и взрывная волна уходят в землю.
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05.06.2024 21:25 Ответить
Не видно, щоб свинособака коні двигула, може обійтися всратими штанами. Або не обрізайте ролік,або не 3,14#діть
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05.06.2024 21:30 Ответить
Лопату в Кулеби свиснув?
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05.06.2024 21:43 Ответить
Лопату прихватив, щоб нею його прикопали.
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05.06.2024 22:21 Ответить
Ще кирпичину об черепа, у фонтана прінути - і до накабздона!
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05.06.2024 22:30 Ответить
что за озвучка
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05.06.2024 23:15 Ответить
Так дрон знищив того москаля чи ні ? ролік якийсь дибільний .
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05.06.2024 23:40 Ответить
Що за клоунада? Чому не в військовій формі? Може, це дачник якийсь?
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05.06.2024 23:47 Ответить
Красивое
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06.06.2024 00:03 Ответить
Всё, как в известной кацапской песТне:

Ведь человек плохо бежит -
Дрон добегает быстрей...(с)
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06.06.2024 05:08 Ответить
Поражает умственный уровень диванных комментаторов, диванный 95 квартал наверное, одни ухилянты и соревнуются кто подебилнее проявит отсутствие интеллекта.
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06.06.2024 07:50 Ответить
Эх поспешили.Выдержки не хватило.Но музычка весёлая.
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06.06.2024 10:38 Ответить
 
 