РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12467 посетителей онлайн
Новости
1 373 3
Укрзализныця (2686) Тарифы на электроэнергию (2138) электричка (114)

"Укрзалізниця" уменьшает потребление электроэнергии за счет изменения графика движения 74 пригородных электропоездов

Приміські електрички будуть їздити рідше для економії електроенергії

С целью минимизации потребления электроэнергии железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Отмечается, что некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые - изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. В случае улучшения ситуации движение пригородных электропоездов будет восстановлено.

В "Укрзалізниці" попросили прощения и призвали уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах УЗ и ее региональных филиалов.

Также смотрите: Рашисты ночью атаковали железную дорогу на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Изменения не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения на работу и обратно", - отметили в УЗ.

Также там отметили, что "Укрзалізниця" приложит максимальные усилия, чтобы сохранить железнодорожное сообщение между всеми населенными пунктами.

Напомним, в результате ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре "Укргідроенерго" потеряло почти половину мощностей .
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто, до мотовилівки на мотиках, з повним баком бєнзіка...
показать весь комментарий
07.06.2024 16:19 Ответить
Зебілам у владі потрібно якнайперше вимкнути електроживлення ворожого угрупування на Півдні України (Каховка, Токмак, Мелітополь, північ Криму тощо), що зараз здійснюється через https://t.me/energoatom_ua/17359 лінії ЗАЕС під приводом начебто заходів безпеки станції.
От тоді і економити ЕЕ не потрібно буде і години відключень українських споживачів значно зменшаться.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:51 Ответить
 
 