Рашисты ночью атаковали железную дорогу на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские захватчики атаковали железную дорогу на Харьковщине.
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, без жертв и травмированных", - говорится в сообщении.
Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.
Напомним, 23 мая россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харькове и области.
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Валерій Кваша
показать весь комментарий24.05.2024 09:21 Ответить Мне нравится 1
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