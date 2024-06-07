Странный сигнал: почему китайский государственный монополист Hikvision ушел из России

В мае китайская компания-монополист в сфере видеонаблюдения Hikvision Digital Technology Co. ушла с российского рынка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Первыми это заметили в России, обнаружив, что в конце мая социальные сети компании Hikvision перестали вестись, телефоны перестали отвечать, а официальный российский сайт компании не работает и на нем находится "заглушка" с текстом "Идет техническое обновление. По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь к продавцу по месту покупки продукции".

Никаких официальных сообщений об уходе с российского рынка представители компании Hikvision не делали. "Тихий" уход с чувствительного рынка видеонаблюдения РФ, где компания занимала от 50 до 70% (по разным оценкам) до сих пор остается без объяснений относительно мотивов.

В России уже жалуются на нехватку оборудования и компонентов для систем видеонаблюдения, а также на то, что данные, которые были загружены в облачные сервисы Hikvision, теперь могут быть потеряны.

Решение об уходе компании с российского рынка, вероятно, принималось на государственном уровне. Это объясняется тем, что наибольшая доля акций в Hikvision принадлежит государству КНР. По данным Bloomberg, по состоянию на 2023 год, почти 37% акций принадлежит CET Hik Group, которой на 100% владеет государственная China Electronic Technology Corporation Group (CETC).

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По данным наших источников, выход Hikvision из России стал результатом длительной работы украинских партнеров китайской компании.

Напомним, что ранее с российского рынка систем видеонаблюдения вышла другая китайская компания - Dahua. Hikvision производит примерно 20% от всех камер видеонаблюдения в мире, Dahua - 10%. Поскольку их устройства и системы относительно ниже по стоимости, то ими массово пользуются во всем мире: в самом Китае, России, США, странах ЕС и др. В Украине их насчитываются сотни тысяч.