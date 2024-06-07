Режим Путина не признает границ. Ему недостаточно даже Европы, - Зеленский

Российскому диктатору Владимиру Путину недостаточно даже Европы. Следующими жертвами агрессии РФ могут стать страны Балтии, Балканы или Польша.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления перед Национальным собранием Франции, передает Цензор.НЕТ.

"Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" на самостоятельное существование. Все это сегодня направлено против Украины, но для того и так, чтобы завтра быть направленными против других", - подчеркнул он.

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Глава государства назвал перечень возможных следующих целей России. По его мнению, это могут быть страны Балтии, Польша, Балканы и не только.

"Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подрывает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивления", - добавил президент.

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