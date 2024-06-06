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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124) уничтожение (6222)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 515 000 человек (+1300 за сутки), 7828 танков, 13 433 артсистемы, 15 076 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 515 000 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 515 000 (+1300) человек,
  • танков - 7828 (+22) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 076 (+40) единиц,
  • артиллерийских систем - 13 433 (+48) единицы,
  • РСЗО - 1095 (+3) единиц,
  • средств ПВО - 831 (+1) единица,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 846 (+41) единиц,
  • крылатых ракет - 2270 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 360 (+63) единиц,
  • специальной техники - 2230 (+7) единиц.

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Знищення російської армії
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Топ комментарии
+15
Минув 3756 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 62!, логістика 63!
22 танки та 50 арти непогано. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 515 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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06.06.2024 08:46
+12
Люблю круглі числа. Особливо щодо кількості дохлих кацапів.
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06.06.2024 08:09
+10
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06.06.2024 08:48
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Слава ЗСУ . А знищені мотоцикли , мопеди , самокати в яку графу попадають ?
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06.06.2024 08:02 Ответить
А їх рахують?
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06.06.2024 12:35 Ответить
У графу - спижжене кацапами.
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06.06.2024 12:36 Ответить
Люблю круглі числа. Особливо щодо кількості дохлих кацапів.
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06.06.2024 08:09 Ответить
7 000 авто з початку року, чим не кругленьке число.
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06.06.2024 08:28 Ответить
Коли ж це все закінчиться....
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06.06.2024 08:31 Ответить
Ніколи..виток історії повертається в 1242 рік....
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06.06.2024 08:36 Ответить
А може в кінець двадцятого сторіччя???
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06.06.2024 19:26 Ответить
ні...1242...феодальна роздробленість Європи і нашестя золотої орди...яка теж почала розпадатися на той час
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06.06.2024 19:36 Ответить
Ну,паралелі сильно умовні,абсолютно різні умови,розклад сил інший,досвід інший,і,найголовніше,є США!
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06.06.2024 20:36 Ответить
https://www.politico.com/news/2024/06/05/ukraine-f-16-pilot-training-00161742 @ ресурс Politico повідомляє, що "Київ розчарований тим, як США проводять підготовку українських пілотів літаками F-16.
Україна тисне на Захід, щоб там активізували підготовку українських пілотів, оскільки сам процес підготовки сильно затягується, а вже незабаром союзники мають передати Києву першу партію F-16.
Київ заявляє, що вже хоч зараз готовий відправити на навчання ще 30 пілотів. Однак у Вашингтоні заявляють, що на військовій базі в Аризоні брак місць та інструкторів. Одночасно навчання може проходити не більше 12 пілотів.
Як виявилось, аналогічна проблема і на базах ВПС у Румунії та Данії. Вже цього літа Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди готові передати Києву одразу 60 винищувачів. Така можливість дасть ЗСУ сили, щоб відігнати окупантів від Харківщини, а також змінити ситуацію на інших ділянках фронту.
Джерело пише, що останні кілька тижнів Київ просить у Вашингтона добро на навчання другої групи пілотів на авіабазі Нацгвардії Морріс у Тусоні. Україні у цьому питанні також допомагають законодавці в особі демократа Хаймса та республіканця Тернера. Ще місяць тому вони підписали листа до Білого дому, щоб тема навчання українських пілотів стала у пріоритеті для Байдена.
У Пентагоні заявляють, що вони мають контракти та зобов'язання перед іншими країнами, які також навчають своїх пілотів літати літаками. У США є ще одна авіабаза для навчання пілотів у Люку (Арізона) та Сан-Антоніо (Техас), проте місця на цих авіабазах резервуються іноземними державами на роки вперед, заявили у Пентагоні."
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06.06.2024 08:35 Ответить
Коли такий попит то чому не зробити більше навчальних центрів? Американці зажиріли, нікуди не спішать.
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06.06.2024 09:37 Ответить
Вони можуть навчати і набагато більше. Тут питання в фінансуванні. Тобто виділяється фінансування на допомогу Україні і розписується на що саме до цента. Якщо на підготовку виділили наприклад з розрахунку на 20 льотчиків та обслуговчий персонал (а це величезні кошти), то більше вони підготувати фізично не зможуть. Якщо буде виділено достатньо коштів, то вони і 100, і більше одночасно зможуть навчати.
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06.06.2024 11:35 Ответить
Інфошум, куди ж без нього.
Румини тренажер передали, навчені льотчики вже є, чи ви хочете щоб знову пів року йшло на вивчення англійської.
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06.06.2024 12:15 Ответить
Минув 3756 день москальсько-української війни.
184!! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
Арта 51!, броня 62!, логістика 63!
22 танки та 50 арти непогано. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 515 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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06.06.2024 08:46 Ответить
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06.06.2024 08:48 Ответить
час вже переходити від того гея до чогось жирнішог
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06.06.2024 08:58 Ответить
І ми всі разом можемо це прискорювати. Донатити на ЗСУ, волонтерити та т.і.
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06.06.2024 09:28 Ответить
Коли ж вже закінчатьця у кацапів танки, авто та бронетехніка, артилерія? Кожного дня стільки залізяччя знищуєтьця, а орда все пре і пре!
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06.06.2024 09:47 Ответить
Вже 3й місяць поспіль навіть підтверджені фото-відео-матеріалами втрати кацапів значно перевищують можливості по виробництву та відновленню з баз зберігання. А реальні - ще більші.

По САУ Гіацинт - вже гаплик - тільки скорочення на фронті.
По САУ Піон - аналогічно.
Пішло скорочення по Т-72/80 - по підтвердженим втратам - танки Т-55/54/62 вже більше 16% в загальній структурі втрат кацапами танків.

Ще 3 місяці тому вони замість нових і відновлених САУ потягли на фронт причепні гармати М46, калібр 130мм. До яких снарядів вони не виробляють - купують в Ірану.

Тож процес іде. І не на користь засрашинців...
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06.06.2024 12:42 Ответить
Адигея набридла, щось інше вже треба !
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06.06.2024 11:30 Ответить
До Рязані ще п'ять діб, потерпи, що тут до вівторка
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06.06.2024 13:14 Ответить
 
 