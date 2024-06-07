Укрзалізниця зменшує споживання електроенергії за рахунок зміни графіка руху 74 приміських електропоїздів
З метою мінімізації споживання електроенергії залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. У разі покращення ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено.
В Укрзалізниці попросили вибачення та закликали уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.
"Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно", - зауважили в УЗ.
Також там наголосили, що Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.
Нагадаємо, унаслідок ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі "Укргідроенерго" втратило майже половину потужностей.
Будь ласка, зачекайте...
От тоді і економити ЕЕ не потрібно буде і години відключень українських споживачів значно зменшаться.