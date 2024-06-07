Дивний сигнал: чому китайський державний монополіст Hikvision пішов з Росії

У травні китайська компанія-монополіст у сфері відеоспостереження Hikvision Digital Technology Co. пішла з російського ринку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Першими це помітили у Росії, виявивши, що наприкінці травня соціальні мережі компанії Hikvision перестали вестися, телефони перестали відповідати, а офіційний російський сайт компанії не працює й на ньому міститься "заглушка" з текстом "Йде технічне оновлення. З питань сервісного обслуговування звертайтесь до продавця за місцем покупки продукції".

Жодних офіційних повідомлень щодо виходу з російського ринку представники компанії Hikvision не робили. "Тихий" вихід з чутливого ринку відеоспостререження РФ, де компанія займала від 50 до 70% (за різними оцінками) досі залишається без пояснень щодо мотивів.

У Росії вже скаржаться на брак обладнання та компонентів для систем відеоспостереження, а також на те, що дані, які були завантажені у хмарні сервіси Hikvision, тепер можуть бути втрачені.

Рішення щодо виходу компанії з російського ринку, ймовірно, ухвалювалося на державному рівні. Це пояснюється тим, що найбільша частка акцій у Hikvision належить державі КНР. За даними Bloomberg, станом на 2023 рік, майже 37% акцій належить CET Hik Group, якою на 100% володіє державна China Electronic Technology Corporation Group (CETC).

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За даними наших джерел, вихід Hikvision з Росії став результатом тривалої роботи українських партнерів китайської компанії.

Нагадаємо, що раніше з російського ринку систем відеоспостереження вийшла інша китайська компанія – Dahua. Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua – 10%. Оскільки їхні пристрої та системи відносно нижчі за вартістю, то ними масово користуються в усьому світі: в самому Китаї, Росії, США, країнах ЄС тощо. В Україні їх налічуються сотні тисяч.