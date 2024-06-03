РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10289 посетителей онлайн
Новости
21 096 99
Европа (1618) Медведчук (1735) пропаганда (3634)

Россия планировала представить Медведчука как "главу правительства в изгнании". Он должен агитировать за "мирные переговоры" с РФ, - Washinghton Post

Путін і Медведчук під час зустрічі в Санкт-Петербурзі у 2019 році

Предателя Виктора Медведчука российские пропагандисты планировали представить как "главу правительства в изгнании", вместо "нелегитимного Зеленского". Он должен пропагандировать "мирные переговоры" с РФ для завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washinghton Post со ссылкой представителей европейских разведок.

Отмечается, российскую пропагандистскую кампанию, которая называется "Інша Україна" ("Другая Украина"), курировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Она имела целью усилить поддержку Медведчука в Украине и позиционировать его среди европейских общественных деятелей как жизнеспособную замену президента Владимира Зеленского, который будет продвигать мирные переговоры "как альтернативу возможной ядерной войне".

Среди прочего российские пропагандисты пытались создать "организацию, которую можно было бы привлечь после того, как Россия продемонстрирует нелегитимность режима Зеленского, и вести переговоры о прекращении войны с позиции силы".

Как пишет издание, эта операция была связана с недавно разоблаченной пророссийской сетью влияния на европейских политиков, которую маскировали как новое СМИ "Голос Европы".

По данным WP, кремлевские политические стратеги Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин, которые находятся под санкциями США, были привлечены для помощи в запуске проекта. Он предусматривал продвижение интервью с Медведчуком и его организацией "Інша Україна" через соцсети, YouTube, а также выступления в западных СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Telegram стал основным инструментом для распространения российской дезинформации в ЕС, - BNN Bloomberg

"Голос Европы" описывали как "новостной ресурс" во главе с соратником Медведчука Артемом Марчевским. В июле ее общее руководство перешло к Ренату Кузьмину, который, как свидетельствуют документы, тесно сотрудничал с пятой службой ФСБ РФ.

Как пишет издание, организацию использовали для передачи сотен тысяч евро десяткам ультраправых политиков в более чем пяти странах, чтобы насаждать кремлевскую пропаганду в западных СМИ. Целью было посеять раскол в Европе и укрепить позиции пророссийских кандидатов на выборах в Европарламент. А статус сайта как новостной организации создавался для того, чтобы обеспечить прикрытие, чтобы "легче было подходить к политикам" под видом интервью об Украине, антиглобализме и тому подобное.

Михал Куделка, руководитель службы внутренней безопасности Чехии, сказал, что операция "Голоса Европы" была попыткой привлечь больше пророссийских депутатов в Европарламент. А после выборов "был план по классическому шпионажу" от имени России.

Как отмечает WP, службы безопасности в Европе все еще расследуют роль десятков ультраправых политиков в сети "Голоса Европы", в частности из Франции, Бельгии и Нидерландов, а также ряда деятелей немецкой AfD.

Напомним, в конце мая Европейский Союз по запросу Чехии ввел санкции против экс-нардепа и предателя Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и российского интернет-портала Voice of Europe.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ усиливает диверсии по всей Европе: Кремль считает, что ведет "теневую войну" с НАТО, - The Economist
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Так-так, а януковоща легітимним припіздентом. Нема дурням спокою.
показать весь комментарий
03.06.2024 13:54
+22
Пропоную Україні теж погратися в цю гру і представити, наприклад, командира РДК керівником уряду рашки у вигнанні.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:01
+17
Лєгєтімний, v2.0.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.06.2024 13:53 Ответить
Так, тупі бо за 100 років нічого нового не придумали як скопіпастити ідею більшовиків.
показать весь комментарий
03.06.2024 13:58 Ответить
А навіщо придумувати, якщо ідея більшовиків продовжує працювати на нащадках більшовиків?
показать весь комментарий
03.06.2024 15:40 Ответить
большевиков? А выродок Хмельницкий разве не именно этим занимался?
показать весь комментарий
04.06.2024 00:04 Ответить
Уточни , будь ласка - про якого саме Хмельницького йде мова та що саме він зробив з подібного?
показать весь комментарий
04.06.2024 05:50 Ответить
Так-так, а януковоща легітимним припіздентом. Нема дурням спокою.
показать весь комментарий
03.06.2024 13:54 Ответить
Ну овоща ще якось зрозуміти можна з його типу легітимністю 10 років тому, а мертвечук яким боком? Й!ого ж не обирав ніхто, як овоча...
показать весь комментарий
03.06.2024 14:04 Ответить
Його мабуть Янукович висунув як "прем'єра" (голову уряду). Незрозуміло тільки, які депутати за нього голосували і хто їх обрав.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:19 Ответить
Ви думаєте в нинішній Раді не знайдеться "монобольшинство" слуг та регіоналів за обрання мертвечука премьєром ?

да льогко !
показать весь комментарий
03.06.2024 14:37 Ответить
Вже ні.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:56 Ответить
После него, Януковича, ***** признало (многие кацапы недоумевали) двух следующих президентов. По логике тогда уже Порошенко
показать весь комментарий
03.06.2024 14:40 Ответить
по логике)))
короче: до того как хунта на майдане распяла всех мальчиков в трусиках, она напала на российский крым, развязав мировую ядерную войну. янукович сразу ввел военное положение и укрылся в очень глубоком бункере. легитимности по конституции ни разу не терял!
карты и указы григорич если надо принесет. вобщем шах и мат - хохол сдавайся!
клоуны, блин.
показать весь комментарий
03.06.2024 15:17 Ответить
Що взяти з країни-дурки...кончені пОцієнти..
показать весь комментарий
03.06.2024 13:57 Ответить
Подозреваю, что это в ФСБ для Дерьмака придумали. Типа или Бубочка, или Мертветчук с Хамом. Как они ещё не догадались покойного Кравчука сюда приплести? Или Кучму?
показать весь комментарий
03.06.2024 16:12 Ответить
яник просто їх зупинив - "астанавітєсь!!!" (С)
показать весь комментарий
03.06.2024 16:57 Ответить
🤣
показать весь комментарий
03.06.2024 23:28 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2024 14:00 Ответить
я Вас прошу !
після 20 квітня 2019-го я вже нічому не дивуюсь !
показать весь комментарий
03.06.2024 14:39 Ответить
Пропоную Україні теж погратися в цю гру і представити, наприклад, командира РДК керівником уряду рашки у вигнанні.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:01 Ответить
Краще Латиніну)
показать весь комментарий
03.06.2024 14:31 Ответить
Латиніну не можна. Їй ***** за таке ефрейторські лички зірве і без пенсії залишить.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:51 Ответить
Краще фейкового Пригожина.
Йому на болотах більше повірять.
показать весь комментарий
03.06.2024 15:16 Ответить
З ******** розвитком ІТ можна і фейкового ***** запропонувати. А там ще подивимось чий фейковий ***** краще!
показать весь комментарий
03.06.2024 15:29 Ответить
а що....цілком можливо! у свій час Лжедмітрій 1 та 2 непоганого шороху наробили на Масквє,а зарад в хід підуть Лжепрігожини 1,2,3....
показать весь комментарий
03.06.2024 16:37 Ответить
Добре, що ця влада його прибрала із країни. А так би він ще довго мутив тут свої кацапські пропозиції.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:02 Ответить
Та ну, подоляцький, як би ти із подоляком і ведмедчуком " мутили із тюрми?
А поки ні ти ні подоляк, ні ведмедчук не в тюрьмі- гадите потихеньку...
показать весь комментарий
03.06.2024 15:25 Ответить
Зате твій шуфрич там, де треба йому бути. Передачі напевно ти йому носиш справно.
показать весь комментарий
03.06.2024 15:41 Ответить
А що, тобі не подобається щоб ведмедчук сидів у тюрьмі? Корєфана свого швидко на роісію переправили, щоб на суді не розказав як він із Зе, Єрмачиною Україну продавали?
показать весь комментарий
03.06.2024 15:44 Ответить
І жодної дати. Це були плани на 2022-й, чи на 2024-й рік?
показать весь комментарий
03.06.2024 14:02 Ответить
Почитай в Washington Pos
показать весь комментарий
03.06.2024 14:24 Ответить
Вони ідіоти. Вони в принципі не розуміють принципи влади - що треба авторитет, що не можна будь-кого поставити і сказати тепер оцей ваш керівник.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:02 Ответить
у них можна, а отже, думають якщо поставлять моторолу з автоматом біля кожного українця, то і у нас пройде
показать весь комментарий
03.06.2024 14:41 Ответить
У них можна же ж!
показать весь комментарий
03.06.2024 14:47 Ответить
Квартального клована ж поставили і нічого. Чому мертветчука не можна? Дивний ви пенсіонер
показать весь комментарий
03.06.2024 17:44 Ответить
підарня всі інструменти застосовує, від ІПСО до ядерного шантажу. Поставте собі в президенти медведчука, і хай там просуває що хоче.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:03 Ответить
Лєгєтімний, v2.0.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:05 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2024 14:07 Ответить
а цей хто після 20 травня ? у мене вже голова закрутилась !

показать весь комментарий
03.06.2024 14:44 Ответить
Це президент до кінця військового війни, а точніше до закінчення військового стану. А ще він може захворіти, отруїтися сардельками з мівіною, або навіть подати в відставку "за станом здоровя" попередньо пройшовши ВЛК на непридатність до служби в ЗСУ...

Будь які закиди стосовно "нелігітимності" зє на жаль безпідставні і контрпродуктивні.
показать весь комментарий
03.06.2024 15:05 Ответить
Йому потрібно наркологічну комісію пройти, ВЛК цій сцикопіхоті не підходить.
показать весь комментарий
03.06.2024 16:00 Ответить
Для всіх українців це кремлядцький узурпатор. Про це мають знати всі
показать весь комментарий
03.06.2024 17:47 Ответить
А ху - ху він не хо - хо
показать весь комментарий
03.06.2024 14:08 Ответить
Він це хто?
Вашингтон Пост? Це він розповів
показать весь комментарий
03.06.2024 14:43 Ответить
Для етого ***** и пытается Харьков захватить. Хочет устроить УНР2
показать весь комментарий
03.06.2024 14:13 Ответить
урср, а не унр. від унр його історично корчить.
показать весь комментарий
03.06.2024 15:40 Ответить
Ну если на то пошло то ***** не хочет никакой и урср и вообще не оставит никакого упоминания о Украине. Но имелось ввиду что вначале ***** дял полной окупации Украины политическим путем хочет кое как легализировать окупацию во главе с мертвечуком и *новой столицей* Харьковом. А потом якобы *новое правительство унр* подпишет пакт о *воссоединении* с рашкой. А ***** рашисты понесут на руках в мавзолей как Членина
показать весь комментарий
03.06.2024 19:13 Ответить
Бляха муха прям вже черга з "вєчнолєгітімних" та "просрочєних" зібралася.
Поки що в гонці перемагає вован просрочєний ...
показать весь комментарий
03.06.2024 14:13 Ответить
Вован має шанси стати гауляйтером.
показать весь комментарий
03.06.2024 15:39 Ответить
Тупое решение...
Вот взяли бы Люсю Арестович!!!
Губки ,глазки - и ванны дешевого популизма
И Запад бы клюнул
Сейчас на Западе мода на мужские глазки и губки
Наша Люська как раз в тему!!!!
показать весь комментарий
03.06.2024 14:13 Ответить
Тогда уже Никифорова, вот уж где глазки, губки и манеры.
показать весь комментарий
03.06.2024 16:47 Ответить
С приходом Зеленского Банковая превратилась
В гей- клуб....
показать весь комментарий
03.06.2024 19:04 Ответить
днище. на що сподіваються
показать весь комментарий
03.06.2024 14:17 Ответить
Це дурня від кацапів. Після провалу бліцкригу була домовленість що вони йдуть в обмін на бумажку, але на банковій когось щось не влаштувало домовленість була скасовано, путін психонув анексувавши території загнавши ситуацію в глухий кут. тепер єдина угода яка колись млже бути просто про припинення вогню да і то скоріше усна
показать весь комментарий
03.06.2024 14:18 Ответить
І кому би це "зайшло",цікаво? Та й що толкового могли придумати гамбашидзе і тупікін?
показать весь комментарий
03.06.2024 14:24 Ответить
З таким же успіхом жабеня Крокет може представляти уряд у вигнанні.

З моменту втечі Яника в Україні вже двічі пройшли відкриті демократичні вибори президента та парламента.
І в жодних з них Яник чомусь участі не приймав. 😁

Інша справа, що вкраїнчики на других виборах обрали вже не Яника, а його корпоративного блазня.
Але це зовсім інша історія, яку за підсумком всі українці оплатять і грошима, і кров'ю, і життям з відсотками.
показать весь комментарий
03.06.2024 14:28 Ответить
І нафтопровід Медведчуку повернуть, який Зеленський йому подарував?
показать весь комментарий
03.06.2024 14:41 Ответить
Ти мав на увазі порошенка?
показать весь комментарий
03.06.2024 19:05 Ответить
Хто це?
показать весь комментарий
03.06.2024 23:12 Ответить
Не важливо, уже ніхто.
показать весь комментарий
03.06.2024 23:24 Ответить
Так он набрал целую команду предателей Украины: Бойко, Рабиновича, Поклонскую, Симоненка, Пшонку, Лукаш! А вот эти: Кучма, Ющенко, Ю. Тимошенко, что лучше!?
показать весь комментарий
03.06.2024 14:45 Ответить
у путлера совсем крышу снесло, мертвечук самый ненавидимый урод в Украине.
даже янык вызывает меньше презрения, чем эта расчетливая гадина.
янык просто дебил и вор, царев просто дебил, азиров вор, а эту падлу как и путлера в плен не брать
показать весь комментарий
03.06.2024 14:46 Ответить
Нехай там ***** с Медведчуком сами с собою хоть кожен день підписуют
показать весь комментарий
03.06.2024 14:49 Ответить
И главное, уже с тупым шантажом, как "альтернатива ядерной войне". Какие же кацапы тупорылые, убогие мрази. Кацапы, ультроправые, то бабки у вас возьмут, но в конце, в любом случае, вас на *** посадят.
показать весь комментарий
03.06.2024 15:11 Ответить
Как раз Украине меньше всего нада бояться "ядерного шантажа" - бахнуть возле своих границ не дадут сами генерали и фсбшники. Бахнуть поближе к Польше стремно бо НАТО . А у Наты длинные руки! От возможности сверхбыстрых противобункерных ракет до поставок ВСУ десятков Хаймарсов, десятков самолетов, сотен гаубиц 777 и Томагавков и прочего.
И + все ядерные шахты и "тополя" под наблюдением спутников, при малейшей "эрекции" пусковой установки подымут все эскадрильи и собьют в воздухе задолго до района ПРО. (А он помощней чем Пэтриоты разработки 80хх г.) Ну и по войскам мордора отстреляются
показать весь комментарий
03.06.2024 15:45 Ответить
не мели дурниць,троль! 20 вибухів тактичних *********** по 1 кт на нашій території,в Рашці та Європі навіть не помітять
показать весь комментарий
03.06.2024 16:39 Ответить
А завдання удару неядерним озброєнням по 20-ці АЕС у європейській частині ерефії помітять?
показать весь комментарий
03.06.2024 20:49 Ответить
У бабочки серьезный соперник !
показать весь комментарий
03.06.2024 15:33 Ответить
Да ну нах , та вже і пох .
показать весь комментарий
03.06.2024 16:20 Ответить
А тут таких підар*сів на кшталт мертвечука вистачає: і риги, і бабайуля, і шаріївці, і комуняки недобиті. Але очолюють усю ту ******* все ж таки вірні "слуги" кремля (ну, ви пам'ятаєте їх по підтанцівкам у гопніка чівокуня перед виборами у 2004-му).
показать весь комментарий
03.06.2024 17:00 Ответить
Сексуальні фантазії х.йла - два віті, проффесор та марченко на чолі України...
показать весь комментарий
03.06.2024 17:27 Ответить
> планувала представити

коли? кому? де?
показать весь комментарий
03.06.2024 19:04 Ответить
Таким як Мертвечук тільки новачок допоможе!
Нема Мертвечука - нема і проблем!
А де це Мураєв пощез, чи вилізе колись як чорт з табакерки!?
показать весь комментарий
03.06.2024 19:06 Ответить
вот смотрю на зелю и его шапито, то легко Медвейчук будет от Украины вести переговоры, а еще его вернут в Украину, ведь суддей с рус паспортом вернули. и мочалок Медвейчука тоже вернули.
показать весь комментарий
03.06.2024 19:16 Ответить
Ще не читав коменти... Пороха ще не прикрутили до мертвечука?
показать весь комментарий
03.06.2024 19:46 Ответить
Спроба вже була ...



Ти мав на увазі порошенка?
показать весь комментарий
03.06.2024 20:52 Ответить
Якщо вже так бажаєте. Колєги в кулуарах ВР.



https://ukranews.com/ua/news/982436-poroshenko-povynen-kompensuvaty-********-210-mln-zbytkiv-cherez-vkradenyj-z-medvedchukom
показать весь комментарий
03.06.2024 21:03 Ответить
Тому, напевно, ***** в 2019 році, захлинаючись лайном, благало: "Хто завгодно, тільки не Порошенко!" ...
показать весь комментарий
03.06.2024 21:14 Ответить
хреновий фотомонтаж. Навіть фон за фігурами не змогли (не захотіли?) синхронізувати
показать весь комментарий
03.06.2024 21:21 Ответить
УНІАН фотошопи не викладає.
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-povinen-povernuti-ukrajini-210-milyoniv-nanesenih-zbitkiv-cherez-nezakonno-privlasneniy-naftoprovid-ekspert-12534084.html

показать весь комментарий
03.06.2024 21:27 Ответить
Палишся, поміняй нікнейм на щось більш "штатівське". Буде не так смішно ...
показать весь комментарий
03.06.2024 23:13 Ответить
Так не потрапив. Не соромно брехні писати ?
показать весь комментарий
04.06.2024 07:54 Ответить
Зверніться на сайт УНІАНу.
Тут їхня контактна інформація - https://www.unian.ua/static/contacts
показать весь комментарий
04.06.2024 08:06 Ответить
Прізвище журналіста там теж є ?
показать весь комментарий
04.06.2024 08:15 Ответить
На скріншоті навіть видно - Іван Бойко.

https://www.unian.ua/editor/ivan-boyko
показать весь комментарий
04.06.2024 08:25 Ответить
Таких "іванів" ще недавно у нас було 73% ...
показать весь комментарий
04.06.2024 14:15 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2024 14:18 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2024 08:25 Ответить
Ти не соромся, а починай розповідати про вбитого баригою брата. Ну і далі за списком ...
показать весь комментарий
03.06.2024 21:22 Ответить
Нє. Я вам розповім кращу історію.
Насправді пса Патрона виховав справжнім українським патріотом Петро Олексійович.
А Зеленський лише примазався до цього. )))

показать весь комментарий
03.06.2024 21:36 Ответить
Дивно, чи пішла друга серія "зеленого" блокбастера: від БоНевтік до ХренПіду? Так виборів начебто не очікується, чи це превентивні заходи підтримки зниклої легітимності "найвеличнішого лідора **********" ...
показать весь комментарий
03.06.2024 22:24 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2024 22:47 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2024 22:50 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2024 23:18 Ответить
Рафіновані "...длбби бл **** ".
показать весь комментарий
03.06.2024 20:59 Ответить
Я уж подумал, что это про то, что совсем недавно было - когда вся шайка-лейка

А потом почитал оригинал - это про события, которые происходили раньше.
показать весь комментарий
03.06.2024 21:17 Ответить
Не понял, а кому хотели "представить" это гамно? Среди кого это невыездное ****** должен был агитировать за переговоры?
показать весь комментарий
04.06.2024 00:01 Ответить
Нагадайте чому ми так швидко і відносно "дешево" віддали кацапам цю потвору ?
Зелька домовився ?
показать весь комментарий
04.06.2024 07:51 Ответить
Хватить касапам буратіно-козиря і так зайшли далеко.
Україна не повинна бути місцем експериментів кремлівським політично-інформаційних технологій.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:36 Ответить
 
 