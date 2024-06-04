Россия ведет гибридную войну и устраивает диверсии в Европе. Запад ищет варианты возмездия, - The Financial Times

Россия с помощью диверсантов и завербованных агентов устраивает диверсии на военных и гражданских объектах по всей Европе. Западные правительства пытаются отреагировать на такую "гибридную войну".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на представителей европейских силовых структур.

Российские агенты, которыми чаще всего руководит военная разведка ГРУ, пытаются разъединить союзников Украины и сорвать военные поставки для ВСУ, а также испытывают решимость Запада.

"Россия пытается показать, что она всемогуща и может смущать наши общества, сеять страх и найти способы сделать нашу жизнь более несчастной. Это также проверка нашей реакции, потому что если мы не отреагируем, количество нападений будет увеличиваться", - рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Политики о попытках России

Он сказал, что союзники по НАТО "пытаются выяснить", как реагировать, не применяя положения военного альянса о коллективной обороне.

"Мы не собираемся стрелять ракетами по России из-за довольно незначительного инцидента", - добавил он.

Этот вопрос поднялся на первое место в повестке дня западных союзников Украины после недавних инцидентов. Среди них - вероятный поджог склада в Великобритании, связанного с Украиной, диверсия против американских военных баз в Германии, попытки вывести из строя европейскую железнодорожную сигнальную сеть, а еще глушение навигационных систем гражданской авиации в странах Балтии. Также компания Microsoft предупредила, что Россия направляет "злонамеренную дезинформацию" против Олимпийских игр в Париже.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически каждый союзник на встрече министров иностранных дел НАТО в Праге поднимал вопрос о том, что"Кремль усиливает гибридные атаки против Альянса, устраивает поджоги складов снабжения, пренебрегает морскими границами и демаркацией в Балтии, увеличивает количество кибератак, а также продолжает распространять дезинформацию".

"Мы знаем, что они задумали, и мы будем реагировать как индивидуально, так и коллективно, если это будет необходимо", - подчеркнул Блинкен.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Москва пытается "запугать нас".

"Очень важно, чтобы мы не позволили этому произойти", - подчеркнула она.

По словам одного западного советника по вопросам обороны, Россия применяет разнообразные "развитые" приемы "гибридной войны", а Запад, наоборот, настолько отстал в этом вопросе, что даже "не имеет словаря с термином "гибридная война".

"Москва также постоянно наблюдает за нашей реакцией и проверяет, какие из ее действий работают, прежде чем совершать новые", - добавил советник.

Одной из проблем является то, что инциденты часто выглядят случайными и направлены против целей, не связанных с Украиной - как, например, пожар, вспыхнувший в магазине IKEA в Литве в прошлом месяце, который, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, мог быть делом рук иностранных диверсантов.

Еще одной проблемой в формулировке ответной реакции является то, что диверсии часто делают завербованные граждане, из-за чего труднее доказать прямую ответственность России. Кремль последовательно отвергает обвинения европейских правительств в "гибридных атаках".

Один западный офицер контрразведки сказал, что Москва начала чаще привлекать подставных людей из-за недавней массовой высылки из Европы сотен российских дипломатов и шпионов. По его словам, много новых агентов РФ привлекает из криминальных группировок.

Польша является особой мишенью для диверсий, поскольку через нее в Украину поступают западные военные грузы. За последний месяц власти арестовали десятки людей по обвинению в шпионаже и диверсиях. Большинство из них являются завербованными представителями организованной преступности, и Туск заявил, что с задержанными "работала российская разведка".

Другие чиновники заявили, что Москва разворачивает подобные, так называемые "активные меры" с 1920-х годов, и как лучше всего им противодействовать - это вопрос такой же старый, как и сама тактика. Но современное мышление, как показано в недавнем докладе ЕС-НАТО и в расследовании парламента Великобритании, обычно предполагает трехступенчатый процесс.

Как противодействовать России

Первый шаг - признать, что атаки происходят, и заявить о них.

Второй этап предусматривает устойчивость национальных объектов - укрепление критически важной инфраструктуры, киберзащиту компьютерных систем и повышение медиаграмотности людей, чтобы противостоять дезинформационным кампаниям.

Третий шаг реагирования является самым сложным, поскольку требует стратегии сдерживания, которая бы содержала реальное возмездие, но в то же время избегала, как выразился один высокопоставленный западный военный, "неэтичных или незаконных средств, которые использует Россия".

Одной из возможных мер, как предложил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, является ограничение виз российским дипломатам, чтобы они не могли выезжать за пределы страны, в которой они аккредитованы.

"В то время, как Прага выслала большинство российских дипломатов в последние годы, и в чешской столице их осталось только семь, сотни продолжают быть аккредитованными в Вене, откуда они могут путешествовать в любую точку Европы, и я не могу остановить этого", - сказал он.

Более агрессивный ответ может включать информационную кампанию "око за око" внутри России, которая увеличивает расходы на войну в Украине.

"Если вы рядовой россиянин, не должно проходить и дня, чтобы вам не напоминали об огромном количестве жертв, которые понесли российские войска", - считает бывший советник Государственного департамента США Элиот Коэн.

В любом случае, по словам западных чиновников, главной проблемой остается то, что российские атаки внутри ЕС являются непредсказуемыми, имеют разнообразные формы и асимметричные действия, поэтому ответное возмездие может привести к эскалации конфликта с Россией.

Ринкевичс привел пример перерезания подводного кабеля в Балтийском море. Одной из вспомогательных мер было бы усиление морского патрулирования НАТО. Экстремальным - закрыть море для российских судов, даже если это было бы равнозначно "объявлению войны".

"Мы должны иметь возможность обсуждать все виды инструментов возмездия. Я не говорю, что все они могут быть использованы. Но если мы ограничим себя, не обсуждая их, мы просто пригласим Россию к дальнейшим действиям - а они являются мастерами "гибридной войны", - подытожил Ринкевичс.

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