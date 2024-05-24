Рашисти вночі атакували залізницю на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники атакували залізницю на Харківщині.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, без жертв і травмованих", - йдеться в повідомленні.

Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

Нагадаємо, 23 травня росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Харкові та області.

Читайте: У нас тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць, - ОВА





