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У РФ розробляють систему "співвітчизники за кордоном" для виправдання подальшої військової агресії, - ISW

Росія розробляє систему Співвітчизники за кордоном

Росія просуває систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", щоб надалі виправдати свою військову агресію та гібридні операції. Зокрема, Росспівробітництво працює над проєктом "Електронна карта співвітчизника".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 22 травня, передає Цензор.НЕТ.

Що означає статус "співвітчизника"?

"Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як "захисту" російських співвітчизників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гендиректор Федерального агентства РФ у справах Співдружності Незалежних Держав, "співвітчизників", що проживають за кордоном, і з питань міжнародної гуманітарної співпраці Євген Примаков заявив російським журналістам, що "співвітчизники" отримуватимуть за кордоном спеціальні посвідчення, які дозволятимуть їм користуватися російськими державними послугами, а в майбутньому навіть подавати документи на отримання громадянства РФ.

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Розробка проєкту "Електронна карта співвітчизника"

За словами Примакова, вже до кінця 2024 року Росія готується видавати перші посвідчення "співвітчизника" громадянам у сусідніх країнах.

"Росспівробітництво працює над проєктом "Електронна карта співвітчизника" щонайменше з 2021 року, але досі не запустило програму, а в червні 2023 року Примаков заявив, що Росспівробітництво планує відкрити "центри сертифікації" в осередках "Русского дома" по всьому світу, де "співвітчизники" зможуть підтвердити свою особу в рамках процесу подання заявки", - резюмували в ISW.

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Автор: 

пропаганда (2798) росія (65035) ISW (653)


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Топ коментарі
+14
Усім "соотєчєствєннікам" за кордоном пропоную робити на лобі тату великою жирною літерою "Z".
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23.05.2024 08:47
+9
Висновок: гнати кацапорилих звідусіль і не пускати нових ("залізна завіса"), щоб у Какцаплянда не було і приводів ))) Хай сидять в своєму зоопарку за огорожею!
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23.05.2024 08:59
+8
Ну то навпускали купу рашистів до себе, тепер Грузія, Казахстан, Латвія, готуйтеся що їх прийде х@ло «защіщать на ісконно русскай земле»
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23.05.2024 08:50
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Підтягують співвітчизників до рашки
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23.05.2024 08:43 Відповісти
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23.05.2024 08:46 Відповісти
Усім "соотєчєствєннікам" за кордоном пропоную робити на лобі тату великою жирною літерою "Z".
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23.05.2024 08:47 Відповісти
а лучше делать как в фильме "Бесславные ублюдки"
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23.05.2024 10:14 Відповісти
Один в один як ісламісти в Європі
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23.05.2024 08:49 Відповісти
ті, кого ти називаєш "ісламістами", вчилися в кдб/фсб та використовують їхні методи
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23.05.2024 09:17 Відповісти
Може, й знайдеться декілька рашен-ідіотен, які переїдуть в гондурасєю. Чомусь з Прибалтики "негромадян" й бульдозером не випхаєш!
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23.05.2024 08:50 Відповісти
Росії потрібна "п'ята колона" за кордоном. Вони ще нароблять біди, цивілізовані країни пригріли російську змію на грудях.
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23.05.2024 10:21 Відповісти
точно. Є один знайомий у Ризі живе, каже "нас тут утесняют, заставляют язик учіть латишскій". А я питаю в нього, А чому ж ти не повернешся на росію.? А він каже Чего ето я буду ехать в росію, я тут родился. Я питаю То ти латиш? Воно каже Нет я рускій. Я знов - То повертайся на родину, в расею. Ні, не хоче, це точно що бульдозером не випхаєш.
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23.05.2024 10:33 Відповісти
Ну то навпускали купу рашистів до себе, тепер Грузія, Казахстан, Латвія, готуйтеся що їх прийде х@ло «защіщать на ісконно русскай земле»
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23.05.2024 08:50 Відповісти
Тобто лапатнікі далжни как можна больше срать па всєму міру...
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23.05.2024 08:51 Відповісти
Це прутін робить, на заміну мертвечуківської агентури та, щоб і далі ГАДИТИ за кордоном!
Воєнний злочинець прутін, гадить, де йому дозволяють Західні Демократії!!
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23.05.2024 08:53 Відповісти
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23.05.2024 08:57 Відповісти
саме мутант, та ще й курку мутовану на лобі набило)).
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23.05.2024 10:30 Відповісти
Висновок: гнати кацапорилих звідусіль і не пускати нових ("залізна завіса"), щоб у Какцаплянда не було і приводів ))) Хай сидять в своєму зоопарку за огорожею!
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23.05.2024 08:59 Відповісти
Та вони вже і так завоняли майже весь світ своєю скрєпною лапотною присутністю,де тільки не глянь,особливо по Європі,як ці розумовідсталі бігають зі своїми аквафрешними тряпками та плакатами "На Бєрлін!" та "Можем пафтаріть!",але не поспішають чомусь вассаєдінітся зі своєю лапатной родіной в скрєпном екстазі...
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23.05.2024 12:21 Відповісти
Мдя, к чему пыня подвел цапорылию - уже чмобиков не хватает, за бугор закидывают удочку.
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23.05.2024 09:00 Відповісти
Американці поки будуть займатися страшними мексиканцями на південному кордоні, москалі в них Аляску відберуть.
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23.05.2024 09:06 Відповісти
нормально, спецслужбам західним не треба буде довго думати кого депортувати нафіг
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23.05.2024 09:09 Відповісти
Цікаво чи багато знайдеться? Ось здалеку любити мордор вони можуть
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23.05.2024 09:17 Відповісти
імпотетність Заходу вражає дедалі більше: розніжені жирні європейці впевнено програють в протистоянні диким племенам. єдиний шанс для Заходу врятувати свою цивілізацію - дууууже швидко консолідуватися та на повну потужність використати власну технологічну перевагу. перемовини, гуманізм, м'яка сила - все це має піти в забуття на кількадесят років щонайменше.
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23.05.2024 09:20 Відповісти
Кожного, хто отримає цю довідку, висилати на історичну "родіну".
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23.05.2024 09:46 Відповісти
Того вони й скуповували нерухомість в Болгарії,Чехії,Хорватії,Чорногорії. Ми якось заходили в офіси їхніх ріелторів по нерухомості, на стінах висять вимпели ФСБ. Соупадєніє?
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23.05.2024 10:10 Відповісти
так заберіть своїх чортових співвітчизників додому, взад до рашки. Ні?
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23.05.2024 10:25 Відповісти
>"співвітчизники" отримуватимуть за кордоном спеціальні посвідчення, які дозволятимуть їм користуватися російськими державними послугами

А у нас наоборот, отказывают в услугах гражданам Украины.
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23.05.2024 10:39 Відповісти
Не "гражданам Украіни"а ухилянтам-сцикунам,які ховаються в Європі...
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23.05.2024 12:27 Відповісти
Зараз ця система впроваджується в Грузіі.
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23.05.2024 10:54 Відповісти
Перепис довбо**бів з кацапською хромосомою? Логічно. Тільки певним службам європейських країн треба мати доступ до цього списку.В цілях національної безпеки.
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23.05.2024 18:28 Відповісти
 
 