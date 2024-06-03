Росія планувала представити Медведчука, як "главу уряду у вигнанні". Він мав агітувати за "мирні переговори" з РФ, - Washinghton Post
Зрадника Віктора Медведчука російські пропагандисти планували представити як "главу уряду у вигнанні", замість "нелегітимного Зеленського". Він повинен пропагувати "мирні переговори" з РФ для завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washinghton Post із посиланням представників європейських розвідок.
Зазначається, російську пропагандистську кампанію, яка має назву "Інша Україна" ("Другая Украина"), курирував перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Вона мала на меті посилити підтримку Медведчука в Україні та позиціювати його серед європейських громадських діячів як життєздатну заміну президента Володимира Зеленського, що буде просувати мирні переговори "як альтернативу можливій ядерній війні".
Серед іншого російські пропагандисти намагались створити "організацію, яку можна було б залучити після того, як Росія продемонструє нелегітимність режиму Зеленського, і вести переговори про припинення війни з позиції сили".
Як пише видання, ця операція була пов’язана з нещодавно викритою проросійською мережею впливу на європейських політиків, яку маскували як нове ЗМІ "Голос Європи".
За даними WP, кремлівські політичні стратеги Ілля Гамбашидзе та Микола Тупікін, які перебувають під санкціями США, були залучені для допомоги у запуску проєкту. Він передбачав просування інтерв’ю з Медведчуком та його організацією "Інша Україна" через соцмережі, YouTube, а також виступи в західних ЗМІ.
"Голос Європи" описували як "ресурс новин" на чолі з соратником Медведчука Артемом Марчевським. У липні її загальне керівництво перейшло до Рената Кузьміна, який, як свідчать документи, тісно співпрацював із п’ятою службою ФСБ РФ.
Як пише видання, організацію використовували для передачі сотень тисяч євро десяткам ультраправих політиків у більш ніж п’яти країнах, щоб насаджувати кремлівську пропаганду в західних ЗМІ. Метою було посіяти розкол у Європі та зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європарламенту. А статус сайту як новинної організації створювався для того, щоб забезпечити прикриття, щоб "легше було підходити до політиків" під виглядом інтерв’ю про Україну, антиглобалізм тощо.
Міхал Куделка, керівник служби внутрішньої безпеки Чехії, сказав, що операція "Голосу Європи" була спробою залучити більше проросійських депутатів до Європарламенту. А після виборів "був план щодо класичного шпигунства" від імені Росії.
Як зазначає WP, служби безпеки в Європі все ще розслідують роль десятків ультраправих політиків у мережі "Голосу Європи", зокрема з Франції, Бельгії та Нідерландів, а також до низки діячів німецької AfD.
Нагадаємо, наприкінці травня Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.
Будь ласка, зачекайте...
да льогко !
короче: до того как хунта на майдане распяла всех мальчиков в трусиках, она напала на российский крым, развязав мировую ядерную войну. янукович сразу ввел военное положение и укрылся в очень глубоком бункере. легитимности по конституции ни разу не терял!
карты и указы григорич если надо принесет. вобщем шах и мат - хохол сдавайся!
клоуны, блин.
після 20 квітня 2019-го я вже нічому не дивуюсь !
Йому на болотах більше повірять.
А поки ні ти ні подоляк, ні ведмедчук не в тюрьмі- гадите потихеньку...
Будь які закиди стосовно "нелігітимності" зє на жаль безпідставні і контрпродуктивні.
Вашингтон Пост? Це він розповів
Поки що в гонці перемагає вован просрочєний ...
Вот взяли бы Люсю Арестович!!!
Губки ,глазки - и ванны дешевого популизма
И Запад бы клюнул
Сейчас на Западе мода на мужские глазки и губки
Наша Люська как раз в тему!!!!
В гей- клуб....
З моменту втечі Яника в Україні вже двічі пройшли відкриті демократичні вибори президента та парламента.
І в жодних з них Яник чомусь участі не приймав. 😁
Інша справа, що вкраїнчики на других виборах обрали вже не Яника, а його корпоративного блазня.
Але це зовсім інша історія, яку за підсумком всі українці оплатять і грошима, і кров'ю, і життям з відсотками.
даже янык вызывает меньше презрения, чем эта расчетливая гадина.
янык просто дебил и вор, царев просто дебил, азиров вор, а эту падлу как и путлера в плен не брать
И + все ядерные шахты и "тополя" под наблюдением спутников, при малейшей "эрекции" пусковой установки подымут все эскадрильи и собьют в воздухе задолго до района ПРО. (А он помощней чем Пэтриоты разработки 80хх г.) Ну и по войскам мордора отстреляются
коли? кому? де?
Нема Мертвечука - нема і проблем!
А де це Мураєв пощез, чи вилізе колись як чорт з табакерки!?
Ти мав на увазі порошенка?
https://ukranews.com/ua/news/982436-poroshenko-povynen-kompensuvaty-********-210-mln-zbytkiv-cherez-vkradenyj-z-medvedchukom
https://www.unian.ua/politics/poroshenko-povinen-povernuti-ukrajini-210-milyoniv-nanesenih-zbitkiv-cherez-nezakonno-privlasneniy-naftoprovid-ekspert-12534084.html
Тут їхня контактна інформація - https://www.unian.ua/static/contacts
https://www.unian.ua/editor/ivan-boyko
Насправді пса Патрона виховав справжнім українським патріотом Петро Олексійович.
А Зеленський лише примазався до цього. )))
А потом почитал оригинал - это про события, которые происходили раньше.
Зелька домовився ?
Україна не повинна бути місцем експериментів кремлівським політично-інформаційних технологій.