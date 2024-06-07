Швейцарія виділила Україні на цифровізацію та електронне урядування понад 60 млн доларів
Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення Україні на цифровізацію та електронне урядування 58,7 млн швейцарських франків (64 млн доларів) протягом наступних 4 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Федеральної ради Швейцарії.
Зазначається, що в такий спосіб Берн просуває демократичні реформи та підтримує прозорість державних послуг в Україні.
Як зауважують, через російське повномасштабне вторгнення багато українців були вимушено переміщені. І щоб вони також мали доступ до державних послуг, такі послуги мають бути доступними в цифровому вигляді.
Швейцарія надасть загалом 58,7 млн швейцарських франків протягом періоду 2024–2028 років. Фінансування надходитиме з регулярного бюджету міжнародного співробітництва та буде зосереджено, зокрема, на проєктах у регіонах, які безпосередньо постраждали від війни.
Основну увагу буде приділено таким сферам: охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.
Підтримка Швейцарії та інших міжнародних партнерів просуває цифровізацію в системі державного управління та задовольняє наростальний попит на цифрові послуги, додали у пресслужбі.
Також там відзначили успіх застосунку "Дія", яким користуються понад 20 млн українців.
Допомога Україні для цифровізації
У лютому 2023 року Євросоюз виділив 17,4 млн євро на розвиток цифрових послуг та покращенням обміну даними в Україні.
У грудні 2023 року США заявили, що виділять $150 млн упродовж п’яти років на подальшу цифрову трансформацію України.
У квітні 2024 року Уряд Великої Британії передав Міністерству оборони України комп’ютерну техніку для роботи з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів "Оберіг".
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