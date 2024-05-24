Рашисты ночью атаковали железную дорогу на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские захватчики атаковали железную дорогу на Харьковщине.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных", - говорится в сообщении.

Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

Напомним, 23 мая россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харькове и области.

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