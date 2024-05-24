УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12577 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 833 2

Рашисти вночі атакували залізницю на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вночі російські загарбники атакували залізницю на Харківщині.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, без жертв і травмованих", - йдеться в повідомленні.

Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

Нагадаємо, 23 травня росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Харкові та області.

Читайте: У нас тривоги тривають по 16 годин, у Харківській області майже немає безпечних місць, - ОВА

Обстріл залізниці на Харківщині
Обстріл залізниці на Харківщині
Обстріл залізниці на Харківщині

Автор: 

залізниця (1506) обстріл (28472) Укрзалізниця (6845) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми чогось оту колію що будують до Криму чомусь не руйнуємо.
показати весь коментар
24.05.2024 09:21 Відповісти
 
 