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Странный сигнал: почему китайский государственный монополист Hikvision ушел из России

Китайська компанія Hikvision пішла з російського ринку

В мае китайская компания-монополист в сфере видеонаблюдения Hikvision Digital Technology Co. ушла с российского рынка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Первыми это заметили в России, обнаружив, что в конце мая социальные сети компании Hikvision перестали вестись, телефоны перестали отвечать, а официальный российский сайт компании не работает и на нем находится "заглушка" с текстом "Идет техническое обновление. По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь к продавцу по месту покупки продукции".

Никаких официальных сообщений об уходе с российского рынка представители компании Hikvision не делали. "Тихий" уход с чувствительного рынка видеонаблюдения РФ, где компания занимала от 50 до 70% (по разным оценкам) до сих пор остается без объяснений относительно мотивов.

В России уже жалуются на нехватку оборудования и компонентов для систем видеонаблюдения, а также на то, что данные, которые были загружены в облачные сервисы Hikvision, теперь могут быть потеряны.

Решение об уходе компании с российского рынка, вероятно, принималось на государственном уровне. Это объясняется тем, что наибольшая доля акций в Hikvision принадлежит государству КНР. По данным Bloomberg, по состоянию на 2023 год, почти 37% акций принадлежит CET Hik Group, которой на 100% владеет государственная China Electronic Technology Corporation Group (CETC).

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По данным наших источников, выход Hikvision из России стал результатом длительной работы украинских партнеров китайской компании.

Напомним, что ранее с российского рынка систем видеонаблюдения вышла другая китайская компания - Dahua. Hikvision производит примерно 20% от всех камер видеонаблюдения в мире, Dahua - 10%. Поскольку их устройства и системы относительно ниже по стоимости, то ими массово пользуются во всем мире: в самом Китае, России, США, странах ЕС и др. В Украине их насчитываются сотни тысяч.
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Топ комментарии
+4
Ну, що б не валили на Китай поставки зброї і мікроелектроніки, які, насправді, робить Ізраїль.
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07.06.2024 18:51
+4
Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua - 10%. Джерело:

Дивно. Я думав, що Dahua виробляють ... ну... набагато більше.
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07.06.2024 19:24
+3
хлебни бояры и узбагойся уже, кацап. )
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07.06.2024 19:14
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Ну, що б не валили на Китай поставки зброї і мікроелектроніки, які, насправді, робить Ізраїль.
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07.06.2024 18:51 Ответить
хлебни бояры и узбагойся уже, кацап. )
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07.06.2024 19:14 Ответить
Тому що камери - гівно. А програмне забезпечення пишеться учнями сьомих класів.
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07.06.2024 19:13 Ответить
Китайці ведуть свою гру. Іноді вона збігається з нашими інтересами, але це зовсім не значить те, що ви подумали.
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07.06.2024 19:18 Ответить
Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua - 10%. Джерело:

Дивно. Я думав, що Dahua виробляють ... ну... набагато більше.
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07.06.2024 19:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CmdDP2oU5X8
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07.06.2024 19:39 Ответить
Нема чого слідкувати, ФСБ саме впорається.
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07.06.2024 19:43 Ответить
Hikvision працює на китайську розвідку і всі дані відсилаються на їх сервери. На хіба нам такий "наглядач"?
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07.06.2024 19:52 Ответить
Ну комусь же кроти з нашої сторони повинні надавати чутливу інформацію! Як не рашистам, то хоч їхньому суверену.
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07.06.2024 20:05 Ответить
Державний, это главный момент. Это державная политика Китая. Как и других не западных стран. Эти разборки Запада и русни их никак не касаются. Они хотят быть вообще ни при чем. Как сосед который видит драку двух алкашей и посмеивается.
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07.06.2024 20:36 Ответить
Oops.
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08.06.2024 00:26 Ответить
"... Она ушла безмолвно - по-английски ..."

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
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08.06.2024 00:40 Ответить
 
 