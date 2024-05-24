Рашисти вночі атакували залізницю на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вночі російські загарбники атакували залізницю на Харківщині.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, без жертв і травмованих", - йдеться в повідомленні.
Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.
Нагадаємо, 23 травня росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Харкові та області.
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Валерій Кваша
показати весь коментар24.05.2024 09:21 Відповісти Мені подобається 1
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