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Режим Путіна не визнає меж. Йому недостатньо навіть Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Російському диктатору Володимиру Путіну недостатньо навіть Європи. Наступними жертвами агресії РФ можуть стати країни Балтії, Балкани або Польща.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед Національними зборами Франції, передає Цензор.НЕТ.

"Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших", - наголосив він.

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Глава держави назвав перелік можливих наступних цілей Росії. На його думку, це можуть бути країни Балтії, Польща, Балкани й не тільки.

"Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив", - додав президент.

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Автор: 
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Топ коментарі
+18
Якась маячня - "Європи недостатньо, тому він може напасти на Європу (Балтія, Балкани, Польща)" ? Чи найвеличніший не відносить ці країни до Європи?
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07.06.2024 12:45
+12
Що він верзе?
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07.06.2024 12:45
+9
А країни Балтії та Польща хіба не Європа?
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07.06.2024 12:45
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Якась маячня - "Європи недостатньо, тому він може напасти на Європу (Балтія, Балкани, Польща)" ? Чи найвеличніший не відносить ці країни до Європи?
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Он думает что это Балтимор в Америке. А Америка в США. А США на континете Земля.
Ему некогда думать что в бумажке суфлер написал - молотит языком как барабан, это нервное заболевание НЕдержание речи
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07.06.2024 12:48 Відповісти
так за нього тато Саша екзамени здавав
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07.06.2024 12:51 Відповісти
Якщо б уважно читав, то побачив, що мова йшла за Сирію і Сахель, також відомі походеньки групи "вагнер" по країнам Африки. Так що кацапня хоче мати зони впливу і на близькому Сході і в Африці і Європі 🤔
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07.06.2024 15:05 Відповісти
Що він верзе?
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07.06.2024 12:45 Відповісти
Та все він по ділу сказав: "Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив", - додав президент.
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07.06.2024 12:55 Відповісти
Ну взагалі в Африці кацапи постійно знаходяться в 6 +-країнах ,займається алмазами , золотом , нафтою. Найманців імпортують....
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07.06.2024 13:21 Відповісти
А країни Балтії та Польща хіба не Європа?
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07.06.2024 12:45 Відповісти
там було сказано в контексті Сирії і країн Сахелю. Сирія і країни Сахелю - це не Європа. все він правильно сказав.
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07.06.2024 12:56 Відповісти
Воно підручник по географії напевно скурило в школі.
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07.06.2024 12:46 Відповісти
а ще на Антарктиду ..
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07.06.2024 12:47 Відповісти
на антарктиду, до речі, вони давно нерівно дихають
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07.06.2024 12:49 Відповісти
фух, значить не дарма там фронт відкрили...
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07.06.2024 12:52 Відповісти
а там вже наші бандеропінгвіни, вишколені Диким.
багато_кроків_очка
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07.06.2024 12:50 Відповісти
Знову обкурене?
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07.06.2024 12:47 Відповісти
Це і є Європа
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07.06.2024 12:48 Відповісти
Страшилки для того, щоб щось виклянчити й спи*дити
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07.06.2024 12:48 Відповісти
Путін так не лякає Європу, як Зеленський.
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07.06.2024 12:49 Відповісти
💯
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07.06.2024 13:04 Відповісти
Що воно меле. Невже дійсно вважає, що всі таки як ті 73%(((
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07.06.2024 12:51 Відповісти
Щось Литвин розійшовся і почав писати для преЗЕдента апокаліпсичні тексти...
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07.06.2024 12:53 Відповісти
бо така нині реальність. якщо Китай не припинить підтримувати кацапів, то буде глобальна 3 Світова війна. Неминуче.
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07.06.2024 12:58 Відповісти
Ну і чого Китай чекає?) Вже три роки...хорошіє русскіє теж лякають три роки всіх світовою війною.
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07.06.2024 13:05 Відповісти
А він чекає?
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07.06.2024 13:45 Відповісти
Ну і хай буде. Що поганого?
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07.06.2024 13:05 Відповісти
а що доброго?
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07.06.2024 13:43 Відповісти
Люди, ви розумієте що це говорить не Зеленський, він тільки читає тексти які сам вряд чи осмислює. Ви ж не розмовляєте з телевізором, я надіюсь...
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07.06.2024 13:04 Відповісти
Щас бы Часов Яр взять и потом сразу Балтию и Польшу!
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07.06.2024 13:08 Відповісти
Ой не накаркайте, после Часового Яра уж и до Лондона рукой подать
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07.06.2024 13:20 Відповісти
Досить вже пердіти ротом, Гундос. Захід на тебе вже не зважає, можеш не розпинатися.
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07.06.2024 13:17 Відповісти
"зелений ,звіздун звіздунов" .Межі розшматування України, і час нинішнього геноциду українців,та руйнації Україні мабуть були погоджені світовими аферистами ,вже до підписання Будапештської брехливої авантюри ???
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07.06.2024 13:27 Відповісти
как надоел этот наполеон
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07.06.2024 13:38 Відповісти
Росіян у Європі *******. Їх повязують з еміграцією, літературою та іншою хрєнью за яку сховалися ******* большевіки. Замінив мету "всесвітньою революції" на захист "рузького міра" вони почали новий наступ на Варшаву і Берлін. Європа дає їм візи і ГРУ та ФСБ майже безперешкодно займає свої позиції в тилу демократичного світу. На заваді тільки Україна, яка стала кісткою у горлі послєдователей Леніна, Сталіна. Ніякого відношення ******* большевики до рузьких царів та минулого Расєї не мають. І поки Європа не закриє для большевиків кордони і не відправе вже осєдлих росіян назад на болота, загроза в Європі від мозькви буде реальною.
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07.06.2024 13:47 Відповісти
Брехня!К росиянам завжди гидливе ставлення було.А тут ще війна.С 1984р по 2019р був часто у відряджені за кордоном.Да і разів 15 мандрував по світу.Росіян завжди видно,особитсто в громадських містах.Аєропорти,отелі.магазини.музеї.туаоети.Їм даже розмовляти не треба російською мовою.То що вони шовіністи знайомо многим.Яке *******? СМІШНО.
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07.06.2024 15:41 Відповісти
Був, всюди бачив. І хто їх туди пустив?
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07.06.2024 16:02 Відповісти
Вони прибували по праці і як туристи.Про емігрантів не йде мова.Пропускали їх на кордоні згідно документам.Но розмова була в іншому * в Європі їх ********.Вони знайомі з гарними творами -Чайковського,Прокоф'єва,могучої кучки.Толстоевского,Репина,Иванова,Айвозовського,вот Пушкіна ім не зрозуміти.Но на западі своїх як грязі.Но як можна любити росіян,коли на Западі знають,що сама брехлива країна в світі є російська і нема значеня який період взяти і хто перебував у владі.Російськи царі завжди звирталися до Западу.З березня 2022р перебуваю примусово за кордоном.Лишився житла.Мене вилюкували,зробили дві операції безкоштовно(в Україні даже не змогли поставити діагноз).а таке лікуваня коштує 10 тис.євро на місяць,та вилікували на протязі 1.5р. за рахунок податковців та страхвовки.Заплатив всього 40 євро..Зараз в більшісті є наш прапор не тільки на адм.будівлях.а на приватних будлівлях.А минувшу суботу україниць з Харківа виграв дуже престижний конкурс королеви з великим участників конкурсантів У фіналі залишилось 12.Половина американці.Міжнародна виставка плакатів була присвячина Україні.Вам не завожало би її подивитися,щоб ви зрозуміли яке відношеня до України і до росіян.Ні якою кісткою Україна для Європи не є.Європа до росіян завжди відносилась як до брудної і гидливої.Також їх не запросили на 80у річницю висидки в нармандії войск анти-гитлеровскої коаліції.І ося така у запада ло росіян була ЗІВЖДИ,Ось така у них любовьВам не треба маніпулювати.Люди не такі дурні,щоб цьому вірити.Ось большовикіі-комуняки захопили владу і стали створювати свою їмперію. Путлє не раз одягав одяг царів(Петра 1,Єкатерини,Александра першого) Чи актор михалков прославляв російську імперію.та богато інших.Не емігрантів, чи українців висилати треба,а знищувати рашізм.А там де буле росиянин там буде шовінізм.От много віковій імперії вже давно,даже не при краснопузих зїявились неосвічіні,лакейні,безмозкі, шовіністичні нелюді.
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07.06.2024 19:33 Відповісти
Досить хаяти рузьких, в Україні настав час їх вбивати. Саме твій час. Чи ти зною на горшок і люлю.?
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10.06.2024 13:22 Відповісти
Так тобі у Європі нічого буде робити,Тому що як попадеш туди, то доведеться їх в засос цілувати.Як ти сказав,що у них така любов до рлсіян.Німці є і є ФРГ ,а фашизму нема. Треба знищувати рашизм і усіх росіян вбивати на нашій землі.Со дня незалежності, 95% співвідчізників цього не робили.І значна більшість допомогала виростити цю пухлину.Моє відношення до росіян таке,як сказав Дудаєв *як к дохлому скоту*.На жаль що до твоїй клепки тільки зараз дішло.що *настав час*.Мабуть перебував у стані люлю 23р.
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10.06.2024 16:08 Відповісти
Вова ти гірше відносися до України. Бо начебто українець, а придивишся кацапський хохол.
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10.06.2024 17:44 Відповісти
Я помилився, вова ти агент ФСБ і працюєш на ворога. І рано чи пізно ти, зрадник, будешь схвачен.
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10.06.2024 17:52 Відповісти
А я не помилився! Ти ***.......ка. Усі попередні боти на форумі під прикриттям фсб і призвище тобі вони дали *горобец* без літери *ь*.Йди в дупу з росіянами сношатися,їх в *Європі ******** і тобі завидно.Слабо працюєш,засвітився.
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10.06.2024 18:44 Відповісти
Який ясновидець, аж страшно, потужно читає з бамажки написаний сценарій
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07.06.2024 13:52 Відповісти
Видаліть комент і напишіть знову - але вже зробіть нормально шоб посилання було як тре ( а то незручно якось копіювати а потім вставляти ).
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07.06.2024 14:09 Відповісти
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07.06.2024 14:10 Відповісти
Вот уж удивил меня наш президент.Путин сказал 12 мальчику *Запомни! у росии нет границ.*Этот кадр показывадл раз 50. А ещё Зеленский хотел договориться по середине.Вот это о многом говорит.Такая информация только для квартальных 95го.Большинство об этом давно-давным знают.
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07.06.2024 15:27 Відповісти
Пробачте.Не путін,а путлер та х....ло.
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07.06.2024 15:49 Відповісти
ЗАКОН ТА ПРОРОКИ вказують, що опудало батька Афера та вчителя "ловців людей" збирався керувати світом, тож це не тільки Европа. Хіба в Україні мало їх послідовників, в тому числі й "...церкви без БОГА идущей..." як на це вказує Настрадамус? Найдіть мені в ВЗ де БОГ створює ловців людей, виганяє бісів!!!(не тільки Лі ****), будує дім соплів для того, щоб відібрати останнє, вчить жерти з чужого поля та зневажати працю. БОГ, що створив світ!!! де, що ВІН створив бісів? АРХ М
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08.06.2024 03:52 Відповісти
 
 