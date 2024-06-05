Российский захватчик, вооруженный только лопатой, тщетно убегает от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Аэробомберы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант быстро бегал по полю с одной лишь лопатой, уклонялся от атаки БПЛА, впрочем, все попытки оказались тщетными.

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