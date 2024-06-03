Россия планировала представить Медведчука как "главу правительства в изгнании". Он должен агитировать за "мирные переговоры" с РФ, - Washinghton Post
Предателя Виктора Медведчука российские пропагандисты планировали представить как "главу правительства в изгнании", вместо "нелегитимного Зеленского". Он должен пропагандировать "мирные переговоры" с РФ для завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washinghton Post со ссылкой представителей европейских разведок.
Отмечается, российскую пропагандистскую кампанию, которая называется "Інша Україна" ("Другая Украина"), курировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Она имела целью усилить поддержку Медведчука в Украине и позиционировать его среди европейских общественных деятелей как жизнеспособную замену президента Владимира Зеленского, который будет продвигать мирные переговоры "как альтернативу возможной ядерной войне".
Среди прочего российские пропагандисты пытались создать "организацию, которую можно было бы привлечь после того, как Россия продемонстрирует нелегитимность режима Зеленского, и вести переговоры о прекращении войны с позиции силы".
Как пишет издание, эта операция была связана с недавно разоблаченной пророссийской сетью влияния на европейских политиков, которую маскировали как новое СМИ "Голос Европы".
По данным WP, кремлевские политические стратеги Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин, которые находятся под санкциями США, были привлечены для помощи в запуске проекта. Он предусматривал продвижение интервью с Медведчуком и его организацией "Інша Україна" через соцсети, YouTube, а также выступления в западных СМИ.
"Голос Европы" описывали как "новостной ресурс" во главе с соратником Медведчука Артемом Марчевским. В июле ее общее руководство перешло к Ренату Кузьмину, который, как свидетельствуют документы, тесно сотрудничал с пятой службой ФСБ РФ.
Как пишет издание, организацию использовали для передачи сотен тысяч евро десяткам ультраправых политиков в более чем пяти странах, чтобы насаждать кремлевскую пропаганду в западных СМИ. Целью было посеять раскол в Европе и укрепить позиции пророссийских кандидатов на выборах в Европарламент. А статус сайта как новостной организации создавался для того, чтобы обеспечить прикрытие, чтобы "легче было подходить к политикам" под видом интервью об Украине, антиглобализме и тому подобное.
Михал Куделка, руководитель службы внутренней безопасности Чехии, сказал, что операция "Голоса Европы" была попыткой привлечь больше пророссийских депутатов в Европарламент. А после выборов "был план по классическому шпионажу" от имени России.
Как отмечает WP, службы безопасности в Европе все еще расследуют роль десятков ультраправых политиков в сети "Голоса Европы", в частности из Франции, Бельгии и Нидерландов, а также ряда деятелей немецкой AfD.
Напомним, в конце мая Европейский Союз по запросу Чехии ввел санкции против экс-нардепа и предателя Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и российского интернет-портала Voice of Europe.
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да льогко !
короче: до того как хунта на майдане распяла всех мальчиков в трусиках, она напала на российский крым, развязав мировую ядерную войну. янукович сразу ввел военное положение и укрылся в очень глубоком бункере. легитимности по конституции ни разу не терял!
карты и указы григорич если надо принесет. вобщем шах и мат - хохол сдавайся!
клоуны, блин.
після 20 квітня 2019-го я вже нічому не дивуюсь !
Йому на болотах більше повірять.
А поки ні ти ні подоляк, ні ведмедчук не в тюрьмі- гадите потихеньку...
Будь які закиди стосовно "нелігітимності" зє на жаль безпідставні і контрпродуктивні.
Вашингтон Пост? Це він розповів
Поки що в гонці перемагає вован просрочєний ...
Вот взяли бы Люсю Арестович!!!
Губки ,глазки - и ванны дешевого популизма
И Запад бы клюнул
Сейчас на Западе мода на мужские глазки и губки
Наша Люська как раз в тему!!!!
В гей- клуб....
З моменту втечі Яника в Україні вже двічі пройшли відкриті демократичні вибори президента та парламента.
І в жодних з них Яник чомусь участі не приймав. 😁
Інша справа, що вкраїнчики на других виборах обрали вже не Яника, а його корпоративного блазня.
Але це зовсім інша історія, яку за підсумком всі українці оплатять і грошима, і кров'ю, і життям з відсотками.
даже янык вызывает меньше презрения, чем эта расчетливая гадина.
янык просто дебил и вор, царев просто дебил, азиров вор, а эту падлу как и путлера в плен не брать
И + все ядерные шахты и "тополя" под наблюдением спутников, при малейшей "эрекции" пусковой установки подымут все эскадрильи и собьют в воздухе задолго до района ПРО. (А он помощней чем Пэтриоты разработки 80хх г.) Ну и по войскам мордора отстреляются
коли? кому? де?
Нема Мертвечука - нема і проблем!
А де це Мураєв пощез, чи вилізе колись як чорт з табакерки!?
Ти мав на увазі порошенка?
https://ukranews.com/ua/news/982436-poroshenko-povynen-kompensuvaty-********-210-mln-zbytkiv-cherez-vkradenyj-z-medvedchukom
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-povinen-povernuti-ukrajini-210-milyoniv-nanesenih-zbitkiv-cherez-nezakonno-privlasneniy-naftoprovid-ekspert-12534084.html
Тут їхня контактна інформація - https://www.unian.ua/static/contacts
https://www.unian.ua/editor/ivan-boyko
Насправді пса Патрона виховав справжнім українським патріотом Петро Олексійович.
А Зеленський лише примазався до цього. )))
А потом почитал оригинал - это про события, которые происходили раньше.
Зелька домовився ?
Україна не повинна бути місцем експериментів кремлівським політично-інформаційних технологій.