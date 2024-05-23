У РФ розробляють систему "співвітчизники за кордоном" для виправдання подальшої військової агресії, - ISW

Росія просуває систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", щоб надалі виправдати свою військову агресію та гібридні операції. Зокрема, Росспівробітництво працює над проєктом "Електронна карта співвітчизника".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 22 травня, передає Цензор.НЕТ.

Що означає статус "співвітчизника"?

"Кремль, схоже, розробляє систему легалізації статусу так званих "співвітчизників за кордоном", ймовірно, як частину своїх зусиль зі створення інформаційних умов для виправдання подальшої агресії та гібридних операцій за кордоном як "захисту" російських співвітчизників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гендиректор Федерального агентства РФ у справах Співдружності Незалежних Держав, "співвітчизників", що проживають за кордоном, і з питань міжнародної гуманітарної співпраці Євген Примаков заявив російським журналістам, що "співвітчизники" отримуватимуть за кордоном спеціальні посвідчення, які дозволятимуть їм користуватися російськими державними послугами, а в майбутньому навіть подавати документи на отримання громадянства РФ.

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Розробка проєкту "Електронна карта співвітчизника"

За словами Примакова, вже до кінця 2024 року Росія готується видавати перші посвідчення "співвітчизника" громадянам у сусідніх країнах.

"Росспівробітництво працює над проєктом "Електронна карта співвітчизника" щонайменше з 2021 року, але досі не запустило програму, а в червні 2023 року Примаков заявив, що Росспівробітництво планує відкрити "центри сертифікації" в осередках "Русского дома" по всьому світу, де "співвітчизники" зможуть підтвердити свою особу в рамках процесу подання заявки", - резюмували в ISW.

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