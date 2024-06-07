Міноборони закликає Раду невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію
Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д про військову поліцію і повернутися до його розгляду. Фахівці Міноборони спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього документа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.
"Створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців", - наголосили в міністерстві.
Також зазначається, що одним з пріоритетів Міністерства оборони є створення вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів.
Нагадаємо, наприкінці травня Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності парламенту рекомендував схвалити законопроєкт № 6569-д про Військову поліцію та супутній законопроєкт № 6570-д, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.
5 червня, Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкти щодо створення Військової поліції для додаткових консультацій.
Що пропонували проєкти законів про Військову поліцію?
Як зазначає "Судово-юридична газета", у законопроєктах пропонували наділити Військову поліцію під час проведення заходів щодо затримання осіб, яких підозрюються у вчиненні злочину, а також при обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, повноваженнями тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, а також зупиняти й проводити поверхневу перевірку з цією метою транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування ними.
Окрім того, передбачалося, що Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.
Також зазначається, що Військова поліція могла здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Отто фон Бісмарк
Ого! Диктаторские замашки? Тайная канцелярия сырского-эрмака???
Пропоную Єрмака головним. Такий собі Берія на мінімалках, ну чи на максималках, - как пойдьот!
Нажаль беззаконня, безкарність, профанація т.з реформ руйнує безпеку для кожного з нас. І це поглиблюється кожного дня.
Які мусора просто не розслідують і все. Хоча всі на місті, нікого шукати не треба. Ніякі постанови судів їм не указ... От і розповідай байки про мусорів комусь хто не в темі.
Я ще раз повторю, твого хахоля є кому замінити, це такі як він довели Україну до ручки!
Від того що ВСП змінить назву на ВП (а саме так і буде) нічого не зміниться, це просто імітація бурної діяльності
кого обслуговує поліція ??
лифт ВСП же есть!
нам точно все це потрібно і податків вистачить?? Може нам каще створити нову ефективну владу?
Знищити останню мотивацію військових..?
Позбавити їх ще тих прав що залишилися...?
Створити "загранотряды".?!
Почнемо з головного: Військова поліція має стати правонаступницею чинної Військової служби правопорядку (ВСП). Це правоохоронне формування у складі Збройних сил України утворили ще у 2002 році. Орган забезпечує правопорядок і дисципліну серед військовослужбовців ЗСУ.
Попередній президент України Петро Порошенко своїм https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 указом у 2016 році затвердив «Стратегічний оборонний бюлетень», у якому, серед іншого, ішлося про потребу перетворення Військової служби правопорядку в ЗСУ на Військову поліцію. Однак зробити це так і не вдалося.
Законопроєкт про Військову поліцію зʼявився на третьому році повномасштабної війни, і поки що він має неоднозначну підтримку як у парламенті, так і серед експертів та військових.
Ініціатори документа пояснюють, що наразі ВСП не має права проводити оперативно-розшукові дії, щоби притягнути винних військових до відповідальності, і не може допомагати прокурорам у розслідуваннях.
Тому, власне, парламентарі вирішили трансформувати ВСП у Військову поліцію. Вона не матиме нічого спільного з Нацполіцією, адже буде підпорядковуватися Силам оборони України.
Начальника Військової поліції призначатиме на посаду президент за поданням Міноборони, а під час воєнного стану - за поданням головнокомандувача ЗСУ.
Фактично можна було розширити повноваження Військової служби правопорядку, переглянути, які функції в неї є, і вже від цього відштовхуватися. Але пропонують створювати новий орган на кістяку ВСП… Незрозуміло, навіщо зараз виділяти на це кошти і набирати новий штат.Станіслав Польовий, радник, адвокат юридичної фірми Gracers
Один з ініціаторів законопроєкту Олександр Бакумов пояснює: переважна більшість країн НАТО мають військову поліцію. Це орган, який забезпечує правопорядок усередині військ, і Україні треба «робити хоча б деякі кроки в цьому напрямку».
«Вважаю, що просто змінити функціонал [ВСП] - це добре, але все ж таки ми маємо тяжіти до системної побудови мілітаризованих структур і структур, які забезпечують у них правопорядок, за прообразом європейських армій», - сказав депутат у коментарі hromadske.
Чим займатимуться військові поліціянти?
Військова поліція буде формуватися з чинних військовослужбовців Збройних сил України. Їхня чисельність, згідно з законопроєктом, не може перевищувати 1,5% від загального складу ЗСУ.
У полі зору військових поліціянтів можуть бути лише чинні військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціалізованої служби транспорту, яка входить до складу Міноборони. Новий орган не матиме стосунку до цивільних, а також до нацгвардійців чи прикордонників.
«Ділянка відповідальності [Військової поліції буде] дуже невелика - це тільки військовослужбовці. Те, що в інтернеті пишуть, ніби вони у квартири цивільних будуть заходити, - це повна маячня… Жодного стосунку до військовозобов'язаних, тобто до чоловіків, які просто йдуть вулицею, вони не зможуть мати», - наголошує Олександр Бакумов.
Основне завдання майбутнього органу - розшук дезертирів серед військових і тих, хто самовільно залишив місця несення служби. У поясненні до закону депутати вказують, що відсутність чіткого механізму покарання для бійців, які вчинили такі злочини, негативно позначається на стані боєготовності та правопорядку у Збройних силах та інших військових формуваннях.
Військова поліція зможе проводити перевірки та службові розслідування, а відтак надсилати матеріали до уповноважених органів для ухвалення певних рішень. Також вона виконуватиме функції оперативного підрозділу, щоб виявити військових, які вчинили злочини.
Як пояснює юрист Євгеній Ісаєнко, йдеться не лише про правопорушення, що входять до підслідності Державного бюро розслідувань. Військова поліція зможе долучатися до розкриття й запобігання будь-яким злочинам, вчиненим військовослужбовцями.
Законопроєкт також наділяє новий орган повноваженнями щодо патрулювання вулиць. Так, будуть утворюватися спеціальні патрулі, мета яких - перевірити підстави перебування військових у певних місцях. Військові поліціянти матимуть право перевіряти документи бійців і затримувати їх у разі порушення громадського порядку.
Водночас військових поліціянтів можуть залучати до виявлення кримінальних правопорушень, які військовослужбовці вчиняють безпосередньо на фронті. Для цього у них навіть будуть повноваження, які є в Нацполіції, - заходи фізичного впливу та застосування вогнепальної зброї.
На першому етапі обговорення створення інституту військової юстиції йшлося про те, щоб утворити повноцінний правоохоронний орган, як-от ДБР, де є слідчі й оперативні підрозділи. Але цей законопроєкт передбачає створення лише оперативних підрозділів, які будуть забезпечувати діяльність органів досудового розслідування, тобто слідчих підрозділів.Євгеній Ісаєнко, радник Attorneys at law «Leshchenko, Doroshenko & partners»
Інший юрист, Станіслав Польовий, додає: фактично військові поліціянти просто збиратимуть матеріали й передаватимуть їх у ДБР чи прокуратуру. Свого органу досудового розслідування нова поліція не матиме.
Також серед функцій військової поліції буде виконання покарань військовослужбовців. При Військовій поліції створять так звані гауптвахти, де перебуватимуть затримані військовослужбовці, а також військові, засуджені до покарання у вигляді арешту.
Коли чекати змін?
Закон про Військову поліцію навряд чи ухвалюватимуть у «турборежимі». Як повідомив hromadske співініціатор законопроєкту, очільник Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, розгляд у залі парламенту поки відклали.
Його колега по комітету Олександр Бакумов розповів про причини такого рішення: «Ми зрозуміли, що ************ додаткові консультації, щоб цей законопроєкт підтримали більше народних депутатів».
За словами депутата, до розробки законопроєкту долучалися представники Командування Збройних сил України та Міністерство оборони. Вони, а також Військова служба правопорядку, підтримують зміни.
Оборонне відомство нещодавно публічно https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid014CuPyQTG9CbAEfk3p7cWWtxeuyhgtaxMoTjvtu1iYtMqZdcGsZFEErKHbggictfl закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт №6569-Д та пообіцяло співпрацювати з депутатами для вдосконалення документа. У Міноборони переконують: законопроєкт має ключове значення для ЗСУ, що «гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція».
Ми зараз реалізовуємо те, про що нас просять Збройні сили. Це не зовнішній каральний орган, який за кимось буде бігати. Про це треба говорити з командирами військових частин. Це не про такі речі, які намагаються розігнати в соцмережах.Олександр Бакумов, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, співініціатор законопроєкту
До речі, саме парламент визначатиме, чи ефективно працює Військова поліція. Згідно з законопроєктом, її начальник щороку, не пізніше ніж 1 березня, має подавати Верховній Раді письмовий звіт про результати діяльності Військової поліції за попередній календарний рік. Ознайомившись зі звітом, парламентарі будуть даватиму оцінку роботі керівника й за потреби ініціюватимуть його відставку.
Юристи, яких опитало hromadske, мають різні погляди на цей законопроєкт. Станіслав Польовий вважає, що функції, якими хочуть наділити Військову поліцію, може і надалі виконувати Військова служба правопорядку в тісній співпраці з ДБР та прокуратурою, якщо розширити її повноваження. Втрата часу й ресурсу на впровадження змін не на часі, вважає адвокат.
Натомість Євгеній Ісаєнко впевнений: закон потрібен, адже Військова поліція, зокрема, запобігатиме злочинам і порушенню дисципліни з боку військовослужбовців, які не перебувають безпосередньо у військових частинах чи місцях несення служби. Однак Ісаєнко вказує, що чинна редакція документа «сира», бо містить низку неузгодженостей.
Якщо на ухвалення закону вистачить голосів, він має набрати чинності через три місяці з дня опублікування. У тримісячний термін від початку діяльності військової поліції Міністерство оборони повинно ліквідувати ВСП.
Парламентар Олександр Бакумов підсумовує: «Я думаю, що цей законопроєкт має всі шанси бути ухваленим. Військова поліція - це те, чого зараз потребують Збройні сили України в контексті забезпечення правопорядку всередині. А правопорядок у Збройних силах - це безпека самих солдатів, офіцерів - кожного».
https://hromadske.ua/suspilstvo/225540-vsp-na-vykhid-choho-chekaty-vid-zakonu-pro-viyskovu-politsiiu
У нас що, з"явились такі массовані злочини, що потрібно створювати нові органи та ще й у такій кількості?