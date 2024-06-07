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Укрзалізниця (6680) електроенергія (6010) електричка (203)

Укрзалізниця зменшує споживання електроенергії за рахунок зміни графіка руху 74 приміських електропоїздів

Приміські електрички будуть їздити рідше для економії електроенергії

З метою мінімізації споживання електроенергії залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. У разі покращення ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено.

В Укрзалізниці попросили вибачення та закликали уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ  та регіональних філій.

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"Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно", - зауважили в УЗ.

Також там наголосили, що Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.

Нагадаємо, унаслідок  ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі "Укргідроенерго" втратило майже половину потужностей. 

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тобто, до мотовилівки на мотиках, з повним баком бєнзіка...
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07.06.2024 16:19 Відповісти
Зебілам у владі потрібно якнайперше вимкнути електроживлення ворожого угрупування на Півдні України (Каховка, Токмак, Мелітополь, північ Криму тощо), що зараз здійснюється через https://t.me/energoatom_ua/17359 лінії ЗАЕС під приводом начебто заходів безпеки станції.
От тоді і економити ЕЕ не потрібно буде і години відключень українських споживачів значно зменшаться.
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07.06.2024 16:51 Відповісти
 
 