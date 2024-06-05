Російський загарбник, озброєний лише лопатою, марно тікає від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Аеробомбери 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ліквідували російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант швидко бігав полем з однією лише лопатою, ухилявся від атаки БПЛА, утім, усі намагання виявилися марними.
Топ коментарі
+15 kergudu barbambiya
показати весь коментар05.06.2024 21:08
+5 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар05.06.2024 21:30
+4 Сергій Малецький
показати весь коментар05.06.2024 23:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Венн ді зольдатен
Хабен ді лопатен...
Ведь человек плохо бежит -
Дрон добегает быстрей...(с)