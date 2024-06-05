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Російський загарбник, озброєний лише лопатою, марно тікає від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Аеробомбери 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант швидко бігав полем з однією лише лопатою, ухилявся від атаки БПЛА, утім, усі намагання виявилися марними.

Дивіться: Бійці Окремої президентської бригади знищили танк окупантів ударом FPV-дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) ліквідація (3934) 72 окрема механізована бригада (242)


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Топ коментарі
+15
Не дали пообідати кацапу. Довелося зі столовим прибором тікати. )))

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05.06.2024 21:08
+5
Не видно, щоб свинособака коні двигула, може обійтися всратими штанами. Або не обрізайте ролік,або не 3,14#діть
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05.06.2024 21:30
+4
Так дрон знищив того москаля чи ні ? ролік якийсь дибільний .
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05.06.2024 23:40
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Копай Іван....просто копай... Інакше собаки з'їдять.
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05.06.2024 21:03 Відповісти
Не дали пообідати кацапу. Довелося зі столовим прибором тікати. )))

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05.06.2024 21:08 Відповісти
Ця війна показала, що піхотинцю необхідно просте і надійне зброю для фізичного знищення дрона. Як свого часу гранатомет проти танка і ПЗРК проти авіації. Можливо ми скоро це побачимо.
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05.06.2024 21:09 Відповісти
Мгм...
Венн ді зольдатен
Хабен ді лопатен...
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05.06.2024 21:19 Відповісти
Нужно на дроны ставить датчики определяющие орка чтобы они взрывались в непосредственной близости к рашисту а не об землю тем самым все осколки и взрывная волна уходят в землю.
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05.06.2024 21:25 Відповісти
Не видно, щоб свинособака коні двигула, може обійтися всратими штанами. Або не обрізайте ролік,або не 3,14#діть
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05.06.2024 21:30 Відповісти
Лопату в Кулеби свиснув?
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05.06.2024 21:43 Відповісти
Лопату прихватив, щоб нею його прикопали.
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05.06.2024 22:21 Відповісти
Ще кирпичину об черепа, у фонтана прінути - і до накабздона!
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05.06.2024 22:30 Відповісти
что за озвучка
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05.06.2024 23:15 Відповісти
Так дрон знищив того москаля чи ні ? ролік якийсь дибільний .
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05.06.2024 23:40 Відповісти
Що за клоунада? Чому не в військовій формі? Може, це дачник якийсь?
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05.06.2024 23:47 Відповісти
Красивое
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06.06.2024 00:03 Відповісти
Всё, как в известной кацапской песТне:

Ведь человек плохо бежит -
Дрон добегает быстрей...(с)
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06.06.2024 05:08 Відповісти
Поражает умственный уровень диванных комментаторов, диванный 95 квартал наверное, одни ухилянты и соревнуются кто подебилнее проявит отсутствие интеллекта.
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06.06.2024 07:50 Відповісти
Эх поспешили.Выдержки не хватило.Но музычка весёлая.
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06.06.2024 10:38 Відповісти
 
 