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Європа (1567) Медведчук (1694) пропаганда (2759)

Росія планувала представити Медведчука, як "главу уряду у вигнанні". Він мав агітувати за "мирні переговори" з РФ, - Washinghton Post

Путін і Медведчук під час зустрічі в Санкт-Петербурзі у 2019 році

Зрадника Віктора Медведчука російські пропагандисти планували представити як "главу уряду у вигнанні", замість "нелегітимного Зеленського".  Він повинен  пропагувати "мирні переговори" з РФ для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washinghton Post із посиланням представників європейських розвідок.

Зазначається, російську пропагандистську кампанію, яка має назву "Інша Україна" ("Другая Украина"),  курирував перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Вона мала на меті посилити підтримку Медведчука в Україні та позиціювати його серед європейських громадських діячів як життєздатну заміну президента Володимира Зеленського, що буде просувати мирні переговори "як альтернативу можливій ядерній війні".

Серед іншого російські пропагандисти намагались створити "організацію, яку можна було б залучити після того, як Росія продемонструє нелегітимність режиму Зеленського, і вести переговори про припинення війни з позиції сили".

Як пише видання, ця операція була пов’язана з нещодавно викритою проросійською мережею впливу на європейських політиків, яку маскували як нове ЗМІ "Голос Європи".

За даними WP, кремлівські політичні стратеги Ілля Гамбашидзе та Микола Тупікін, які перебувають під санкціями США, були залучені для допомоги у запуску проєкту. Він передбачав просування інтерв’ю з Медведчуком та його організацією "Інша Україна" через соцмережі, YouTube, а також виступи в західних ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Telegram став основним інструментом для поширення російської дезінформації в ЄС, - BNN Bloomberg

"Голос Європи" описували як "ресурс новин" на чолі з соратником Медведчука Артемом Марчевським. У липні її загальне керівництво перейшло до Рената Кузьміна, який, як свідчать документи, тісно співпрацював із п’ятою службою ФСБ РФ.

Як пише видання, організацію використовували для передачі сотень тисяч євро десяткам ультраправих політиків у більш ніж п’яти країнах, щоб насаджувати кремлівську пропаганду в західних ЗМІ. Метою було посіяти розкол у Європі та зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європарламенту. А статус сайту як новинної організації створювався для того, щоб забезпечити прикриття, щоб "легше було підходити до політиків" під виглядом інтерв’ю про Україну, антиглобалізм тощо.

Міхал Куделка, керівник служби внутрішньої безпеки Чехії, сказав, що операція "Голосу Європи" була спробою залучити більше проросійських депутатів до Європарламенту. А після виборів "був план щодо класичного шпигунства" від імені Росії.

Як зазначає WP, служби безпеки в Європі все ще розслідують роль десятків ультраправих політиків у мережі "Голосу Європи", зокрема з Франції, Бельгії та Нідерландів, а також до низки діячів німецької AfD.

Нагадаємо, наприкінці травня Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.

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Автор: 
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Топ коментарі
+23
Так-так, а януковоща легітимним припіздентом. Нема дурням спокою.
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03.06.2024 13:54
+22
Пропоную Україні теж погратися в цю гру і представити, наприклад, командира РДК керівником уряду рашки у вигнанні.
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03.06.2024 14:01
+17
Лєгєтімний, v2.0.
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03.06.2024 14:05
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03.06.2024 13:53 Відповісти
Так, тупі бо за 100 років нічого нового не придумали як скопіпастити ідею більшовиків.
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03.06.2024 13:58 Відповісти
А навіщо придумувати, якщо ідея більшовиків продовжує працювати на нащадках більшовиків?
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03.06.2024 15:40 Відповісти
большевиков? А выродок Хмельницкий разве не именно этим занимался?
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04.06.2024 00:04 Відповісти
Уточни , будь ласка - про якого саме Хмельницького йде мова та що саме він зробив з подібного?
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04.06.2024 05:50 Відповісти
Так-так, а януковоща легітимним припіздентом. Нема дурням спокою.
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03.06.2024 13:54 Відповісти
Ну овоща ще якось зрозуміти можна з його типу легітимністю 10 років тому, а мертвечук яким боком? Й!ого ж не обирав ніхто, як овоча...
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03.06.2024 14:04 Відповісти
Його мабуть Янукович висунув як "прем'єра" (голову уряду). Незрозуміло тільки, які депутати за нього голосували і хто їх обрав.
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03.06.2024 14:19 Відповісти
Ви думаєте в нинішній Раді не знайдеться "монобольшинство" слуг та регіоналів за обрання мертвечука премьєром ?

да льогко !
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03.06.2024 14:37 Відповісти
Вже ні.
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03.06.2024 14:56 Відповісти
После него, Януковича, ***** признало (многие кацапы недоумевали) двух следующих президентов. По логике тогда уже Порошенко
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03.06.2024 14:40 Відповісти
по логике)))
короче: до того как хунта на майдане распяла всех мальчиков в трусиках, она напала на российский крым, развязав мировую ядерную войну. янукович сразу ввел военное положение и укрылся в очень глубоком бункере. легитимности по конституции ни разу не терял!
карты и указы григорич если надо принесет. вобщем шах и мат - хохол сдавайся!
клоуны, блин.
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03.06.2024 15:17 Відповісти
Що взяти з країни-дурки...кончені пОцієнти..
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03.06.2024 13:57 Відповісти
Подозреваю, что это в ФСБ для Дерьмака придумали. Типа или Бубочка, или Мертветчук с Хамом. Как они ещё не догадались покойного Кравчука сюда приплести? Или Кучму?
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03.06.2024 16:12 Відповісти
яник просто їх зупинив - "астанавітєсь!!!" (С)
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03.06.2024 16:57 Відповісти
🤣
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03.06.2024 23:28 Відповісти
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03.06.2024 14:00 Відповісти
я Вас прошу !
після 20 квітня 2019-го я вже нічому не дивуюсь !
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03.06.2024 14:39 Відповісти
Пропоную Україні теж погратися в цю гру і представити, наприклад, командира РДК керівником уряду рашки у вигнанні.
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03.06.2024 14:01 Відповісти
Краще Латиніну)
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03.06.2024 14:31 Відповісти
Латиніну не можна. Їй ***** за таке ефрейторські лички зірве і без пенсії залишить.
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03.06.2024 14:51 Відповісти
Краще фейкового Пригожина.
Йому на болотах більше повірять.
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03.06.2024 15:16 Відповісти
З ******** розвитком ІТ можна і фейкового ***** запропонувати. А там ще подивимось чий фейковий ***** краще!
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03.06.2024 15:29 Відповісти
а що....цілком можливо! у свій час Лжедмітрій 1 та 2 непоганого шороху наробили на Масквє,а зарад в хід підуть Лжепрігожини 1,2,3....
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03.06.2024 16:37 Відповісти
Добре, що ця влада його прибрала із країни. А так би він ще довго мутив тут свої кацапські пропозиції.
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03.06.2024 14:02 Відповісти
Та ну, подоляцький, як би ти із подоляком і ведмедчуком " мутили із тюрми?
А поки ні ти ні подоляк, ні ведмедчук не в тюрьмі- гадите потихеньку...
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03.06.2024 15:25 Відповісти
Зате твій шуфрич там, де треба йому бути. Передачі напевно ти йому носиш справно.
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03.06.2024 15:41 Відповісти
А що, тобі не подобається щоб ведмедчук сидів у тюрьмі? Корєфана свого швидко на роісію переправили, щоб на суді не розказав як він із Зе, Єрмачиною Україну продавали?
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03.06.2024 15:44 Відповісти
І жодної дати. Це були плани на 2022-й, чи на 2024-й рік?
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03.06.2024 14:02 Відповісти
Почитай в Washington Pos
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03.06.2024 14:24 Відповісти
Вони ідіоти. Вони в принципі не розуміють принципи влади - що треба авторитет, що не можна будь-кого поставити і сказати тепер оцей ваш керівник.
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03.06.2024 14:02 Відповісти
у них можна, а отже, думають якщо поставлять моторолу з автоматом біля кожного українця, то і у нас пройде
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03.06.2024 14:41 Відповісти
У них можна же ж!
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03.06.2024 14:47 Відповісти
Квартального клована ж поставили і нічого. Чому мертветчука не можна? Дивний ви пенсіонер
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03.06.2024 17:44 Відповісти
підарня всі інструменти застосовує, від ІПСО до ядерного шантажу. Поставте собі в президенти медведчука, і хай там просуває що хоче.
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03.06.2024 14:03 Відповісти
Лєгєтімний, v2.0.
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03.06.2024 14:05 Відповісти
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03.06.2024 14:07 Відповісти
а цей хто після 20 травня ? у мене вже голова закрутилась !

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03.06.2024 14:44 Відповісти
Це президент до кінця військового війни, а точніше до закінчення військового стану. А ще він може захворіти, отруїтися сардельками з мівіною, або навіть подати в відставку "за станом здоровя" попередньо пройшовши ВЛК на непридатність до служби в ЗСУ...

Будь які закиди стосовно "нелігітимності" зє на жаль безпідставні і контрпродуктивні.
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03.06.2024 15:05 Відповісти
Йому потрібно наркологічну комісію пройти, ВЛК цій сцикопіхоті не підходить.
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03.06.2024 16:00 Відповісти
Для всіх українців це кремлядцький узурпатор. Про це мають знати всі
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03.06.2024 17:47 Відповісти
А ху - ху він не хо - хо
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03.06.2024 14:08 Відповісти
Він це хто?
Вашингтон Пост? Це він розповів
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03.06.2024 14:43 Відповісти
Для етого ***** и пытается Харьков захватить. Хочет устроить УНР2
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03.06.2024 14:13 Відповісти
урср, а не унр. від унр його історично корчить.
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03.06.2024 15:40 Відповісти
Ну если на то пошло то ***** не хочет никакой и урср и вообще не оставит никакого упоминания о Украине. Но имелось ввиду что вначале ***** дял полной окупации Украины политическим путем хочет кое как легализировать окупацию во главе с мертвечуком и *новой столицей* Харьковом. А потом якобы *новое правительство унр* подпишет пакт о *воссоединении* с рашкой. А ***** рашисты понесут на руках в мавзолей как Членина
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03.06.2024 19:13 Відповісти
Бляха муха прям вже черга з "вєчнолєгітімних" та "просрочєних" зібралася.
Поки що в гонці перемагає вован просрочєний ...
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03.06.2024 14:13 Відповісти
Вован має шанси стати гауляйтером.
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03.06.2024 15:39 Відповісти
Тупое решение...
Вот взяли бы Люсю Арестович!!!
Губки ,глазки - и ванны дешевого популизма
И Запад бы клюнул
Сейчас на Западе мода на мужские глазки и губки
Наша Люська как раз в тему!!!!
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03.06.2024 14:13 Відповісти
Тогда уже Никифорова, вот уж где глазки, губки и манеры.
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03.06.2024 16:47 Відповісти
С приходом Зеленского Банковая превратилась
В гей- клуб....
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03.06.2024 19:04 Відповісти
днище. на що сподіваються
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03.06.2024 14:17 Відповісти
Це дурня від кацапів. Після провалу бліцкригу була домовленість що вони йдуть в обмін на бумажку, але на банковій когось щось не влаштувало домовленість була скасовано, путін психонув анексувавши території загнавши ситуацію в глухий кут. тепер єдина угода яка колись млже бути просто про припинення вогню да і то скоріше усна
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03.06.2024 14:18 Відповісти
І кому би це "зайшло",цікаво? Та й що толкового могли придумати гамбашидзе і тупікін?
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03.06.2024 14:24 Відповісти
З таким же успіхом жабеня Крокет може представляти уряд у вигнанні.

З моменту втечі Яника в Україні вже двічі пройшли відкриті демократичні вибори президента та парламента.
І в жодних з них Яник чомусь участі не приймав. 😁

Інша справа, що вкраїнчики на других виборах обрали вже не Яника, а його корпоративного блазня.
Але це зовсім інша історія, яку за підсумком всі українці оплатять і грошима, і кров'ю, і життям з відсотками.
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03.06.2024 14:28 Відповісти
І нафтопровід Медведчуку повернуть, який Зеленський йому подарував?
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03.06.2024 14:41 Відповісти
Ти мав на увазі порошенка?
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03.06.2024 19:05 Відповісти
Хто це?
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03.06.2024 23:12 Відповісти
Не важливо, уже ніхто.
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03.06.2024 23:24 Відповісти
Так он набрал целую команду предателей Украины: Бойко, Рабиновича, Поклонскую, Симоненка, Пшонку, Лукаш! А вот эти: Кучма, Ющенко, Ю. Тимошенко, что лучше!?
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03.06.2024 14:45 Відповісти
у путлера совсем крышу снесло, мертвечук самый ненавидимый урод в Украине.
даже янык вызывает меньше презрения, чем эта расчетливая гадина.
янык просто дебил и вор, царев просто дебил, азиров вор, а эту падлу как и путлера в плен не брать
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03.06.2024 14:46 Відповісти
Нехай там ***** с Медведчуком сами с собою хоть кожен день підписуют
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03.06.2024 14:49 Відповісти
И главное, уже с тупым шантажом, как "альтернатива ядерной войне". Какие же кацапы тупорылые, убогие мрази. Кацапы, ультроправые, то бабки у вас возьмут, но в конце, в любом случае, вас на *** посадят.
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03.06.2024 15:11 Відповісти
Как раз Украине меньше всего нада бояться "ядерного шантажа" - бахнуть возле своих границ не дадут сами генерали и фсбшники. Бахнуть поближе к Польше стремно бо НАТО . А у Наты длинные руки! От возможности сверхбыстрых противобункерных ракет до поставок ВСУ десятков Хаймарсов, десятков самолетов, сотен гаубиц 777 и Томагавков и прочего.
И + все ядерные шахты и "тополя" под наблюдением спутников, при малейшей "эрекции" пусковой установки подымут все эскадрильи и собьют в воздухе задолго до района ПРО. (А он помощней чем Пэтриоты разработки 80хх г.) Ну и по войскам мордора отстреляются
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03.06.2024 15:45 Відповісти
не мели дурниць,троль! 20 вибухів тактичних *********** по 1 кт на нашій території,в Рашці та Європі навіть не помітять
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03.06.2024 16:39 Відповісти
А завдання удару неядерним озброєнням по 20-ці АЕС у європейській частині ерефії помітять?
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03.06.2024 20:49 Відповісти
У бабочки серьезный соперник !
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03.06.2024 15:33 Відповісти
Да ну нах , та вже і пох .
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03.06.2024 16:20 Відповісти
А тут таких підар*сів на кшталт мертвечука вистачає: і риги, і бабайуля, і шаріївці, і комуняки недобиті. Але очолюють усю ту ******* все ж таки вірні "слуги" кремля (ну, ви пам'ятаєте їх по підтанцівкам у гопніка чівокуня перед виборами у 2004-му).
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03.06.2024 17:00 Відповісти
Сексуальні фантазії х.йла - два віті, проффесор та марченко на чолі України...
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03.06.2024 17:27 Відповісти
> планувала представити

коли? кому? де?
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03.06.2024 19:04 Відповісти
Таким як Мертвечук тільки новачок допоможе!
Нема Мертвечука - нема і проблем!
А де це Мураєв пощез, чи вилізе колись як чорт з табакерки!?
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03.06.2024 19:06 Відповісти
вот смотрю на зелю и его шапито, то легко Медвейчук будет от Украины вести переговоры, а еще его вернут в Украину, ведь суддей с рус паспортом вернули. и мочалок Медвейчука тоже вернули.
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03.06.2024 19:16 Відповісти
Ще не читав коменти... Пороха ще не прикрутили до мертвечука?
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03.06.2024 19:46 Відповісти
Спроба вже була ...



Ти мав на увазі порошенка?
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03.06.2024 20:52 Відповісти
Якщо вже так бажаєте. Колєги в кулуарах ВР.



https://ukranews.com/ua/news/982436-poroshenko-povynen-kompensuvaty-********-210-mln-zbytkiv-cherez-vkradenyj-z-medvedchukom
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03.06.2024 21:03 Відповісти
Тому, напевно, ***** в 2019 році, захлинаючись лайном, благало: "Хто завгодно, тільки не Порошенко!" ...
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03.06.2024 21:14 Відповісти
хреновий фотомонтаж. Навіть фон за фігурами не змогли (не захотіли?) синхронізувати
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03.06.2024 21:21 Відповісти
УНІАН фотошопи не викладає.
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-povinen-povernuti-ukrajini-210-milyoniv-nanesenih-zbitkiv-cherez-nezakonno-privlasneniy-naftoprovid-ekspert-12534084.html

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03.06.2024 21:27 Відповісти
Палишся, поміняй нікнейм на щось більш "штатівське". Буде не так смішно ...
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03.06.2024 23:13 Відповісти
Так не потрапив. Не соромно брехні писати ?
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04.06.2024 07:54 Відповісти
Зверніться на сайт УНІАНу.
Тут їхня контактна інформація - https://www.unian.ua/static/contacts
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04.06.2024 08:06 Відповісти
Прізвище журналіста там теж є ?
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04.06.2024 08:15 Відповісти
На скріншоті навіть видно - Іван Бойко.

https://www.unian.ua/editor/ivan-boyko
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04.06.2024 08:25 Відповісти
Таких "іванів" ще недавно у нас було 73% ...
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04.06.2024 14:15 Відповісти
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04.06.2024 14:18 Відповісти
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04.06.2024 08:25 Відповісти
Ти не соромся, а починай розповідати про вбитого баригою брата. Ну і далі за списком ...
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03.06.2024 21:22 Відповісти
Нє. Я вам розповім кращу історію.
Насправді пса Патрона виховав справжнім українським патріотом Петро Олексійович.
А Зеленський лише примазався до цього. )))

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03.06.2024 21:36 Відповісти
Дивно, чи пішла друга серія "зеленого" блокбастера: від БоНевтік до ХренПіду? Так виборів начебто не очікується, чи це превентивні заходи підтримки зниклої легітимності "найвеличнішого лідора **********" ...
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03.06.2024 22:24 Відповісти
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03.06.2024 22:47 Відповісти
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03.06.2024 22:50 Відповісти
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03.06.2024 23:18 Відповісти
Рафіновані "...длбби бл **** ".
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03.06.2024 20:59 Відповісти
Я уж подумал, что это про то, что совсем недавно было - когда вся шайка-лейка

А потом почитал оригинал - это про события, которые происходили раньше.
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03.06.2024 21:17 Відповісти
Не понял, а кому хотели "представить" это гамно? Среди кого это невыездное ****** должен был агитировать за переговоры?
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04.06.2024 00:01 Відповісти
Нагадайте чому ми так швидко і відносно "дешево" віддали кацапам цю потвору ?
Зелька домовився ?
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04.06.2024 07:51 Відповісти
Хватить касапам буратіно-козиря і так зайшли далеко.
Україна не повинна бути місцем експериментів кремлівським політично-інформаційних технологій.
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04.06.2024 08:36 Відповісти
 
 