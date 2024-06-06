Общие боевые потери РФ с начала войны - около 515 000 человек (+1300 за сутки), 7828 танков, 13 433 артсистемы, 15 076 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 515 000 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 515 000 (+1300) человек,
- танков - 7828 (+22) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 076 (+40) единиц,
- артиллерийских систем - 13 433 (+48) единицы,
- РСЗО - 1095 (+3) единиц,
- средств ПВО - 831 (+1) единица,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 846 (+41) единиц,
- крылатых ракет - 2270 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 360 (+63) единиц,
- специальной техники - 2230 (+7) единиц.
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Україна тисне на Захід, щоб там активізували підготовку українських пілотів, оскільки сам процес підготовки сильно затягується, а вже незабаром союзники мають передати Києву першу партію F-16.
Київ заявляє, що вже хоч зараз готовий відправити на навчання ще 30 пілотів. Однак у Вашингтоні заявляють, що на військовій базі в Аризоні брак місць та інструкторів. Одночасно навчання може проходити не більше 12 пілотів.
Як виявилось, аналогічна проблема і на базах ВПС у Румунії та Данії. Вже цього літа Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди готові передати Києву одразу 60 винищувачів. Така можливість дасть ЗСУ сили, щоб відігнати окупантів від Харківщини, а також змінити ситуацію на інших ділянках фронту.
Джерело пише, що останні кілька тижнів Київ просить у Вашингтона добро на навчання другої групи пілотів на авіабазі Нацгвардії Морріс у Тусоні. Україні у цьому питанні також допомагають законодавці в особі демократа Хаймса та республіканця Тернера. Ще місяць тому вони підписали листа до Білого дому, щоб тема навчання українських пілотів стала у пріоритеті для Байдена.
У Пентагоні заявляють, що вони мають контракти та зобов'язання перед іншими країнами, які також навчають своїх пілотів літати літаками. У США є ще одна авіабаза для навчання пілотів у Люку (Арізона) та Сан-Антоніо (Техас), проте місця на цих авіабазах резервуються іноземними державами на роки вперед, заявили у Пентагоні."
Румини тренажер передали, навчені льотчики вже є, чи ви хочете щоб знову пів року йшло на вивчення англійської.
184!! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 62!, логістика 63!
22 танки та 50 арти непогано. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 515 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
По САУ Гіацинт - вже гаплик - тільки скорочення на фронті.
По САУ Піон - аналогічно.
Пішло скорочення по Т-72/80 - по підтвердженим втратам - танки Т-55/54/62 вже більше 16% в загальній структурі втрат кацапами танків.
Ще 3 місяці тому вони замість нових і відновлених САУ потягли на фронт причепні гармати М46, калібр 130мм. До яких снарядів вони не виробляють - купують в Ірану.
Тож процес іде. І не на користь засрашинців...