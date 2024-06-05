Російський загарбник, озброєний лише лопатою, марно тікає від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Аеробомбери 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант швидко бігав полем з однією лише лопатою, ухилявся від атаки БПЛА, утім, усі намагання виявилися марними.

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