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В РФ разрабатывают систему "соотечественники за рубежом" для оправдания дальнейшей военной агрессии, - ISW

Росія розробляє систему Співвітчизники за кордоном

Россия продвигает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за рубежом", чтобы в дальнейшем оправдать свою военную агрессию и гибридные операции. В частности, Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 22 мая, передает Цензор.НЕТ.

Что означает статус "соотечественника"?

"Кремль, похоже, разрабатывает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за рубежом", вероятно, как часть своих усилий по созданию информационных условий для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций за рубежом как "защиты" российских соотечественников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гендиректор Федерального агентства РФ по делам Содружества Независимых Государств, "соотечественников", проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества Евгений Примаков заявил российским журналистам, что "соотечественники" будут получать за рубежом специальные удостоверения, которые позволят им пользоваться российскими государственными услугами, а в будущем даже подавать документы на получение гражданства РФ.

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Разработка проекта "Электронная карта соотечественника"

По словам Примакова, уже к концу 2024 года Россия готовится выдавать первые удостоверения "соотечественника" гражданам в соседних странах.

"Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника", как минимум, с 2021 года, но до сих пор не запустило программу, а в июне 2023 года Примаков заявил, что Россотрудничество планирует открыть "центры сертификации" в ячейках "Русского дома" по всему миру, где "соотечественники" смогут подтвердить свою личность в рамках процесса подачи заявки", - резюмировали в ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия увеличивает расходы на вербовку "журналистов" во всем мире, - Центр нацсопротивления

Автор: 

пропаганда (3672) россия (95420) ISW (493)


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Топ комментарии
+14
Усім "соотєчєствєннікам" за кордоном пропоную робити на лобі тату великою жирною літерою "Z".
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23.05.2024 08:47
+9
Висновок: гнати кацапорилих звідусіль і не пускати нових ("залізна завіса"), щоб у Какцаплянда не було і приводів ))) Хай сидять в своєму зоопарку за огорожею!
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23.05.2024 08:59
+8
Ну то навпускали купу рашистів до себе, тепер Грузія, Казахстан, Латвія, готуйтеся що їх прийде х@ло «защіщать на ісконно русскай земле»
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23.05.2024 08:50
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Правила форума Совет форумчан
Підтягують співвітчизників до рашки
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23.05.2024 08:43 Ответить
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23.05.2024 08:46 Ответить
Усім "соотєчєствєннікам" за кордоном пропоную робити на лобі тату великою жирною літерою "Z".
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23.05.2024 08:47 Ответить
а лучше делать как в фильме "Бесславные ублюдки"
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23.05.2024 10:14 Ответить
Один в один як ісламісти в Європі
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23.05.2024 08:49 Ответить
ті, кого ти називаєш "ісламістами", вчилися в кдб/фсб та використовують їхні методи
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23.05.2024 09:17 Ответить
Може, й знайдеться декілька рашен-ідіотен, які переїдуть в гондурасєю. Чомусь з Прибалтики "негромадян" й бульдозером не випхаєш!
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23.05.2024 08:50 Ответить
Росії потрібна "п'ята колона" за кордоном. Вони ще нароблять біди, цивілізовані країни пригріли російську змію на грудях.
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23.05.2024 10:21 Ответить
точно. Є один знайомий у Ризі живе, каже "нас тут утесняют, заставляют язик учіть латишскій". А я питаю в нього, А чому ж ти не повернешся на росію.? А він каже Чего ето я буду ехать в росію, я тут родился. Я питаю То ти латиш? Воно каже Нет я рускій. Я знов - То повертайся на родину, в расею. Ні, не хоче, це точно що бульдозером не випхаєш.
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23.05.2024 10:33 Ответить
Ну то навпускали купу рашистів до себе, тепер Грузія, Казахстан, Латвія, готуйтеся що їх прийде х@ло «защіщать на ісконно русскай земле»
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23.05.2024 08:50 Ответить
Тобто лапатнікі далжни как можна больше срать па всєму міру...
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23.05.2024 08:51 Ответить
Це прутін робить, на заміну мертвечуківської агентури та, щоб і далі ГАДИТИ за кордоном!
Воєнний злочинець прутін, гадить, де йому дозволяють Західні Демократії!!
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23.05.2024 08:53 Ответить
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23.05.2024 08:57 Ответить
саме мутант, та ще й курку мутовану на лобі набило)).
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23.05.2024 10:30 Ответить
Висновок: гнати кацапорилих звідусіль і не пускати нових ("залізна завіса"), щоб у Какцаплянда не було і приводів ))) Хай сидять в своєму зоопарку за огорожею!
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23.05.2024 08:59 Ответить
Та вони вже і так завоняли майже весь світ своєю скрєпною лапотною присутністю,де тільки не глянь,особливо по Європі,як ці розумовідсталі бігають зі своїми аквафрешними тряпками та плакатами "На Бєрлін!" та "Можем пафтаріть!",але не поспішають чомусь вассаєдінітся зі своєю лапатной родіной в скрєпном екстазі...
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23.05.2024 12:21 Ответить
Мдя, к чему пыня подвел цапорылию - уже чмобиков не хватает, за бугор закидывают удочку.
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23.05.2024 09:00 Ответить
Американці поки будуть займатися страшними мексиканцями на південному кордоні, москалі в них Аляску відберуть.
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23.05.2024 09:06 Ответить
нормально, спецслужбам західним не треба буде довго думати кого депортувати нафіг
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23.05.2024 09:09 Ответить
Цікаво чи багато знайдеться? Ось здалеку любити мордор вони можуть
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23.05.2024 09:17 Ответить
імпотетність Заходу вражає дедалі більше: розніжені жирні європейці впевнено програють в протистоянні диким племенам. єдиний шанс для Заходу врятувати свою цивілізацію - дууууже швидко консолідуватися та на повну потужність використати власну технологічну перевагу. перемовини, гуманізм, м'яка сила - все це має піти в забуття на кількадесят років щонайменше.
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23.05.2024 09:20 Ответить
Кожного, хто отримає цю довідку, висилати на історичну "родіну".
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23.05.2024 09:46 Ответить
Того вони й скуповували нерухомість в Болгарії,Чехії,Хорватії,Чорногорії. Ми якось заходили в офіси їхніх ріелторів по нерухомості, на стінах висять вимпели ФСБ. Соупадєніє?
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23.05.2024 10:10 Ответить
так заберіть своїх чортових співвітчизників додому, взад до рашки. Ні?
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23.05.2024 10:25 Ответить
>"співвітчизники" отримуватимуть за кордоном спеціальні посвідчення, які дозволятимуть їм користуватися російськими державними послугами

А у нас наоборот, отказывают в услугах гражданам Украины.
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23.05.2024 10:39 Ответить
Не "гражданам Украіни"а ухилянтам-сцикунам,які ховаються в Європі...
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23.05.2024 12:27 Ответить
Зараз ця система впроваджується в Грузіі.
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23.05.2024 10:54 Ответить
Перепис довбо**бів з кацапською хромосомою? Логічно. Тільки певним службам європейських країн треба мати доступ до цього списку.В цілях національної безпеки.
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23.05.2024 18:28 Ответить
 
 