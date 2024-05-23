В РФ разрабатывают систему "соотечественники за рубежом" для оправдания дальнейшей военной агрессии, - ISW

Россия продвигает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за рубежом", чтобы в дальнейшем оправдать свою военную агрессию и гибридные операции. В частности, Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 22 мая, передает Цензор.НЕТ.

Что означает статус "соотечественника"?

"Кремль, похоже, разрабатывает систему легализации статуса так называемых "соотечественников за рубежом", вероятно, как часть своих усилий по созданию информационных условий для оправдания дальнейшей агрессии и гибридных операций за рубежом как "защиты" российских соотечественников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гендиректор Федерального агентства РФ по делам Содружества Независимых Государств, "соотечественников", проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества Евгений Примаков заявил российским журналистам, что "соотечественники" будут получать за рубежом специальные удостоверения, которые позволят им пользоваться российскими государственными услугами, а в будущем даже подавать документы на получение гражданства РФ.

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Разработка проекта "Электронная карта соотечественника"

По словам Примакова, уже к концу 2024 года Россия готовится выдавать первые удостоверения "соотечественника" гражданам в соседних странах.

"Россотрудничество работает над проектом "Электронная карта соотечественника", как минимум, с 2021 года, но до сих пор не запустило программу, а в июне 2023 года Примаков заявил, что Россотрудничество планирует открыть "центры сертификации" в ячейках "Русского дома" по всему миру, где "соотечественники" смогут подтвердить свою личность в рамках процесса подачи заявки", - резюмировали в ISW.

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