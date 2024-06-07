УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4322 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
10 589 14
Китай (4350) росія (63574) санкції (11290)

Дивний сигнал: чому китайський державний монополіст Hikvision пішов з Росії

Китайська компанія Hikvision пішла з російського ринку

У травні китайська компанія-монополіст у сфері відеоспостереження Hikvision Digital Technology Co. пішла з російського ринку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Першими це помітили у Росії, виявивши, що наприкінці травня соціальні мережі компанії Hikvision перестали вестися, телефони перестали відповідати, а офіційний російський сайт компанії не працює й на ньому міститься "заглушка" з текстом "Йде технічне оновлення. З питань сервісного обслуговування звертайтесь до продавця за місцем покупки продукції".

Жодних офіційних повідомлень щодо виходу з російського ринку представники компанії Hikvision не робили. "Тихий" вихід з чутливого ринку відеоспостререження РФ, де компанія займала від 50 до 70% (за різними оцінками) досі залишається без пояснень щодо мотивів.

У Росії вже скаржаться на брак обладнання та компонентів для систем відеоспостереження, а також на те, що дані, які були завантажені у хмарні сервіси Hikvision, тепер можуть бути втрачені.

Рішення щодо виходу компанії з російського ринку, ймовірно, ухвалювалося на державному рівні. Це пояснюється тим, що найбільша частка акцій у Hikvision належить державі КНР. За даними Bloomberg, станом на 2023 рік, майже 37% акцій належить CET Hik Group, якою на 100% володіє державна China Electronic Technology Corporation Group (CETC).

Читайте на "Цензор.НЕТ": США звинуватили керівництво Китаю у підтримці війни РФ проти України та попередили про санкції

За даними наших джерел, вихід Hikvision з Росії став результатом тривалої роботи українських партнерів китайської компанії.

Нагадаємо, що раніше з російського ринку систем відеоспостереження вийшла інша китайська компанія – Dahua. Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua – 10%. Оскільки їхні пристрої та системи відносно нижчі за вартістю, то ними масово користуються в усьому світі: в самому Китаї, Росії, США, країнах ЄС тощо. В Україні їх налічуються сотні тисяч.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Ну, що б не валили на Китай поставки зброї і мікроелектроніки, які, насправді, робить Ізраїль.
показати весь коментар
07.06.2024 18:51
+4
Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua - 10%. Джерело:

Дивно. Я думав, що Dahua виробляють ... ну... набагато більше.
показати весь коментар
07.06.2024 19:24
+3
хлебни бояры и узбагойся уже, кацап. )
показати весь коментар
07.06.2024 19:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, що б не валили на Китай поставки зброї і мікроелектроніки, які, насправді, робить Ізраїль.
показати весь коментар
07.06.2024 18:51 Відповісти
хлебни бояры и узбагойся уже, кацап. )
показати весь коментар
07.06.2024 19:14 Відповісти
Тому що камери - гівно. А програмне забезпечення пишеться учнями сьомих класів.
показати весь коментар
07.06.2024 19:13 Відповісти
Китайці ведуть свою гру. Іноді вона збігається з нашими інтересами, але це зовсім не значить те, що ви подумали.
показати весь коментар
07.06.2024 19:18 Відповісти
Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua - 10%. Джерело:

Дивно. Я думав, що Dahua виробляють ... ну... набагато більше.
показати весь коментар
07.06.2024 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CmdDP2oU5X8
показати весь коментар
07.06.2024 19:39 Відповісти
Нема чого слідкувати, ФСБ саме впорається.
показати весь коментар
07.06.2024 19:43 Відповісти
Hikvision працює на китайську розвідку і всі дані відсилаються на їх сервери. На хіба нам такий "наглядач"?
показати весь коментар
07.06.2024 19:52 Відповісти
Ну комусь же кроти з нашої сторони повинні надавати чутливу інформацію! Як не рашистам, то хоч їхньому суверену.
показати весь коментар
07.06.2024 20:05 Відповісти
Державний, это главный момент. Это державная политика Китая. Как и других не западных стран. Эти разборки Запада и русни их никак не касаются. Они хотят быть вообще ни при чем. Как сосед который видит драку двух алкашей и посмеивается.
показати весь коментар
07.06.2024 20:36 Відповісти
Oops.
показати весь коментар
08.06.2024 00:26 Відповісти
"... Она ушла безмолвно - по-английски ..."

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
показати весь коментар
08.06.2024 00:40 Відповісти
 
 