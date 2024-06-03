Росія планувала представити Медведчука, як "главу уряду у вигнанні". Він мав агітувати за "мирні переговори" з РФ, - Washinghton Post

Зрадника Віктора Медведчука російські пропагандисти планували представити як "главу уряду у вигнанні", замість "нелегітимного Зеленського". Він повинен пропагувати "мирні переговори" з РФ для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washinghton Post із посиланням представників європейських розвідок.

Зазначається, російську пропагандистську кампанію, яка має назву "Інша Україна" ("Другая Украина"), курирував перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Вона мала на меті посилити підтримку Медведчука в Україні та позиціювати його серед європейських громадських діячів як життєздатну заміну президента Володимира Зеленського, що буде просувати мирні переговори "як альтернативу можливій ядерній війні".

Серед іншого російські пропагандисти намагались створити "організацію, яку можна було б залучити після того, як Росія продемонструє нелегітимність режиму Зеленського, і вести переговори про припинення війни з позиції сили".

Як пише видання, ця операція була пов’язана з нещодавно викритою проросійською мережею впливу на європейських політиків, яку маскували як нове ЗМІ "Голос Європи".

За даними WP, кремлівські політичні стратеги Ілля Гамбашидзе та Микола Тупікін, які перебувають під санкціями США, були залучені для допомоги у запуску проєкту. Він передбачав просування інтерв’ю з Медведчуком та його організацією "Інша Україна" через соцмережі, YouTube, а також виступи в західних ЗМІ.

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"Голос Європи" описували як "ресурс новин" на чолі з соратником Медведчука Артемом Марчевським. У липні її загальне керівництво перейшло до Рената Кузьміна, який, як свідчать документи, тісно співпрацював із п’ятою службою ФСБ РФ.

Як пише видання, організацію використовували для передачі сотень тисяч євро десяткам ультраправих політиків у більш ніж п’яти країнах, щоб насаджувати кремлівську пропаганду в західних ЗМІ. Метою було посіяти розкол у Європі та зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європарламенту. А статус сайту як новинної організації створювався для того, щоб забезпечити прикриття, щоб "легше було підходити до політиків" під виглядом інтерв’ю про Україну, антиглобалізм тощо.

Міхал Куделка, керівник служби внутрішньої безпеки Чехії, сказав, що операція "Голосу Європи" була спробою залучити більше проросійських депутатів до Європарламенту. А після виборів "був план щодо класичного шпигунства" від імені Росії.

Як зазначає WP, служби безпеки в Європі все ще розслідують роль десятків ультраправих політиків у мережі "Голосу Європи", зокрема з Франції, Бельгії та Нідерландів, а також до низки діячів німецької AfD.

Нагадаємо, наприкінці травня Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.

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