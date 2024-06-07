УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4453 відвідувача онлайн
Новини
8 393 58
ВР (14812) законопроєкт (3547) Міноборони (7010) військова поліція (19)

Міноборони закликає Раду невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію

всп

Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про військову поліцію і повернутися до його розгляду. Фахівці Міноборони спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього документа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

"Створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців", - наголосили в міністерстві.

Також зазначається, що одним з пріоритетів Міністерства оборони є створення вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів.

Нагадаємо, наприкінці травня Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності парламенту рекомендував схвалити законопроєкт № 6569-д про Військову поліцію та супутній законопроєкт № 6570-д, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

5 червня, Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкти щодо створення Військової поліції для додаткових консультацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні розробляють законопроєкт про військову поліцію, - Міноборони

Що пропонували проєкти законів про Військову поліцію?

Як зазначає "Судово-юридична газета", у законопроєктах пропонували наділити Військову поліцію під час проведення заходів щодо затримання осіб, яких підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти й проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.

Окрім того, передбачалося, що Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Також зазначається, що Військова поліція могла здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
И военную милицию, и военный беркут, и военное сбу и военные ППС и военную автоинспекцию и военную таможню и военных погранцов и военных спасателей и военных водителей и военных охранников и военных вахтеров! . Сколько силовиков-пенсов еще не пристроены на должностя "НЕфронтовые"
показати весь коментар
07.06.2024 22:42
+28
Терміново треба влаштувати блатних офіцерчиків з військових династій та попродавати трохи місць наближеним, аби їх часом не забрали воювати, адже посади на західних кордонах та блокпостах в тилу вже зайняті? Треба додаткові людолови в формі, які мають кошмарити цивільних, які посміли втекти не бажаючи виконувати роботу тих, хто добровільно давав присягу, але як дійшло до справи, то посилає замість себе бідних, хворих, слабких та старих?
показати весь коментар
07.06.2024 22:47
+18
Якби не мужні, професійні дії поліції - вулиці міст заполонили б сільські пенсіонери, які злісно продавали б картоплю, цибулю, кріп, щавель та іншу городину в невстановлених місцях, вебкам моделі безкарно продавали свої відео і країна б погрузла у гріху та розпусті, а ще дядьки пили б пиво на вулиці і т.п. Це ж справжній апокаліпсис для країни та суспільства в порівнянні з яким війна то дитячі забавки. Тож будьте вдячні та цінуйте ті неймовірні жертви, на які йдуть мужні правоохоронці для збереження економічних, моральних та духовних цінностей країни.
показати весь коментар
07.06.2024 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И военную милицию, и военный беркут, и военное сбу и военные ППС и военную автоинспекцию и военную таможню и военных погранцов и военных спасателей и военных водителей и военных охранников и военных вахтеров! . Сколько силовиков-пенсов еще не пристроены на должностя "НЕфронтовые"
показати весь коментар
07.06.2024 22:42 Відповісти
банк МО хотят).... есть пожарные поезда, а будут бронепоезда МО)))
показати весь коментар
07.06.2024 22:46 Відповісти
"Ordnung muss sein !" "Порядок має бути"
Отто фон Бісмарк
показати весь коментар
07.06.2024 22:58 Відповісти
Що завгодно, аби не військову прокуратуру+трибунал...
показати весь коментар
08.06.2024 07:57 Відповісти
Ох вже це мінобороне, ЗЄ б йому так і дав би..!
показати весь коментар
07.06.2024 22:43 Відповісти
уже ж и штатка есть? и люди на посады?))))
показати весь коментар
07.06.2024 22:45 Відповісти
Таки так! 1,5 % від чисельності ЗСУ. Це близько 15-20 тисяч штиків. Тобто 3- бригади. І вони воювати не будуть. Щодо того, що їм пропонують дозволити законом - то це теж треш, бо там дозволено робити з цивільними все, що може робити звичайна поліція, тобто створюють цих поліцаїв, як дубль для тих, яких бронюють аж 90 відсотків. Навіщо до 90 відсотків заброньованих поліцейських ще 4 бригади таких же, але військових? Зто це так боїться за власну дупу?
показати весь коментар
08.06.2024 00:41 Відповісти
**** випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури....
Ого! Диктаторские замашки? Тайная канцелярия сырского-эрмака???
показати весь коментар
07.06.2024 22:45 Відповісти
Час створювати повноцінну військову судову владу.
показати весь коментар
07.06.2024 22:46 Відповісти
Та нащо так владою розкидатися? Просто "полевьі тройки" и всіх невгодних в розхід!
Пропоную Єрмака головним. Такий собі Берія на мінімалках, ну чи на максималках, - как пойдьот!
показати весь коментар
07.06.2024 22:49 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2024 22:55 Відповісти
Я розумію ваш сарказм(
Нажаль беззаконня, безкарність, профанація т.з реформ руйнує безпеку для кожного з нас. І це поглиблюється кожного дня.
показати весь коментар
07.06.2024 23:10 Відповісти
Сарказм? Мусора це перші хто руйнують безпеку. В мене в Україні адвокати зацмаються двума кримінальними справами по 190 ч2 і 3.
Які мусора просто не розслідують і все. Хоча всі на місті, нікого шукати не треба. Ніякі постанови судів їм не указ... От і розповідай байки про мусорів комусь хто не в темі.
Я ще раз повторю, твого хахоля є кому замінити, це такі як він довели Україну до ручки!
показати весь коментар
07.06.2024 23:35 Відповісти
Кацапський троль--не тобі судити ,що робити в Україні.
показати весь коментар
08.06.2024 01:41 Відповісти
Ше один мусорилий, домаеш мразь мусорська зховаєшся?
показати весь коментар
08.06.2024 02:57 Відповісти
Терміново треба влаштувати блатних офіцерчиків з військових династій та попродавати трохи місць наближеним, аби їх часом не забрали воювати, адже посади на західних кордонах та блокпостах в тилу вже зайняті? Треба додаткові людолови в формі, які мають кошмарити цивільних, які посміли втекти не бажаючи виконувати роботу тих, хто добровільно давав присягу, але як дійшло до справи, то посилає замість себе бідних, хворих, слабких та старих?
показати весь коментар
07.06.2024 22:47 Відповісти
Військова служба правопорядку у вас є, розширте повноваження і все.

Від того що ВСП змінить назву на ВП (а саме так і буде) нічого не зміниться, це просто імітація бурної діяльності
показати весь коментар
07.06.2024 22:48 Відповісти
Ну, взагалі то трохи інше, але у клоуна і банди буде все через сраку, як завжди
показати весь коментар
07.06.2024 22:50 Відповісти
А нинішня поліція не може цим займатись? З країни виїхало 7-8 мільйонів людей,
кого обслуговує поліція ??
показати весь коментар
07.06.2024 22:50 Відповісти
Якби не мужні, професійні дії поліції - вулиці міст заполонили б сільські пенсіонери, які злісно продавали б картоплю, цибулю, кріп, щавель та іншу городину в невстановлених місцях, вебкам моделі безкарно продавали свої відео і країна б погрузла у гріху та розпусті, а ще дядьки пили б пиво на вулиці і т.п. Це ж справжній апокаліпсис для країни та суспільства в порівнянні з яким війна то дитячі забавки. Тож будьте вдячні та цінуйте ті неймовірні жертви, на які йдуть мужні правоохоронці для збереження економічних, моральних та духовних цінностей країни.
показати весь коментар
07.06.2024 23:11 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2024 23:25 Відповісти
Це інфографіка на 2021 рік. З виїздом за кордон майже чверті населення, пропорція відношення чисельності поліції до кількості громадян наблизилася до російських показників, - тепер в Україні на одного поліцая припадає 200 українців. Це один з найвищих показників у світі.

показати весь коментар
07.06.2024 23:23 Відповісти
Головне - продовжуйте карати офіцерів ТЦК, лікарів, прикордонників та всяких інших штрафами замість ув'язнень за позбавлення держави мобілізаційного ресурсу. Це ж такі дрібниці, нащо на них взагалі звертати увагу. Мужві репаній - вибивати двері, бусифікувати і 5 років тюрми. Так переможемо (ні).
показати весь коментар
07.06.2024 22:55 Відповісти
Терміново треба перевести батальон Монако на посади в військову поліцію !
показати весь коментар
07.06.2024 22:58 Відповісти
Через Дію.
показати весь коментар
07.06.2024 23:03 Відповісти
СЗЧ
показати весь коментар
07.06.2024 22:58 Відповісти
Жандармерія.
показати весь коментар
07.06.2024 23:04 Відповісти
думаю вскоре мы увидим 500 тысячное ЗСУ и 500 тысячное МВД, ВСП, рот охран тцк военной прокуратуры, юстиции, полиции и прочей деминиции.....
показати весь коментар
07.06.2024 23:13 Відповісти
військова юстиція НАД моу, все інше ПІД моу. Так ясно?
показати весь коментар
08.06.2024 08:03 Відповісти
Цікаво,що з тими чиновниками,що готували для Криму, ніби після його звільнення,наперід набирали
показати весь коментар
07.06.2024 23:19 Відповісти
так лифт ВСП же есть!
показати весь коментар
07.06.2024 23:23 Відповісти
vot vernulsia i zdes,mamu poterial etoj nedeli samogo blizkogo celoveka ocen bolno.No podumat Ukraine kazdi den kto teriatjet mamu,otcov detej takze ocen bolno
показати весь коментар
07.06.2024 23:32 Відповісти
Комусь дуже треба генеральське крісло
показати весь коментар
07.06.2024 23:42 Відповісти
Ще хочуть створити військову поліцію, військовоу прокуратуру та військові суди...
нам точно все це потрібно і податків вистачить?? Може нам каще створити нову ефективну владу?
показати весь коментар
07.06.2024 23:43 Відповісти
В кожному райцентрі є міська варта,здорові бики,фізично підготовлені,основна їх задача ганяти по ринках бубусь,які неспроможні прожити на пенсію і тянуть до міста городину,яйця,молоко,щоб звести кінці з кінцями,а ще грабують п'яничок.А знаєте скільки цього лайна в формі в Україні ходить по наших містах за наші податки?! 160 тис. плюс патрулі з військових мажорів,плюс патрулі поліції,а ще "пенсіонери" в пагонах від 39 до 60 років,в сумі десь 1,5-2 млн. лайна.Куда ж їх "бідненьких" пристроїти,не на фронт ж гнати,туди відправлять тракториста Тараса 50+ років з грижою,електрика Івана 55 років з двома інфарктами і інваліда 2 групи Василя 45 років,а стоп...Василь до фронту не доїде,його заб'ють дубінками в ТЦК мажори з патруля,а напишуть помер від епілепсії.
показати весь коментар
08.06.2024 00:02 Відповісти
....а потім ще вилізе на телемарафон,якесь зелене чудо,яке живе на конвертах від Єрмака,і на серйозних щах буде впарювати: то всьо ІПСО з ТОТ або клятий ПАрАшенкА раскачіваєт лотку,якою бубочці привозять бидлоЗЕпан з Аргентини.
показати весь коментар
08.06.2024 00:11 Відповісти
Ну що ти мелеш риго-кацап.Тобі чим гірше в Україні тим краще.
показати весь коментар
08.06.2024 01:44 Відповісти
Риго-кацап?давно так не сміявся.Це шось нове.чи з серії жидо-бандерівець,агент-порохобот і т.д?
показати весь коментар
08.06.2024 01:49 Відповісти
Що цій владі ще не вистачає.?!
Знищити останню мотивацію військових..?
Позбавити їх ще тих прав що залишилися...?
Створити "загранотряды".?!
показати весь коментар
08.06.2024 00:25 Відповісти
И зарплату им по сто тыщ конечно. Будет у нас кроме армии полицаев и армии ТЦКшников еще армия военных полицаев. Будут еще большими толпами бродить по дорогам ловить компьютерных бедолаг спустившихся в магазин за хлебом. От навоюем. на 100тыс ЗСУ будет полтора ляма тыловых крыс.
показати весь коментар
08.06.2024 00:46 Відповісти
ВСП - на вихід?

Почнемо з головного: Військова поліція має стати правонаступницею чинної Військової служби правопорядку (ВСП). Це правоохоронне формування у складі Збройних сил України утворили ще у 2002 році. Орган забезпечує правопорядок і дисципліну серед військовослужбовців ЗСУ.

Попередній президент України Петро Порошенко своїм https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 указом у 2016 році затвердив «Стратегічний оборонний бюлетень», у якому, серед іншого, ішлося про потребу перетворення Військової служби правопорядку в ЗСУ на Військову поліцію. Однак зробити це так і не вдалося.

Законопроєкт про Військову поліцію зʼявився на третьому році повномасштабної війни, і поки що він має неоднозначну підтримку як у парламенті, так і серед експертів та військових.

Ініціатори документа пояснюють, що наразі ВСП не має права проводити оперативно-розшукові дії, щоби притягнути винних військових до відповідальності, і не може допомагати прокурорам у розслідуваннях.

Тому, власне, парламентарі вирішили трансформувати ВСП у Військову поліцію. Вона не матиме нічого спільного з Нацполіцією, адже буде підпорядковуватися Силам оборони України.

Начальника Військової поліції призначатиме на посаду президент за поданням Міноборони, а під час воєнного стану - за поданням головнокомандувача ЗСУ.
Фактично можна було розширити повноваження Військової служби правопорядку, переглянути, які функції в неї є, і вже від цього відштовхуватися. Але пропонують створювати новий орган на кістяку ВСП… Незрозуміло, навіщо зараз виділяти на це кошти і набирати новий штат.Станіслав Польовий, радник, адвокат юридичної фірми Gracers

Один з ініціаторів законопроєкту Олександр Бакумов пояснює: переважна більшість країн НАТО мають військову поліцію. Це орган, який забезпечує правопорядок усередині військ, і Україні треба «робити хоча б деякі кроки в цьому напрямку».

«Вважаю, що просто змінити функціонал [ВСП] - це добре, але все ж таки ми маємо тяжіти до системної побудови мілітаризованих структур і структур, які забезпечують у них правопорядок, за прообразом європейських армій», - сказав депутат у коментарі hromadske.

Чим займатимуться військові поліціянти?

Військова поліція буде формуватися з чинних військовослужбовців Збройних сил України. Їхня чисельність, згідно з законопроєктом, не може перевищувати 1,5% від загального складу ЗСУ.

У полі зору військових поліціянтів можуть бути лише чинні військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціалізованої служби транспорту, яка входить до складу Міноборони. Новий орган не матиме стосунку до цивільних, а також до нацгвардійців чи прикордонників.

«Ділянка відповідальності [Військової поліції буде] дуже невелика - це тільки військовослужбовці. Те, що в інтернеті пишуть, ніби вони у квартири цивільних будуть заходити, - це повна маячня… Жодного стосунку до військовозобов'язаних, тобто до чоловіків, які просто йдуть вулицею, вони не зможуть мати», - наголошує Олександр Бакумов.

Основне завдання майбутнього органу - розшук дезертирів серед військових і тих, хто самовільно залишив місця несення служби. У поясненні до закону депутати вказують, що відсутність чіткого механізму покарання для бійців, які вчинили такі злочини, негативно позначається на стані боєготовності та правопорядку у Збройних силах та інших військових формуваннях.

Військова поліція зможе проводити перевірки та службові розслідування, а відтак надсилати матеріали до уповноважених органів для ухвалення певних рішень. Також вона виконуватиме функції оперативного підрозділу, щоб виявити військових, які вчинили злочини.

Як пояснює юрист Євгеній Ісаєнко, йдеться не лише про правопорушення, що входять до підслідності Державного бюро розслідувань. Військова поліція зможе долучатися до розкриття й запобігання будь-яким злочинам, вчиненим військовослужбовцями.

Законопроєкт також наділяє новий орган повноваженнями щодо патрулювання вулиць. Так, будуть утворюватися спеціальні патрулі, мета яких - перевірити підстави перебування військових у певних місцях. Військові поліціянти матимуть право перевіряти документи бійців і затримувати їх у разі порушення громадського порядку.

Водночас військових поліціянтів можуть залучати до виявлення кримінальних правопорушень, які військовослужбовці вчиняють безпосередньо на фронті. Для цього у них навіть будуть повноваження, які є в Нацполіції, - заходи фізичного впливу та застосування вогнепальної зброї.
На першому етапі обговорення створення інституту військової юстиції йшлося про те, щоб утворити повноцінний правоохоронний орган, як-от ДБР, де є слідчі й оперативні підрозділи. Але цей законопроєкт передбачає створення лише оперативних підрозділів, які будуть забезпечувати діяльність органів досудового розслідування, тобто слідчих підрозділів.Євгеній Ісаєнко, радник Attorneys at law «Leshchenko, Doroshenko & partners»

Інший юрист, Станіслав Польовий, додає: фактично військові поліціянти просто збиратимуть матеріали й передаватимуть їх у ДБР чи прокуратуру. Свого органу досудового розслідування нова поліція не матиме.

Також серед функцій військової поліції буде виконання покарань військовослужбовців. При Військовій поліції створять так звані гауптвахти, де перебуватимуть затримані військовослужбовці, а також військові, засуджені до покарання у вигляді арешту.

Коли чекати змін?

Закон про Військову поліцію навряд чи ухвалюватимуть у «турборежимі». Як повідомив hromadske співініціатор законопроєкту, очільник Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, розгляд у залі парламенту поки відклали.

Його колега по комітету Олександр Бакумов розповів про причини такого рішення: «Ми зрозуміли, що ************ додаткові консультації, щоб цей законопроєкт підтримали більше народних депутатів».

За словами депутата, до розробки законопроєкту долучалися представники Командування Збройних сил України та Міністерство оборони. Вони, а також Військова служба правопорядку, підтримують зміни.

Оборонне відомство нещодавно публічно https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid014CuPyQTG9CbAEfk3p7cWWtxeuyhgtaxMoTjvtu1iYtMqZdcGsZFEErKHbggictfl закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт №6569-Д та пообіцяло співпрацювати з депутатами для вдосконалення документа. У Міноборони переконують: законопроєкт має ключове значення для ЗСУ, що «гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція».
Ми зараз реалізовуємо те, про що нас просять Збройні сили. Це не зовнішній каральний орган, який за кимось буде бігати. Про це треба говорити з командирами військових частин. Це не про такі речі, які намагаються розігнати в соцмережах.Олександр Бакумов, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, співініціатор законопроєкту

До речі, саме парламент визначатиме, чи ефективно працює Військова поліція. Згідно з законопроєктом, її начальник щороку, не пізніше ніж 1 березня, має подавати Верховній Раді письмовий звіт про результати діяльності Військової поліції за попередній календарний рік. Ознайомившись зі звітом, парламентарі будуть даватиму оцінку роботі керівника й за потреби ініціюватимуть його відставку.

Юристи, яких опитало hromadske, мають різні погляди на цей законопроєкт. Станіслав Польовий вважає, що функції, якими хочуть наділити Військову поліцію, може і надалі виконувати Військова служба правопорядку в тісній співпраці з ДБР та прокуратурою, якщо розширити її повноваження. Втрата часу й ресурсу на впровадження змін не на часі, вважає адвокат.

Натомість Євгеній Ісаєнко впевнений: закон потрібен, адже Військова поліція, зокрема, запобігатиме злочинам і порушенню дисципліни з боку військовослужбовців, які не перебувають безпосередньо у військових частинах чи місцях несення служби. Однак Ісаєнко вказує, що чинна редакція документа «сира», бо містить низку неузгодженостей.

Якщо на ухвалення закону вистачить голосів, він має набрати чинності через три місяці з дня опублікування. У тримісячний термін від початку діяльності військової поліції Міністерство оборони повинно ліквідувати ВСП.

Парламентар Олександр Бакумов підсумовує: «Я думаю, що цей законопроєкт має всі шанси бути ухваленим. Військова поліція - це те, чого зараз потребують Збройні сили України в контексті забезпечення правопорядку всередині. А правопорядок у Збройних силах - це безпека самих солдатів, офіцерів - кожного».

https://hromadske.ua/suspilstvo/225540-vsp-na-vykhid-choho-chekaty-vid-zakonu-pro-viyskovu-politsiiu
показати весь коментар
08.06.2024 00:52 Відповісти
Ще хочуть створити військову поліцію, військовоу прокуратуру та військові суди...
У нас що, з"явились такі массовані злочини, що потрібно створювати нові органи та ще й у такій кількості?
показати весь коментар
08.06.2024 00:54 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва. Яйця по 17 грн за штуку мало, їм ще поліцію військову подавай. Україні не поліція потрібна, а у кожному місці в'язниця для крадіїв чиновників.
показати весь коментар
08.06.2024 00:57 Відповісти
Тут недавно из репортажа Бутусова, мы узнали что на горячем Харьковском направлении было 240 человек на 15 километров. Общая граница которую надо внимательно охранять, где то больше и где то меньше, с учетом Беларуси и морской у нас около 2000 км. Это около 300 тысяч. Численность ВСУ 1 350 000 человек. Где остальные?
показати весь коментар
08.06.2024 01:18 Відповісти
в киеве))
показати весь коментар
08.06.2024 09:33 Відповісти
ЗЕ розуміє: щоб далі керувати, поліції треба багато.
показати весь коментар
08.06.2024 02:29 Відповісти
В кінці 2021 році зелена шобла з усією верховною радою і під одобрямс всієї спільноти України прийняли найгівнячіші, які тільки можуть бути, зміни до закону про мобілізацію. Яким все українське суспільство просто кинуло в котел добровольців. Думали інших війна не торкнеться. Ок. Потім всі разом, генштаби, міністерства, зелена шобла, депутати, все суспільство посилили відповідальність солдата перед офіцером і кримінальну відповідальність. Тобто врізали права більше ніж в'язню, який сидить скажімо за розбій. Зробили грошове забезпечення солдата залежним від хотєлок найгалімішого лейтенанта. Як хочуть бр так і підписують. Суспільству , зелені, і верховній раді пофіг. Ок. Тепер роблять військову поліцію, прокуратуру, суди. Короче тупорилий совок. Для чого тоді військова служба правопорядку? Для чого тоді звичайна поліція? Для чого тоді звичайні суди? Готуйте гаманці цивільні. Вас знову будуть обдирати на утримання ще незрозумілої шобли. Електроенергії взимку точно не буде. А буде додатковий суддя, поліцейський, прокурор і іще замполіт їм полагається і психолог. Всі звичайно у пікселі. Жах. Ха ха ха.
показати весь коментар
08.06.2024 07:46 Відповісти
"Фахівці Міноборони" -самі себе тролять,ті полковники шо приросли дупами до м'яких крісел то язва ЗСУ.
показати весь коментар
08.06.2024 10:23 Відповісти
Якщо країна стає військовою, де кожний чоловік військовий, то дійсно треба створювати військову поліцію, бо не дай Боже хтось з військових почне займатися політикою, а то їм заборонено!
показати весь коментар
08.06.2024 10:33 Відповісти
 
 