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ВР (27371) законопроект (3202) Минобороны (9023) военная полиция (17)

Минобороны призывает Раду безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции

всп

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д о военной полиции и вернуться к его рассмотрению. Специалисты Минобороны совместно с Генштабом и Военной службой правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для совершенствования этого документа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны.

"Создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих", - отметили в министерстве.

Также отмечается, что одним из приоритетов Министерства обороны является создание вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов.

Напомним, в конце мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности парламента рекомендовал одобрить законопроект № 6569-д о Военной полиции и сопутствующий законопроект № 6570-д, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

5 июня, Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о создании Военной полиции для дополнительных консультаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о применении английского языка в Украине

Что предлагали проекты законов о Военной полиции?

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", в законопроектах предлагали наделить Военную полицию во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку с этой целью транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, предполагалось, что Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилище или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Также отмечается, что Военная полиция могла осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.
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Топ комментарии
+37
И военную милицию, и военный беркут, и военное сбу и военные ППС и военную автоинспекцию и военную таможню и военных погранцов и военных спасателей и военных водителей и военных охранников и военных вахтеров! . Сколько силовиков-пенсов еще не пристроены на должностя "НЕфронтовые"
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07.06.2024 22:42
+28
Терміново треба влаштувати блатних офіцерчиків з військових династій та попродавати трохи місць наближеним, аби їх часом не забрали воювати, адже посади на західних кордонах та блокпостах в тилу вже зайняті? Треба додаткові людолови в формі, які мають кошмарити цивільних, які посміли втекти не бажаючи виконувати роботу тих, хто добровільно давав присягу, але як дійшло до справи, то посилає замість себе бідних, хворих, слабких та старих?
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07.06.2024 22:47
+18
Якби не мужні, професійні дії поліції - вулиці міст заполонили б сільські пенсіонери, які злісно продавали б картоплю, цибулю, кріп, щавель та іншу городину в невстановлених місцях, вебкам моделі безкарно продавали свої відео і країна б погрузла у гріху та розпусті, а ще дядьки пили б пиво на вулиці і т.п. Це ж справжній апокаліпсис для країни та суспільства в порівнянні з яким війна то дитячі забавки. Тож будьте вдячні та цінуйте ті неймовірні жертви, на які йдуть мужні правоохоронці для збереження економічних, моральних та духовних цінностей країни.
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07.06.2024 23:11
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И военную милицию, и военный беркут, и военное сбу и военные ППС и военную автоинспекцию и военную таможню и военных погранцов и военных спасателей и военных водителей и военных охранников и военных вахтеров! . Сколько силовиков-пенсов еще не пристроены на должностя "НЕфронтовые"
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07.06.2024 22:42 Ответить
банк МО хотят).... есть пожарные поезда, а будут бронепоезда МО)))
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07.06.2024 22:46 Ответить
"Ordnung muss sein !" "Порядок має бути"
Отто фон Бісмарк
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07.06.2024 22:58 Ответить
Що завгодно, аби не військову прокуратуру+трибунал...
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08.06.2024 07:57 Ответить
Ох вже це мінобороне, ЗЄ б йому так і дав би..!
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07.06.2024 22:43 Ответить
уже ж и штатка есть? и люди на посады?))))
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07.06.2024 22:45 Ответить
Таки так! 1,5 % від чисельності ЗСУ. Це близько 15-20 тисяч штиків. Тобто 3- бригади. І вони воювати не будуть. Щодо того, що їм пропонують дозволити законом - то це теж треш, бо там дозволено робити з цивільними все, що може робити звичайна поліція, тобто створюють цих поліцаїв, як дубль для тих, яких бронюють аж 90 відсотків. Навіщо до 90 відсотків заброньованих поліцейських ще 4 бригади таких же, але військових? Зто це так боїться за власну дупу?
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08.06.2024 00:41 Ответить
**** випадках та на підставах, передбачених законом, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури....
Ого! Диктаторские замашки? Тайная канцелярия сырского-эрмака???
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07.06.2024 22:45 Ответить
Час створювати повноцінну військову судову владу.
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07.06.2024 22:46 Ответить
Та нащо так владою розкидатися? Просто "полевьі тройки" и всіх невгодних в розхід!
Пропоную Єрмака головним. Такий собі Берія на мінімалках, ну чи на максималках, - как пойдьот!
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07.06.2024 22:49 Ответить
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07.06.2024 22:55 Ответить
Я розумію ваш сарказм(
Нажаль беззаконня, безкарність, профанація т.з реформ руйнує безпеку для кожного з нас. І це поглиблюється кожного дня.
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07.06.2024 23:10 Ответить
Сарказм? Мусора це перші хто руйнують безпеку. В мене в Україні адвокати зацмаються двума кримінальними справами по 190 ч2 і 3.
Які мусора просто не розслідують і все. Хоча всі на місті, нікого шукати не треба. Ніякі постанови судів їм не указ... От і розповідай байки про мусорів комусь хто не в темі.
Я ще раз повторю, твого хахоля є кому замінити, це такі як він довели Україну до ручки!
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07.06.2024 23:35 Ответить
Кацапський троль--не тобі судити ,що робити в Україні.
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08.06.2024 01:41 Ответить
Ше один мусорилий, домаеш мразь мусорська зховаєшся?
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08.06.2024 02:57 Ответить
Терміново треба влаштувати блатних офіцерчиків з військових династій та попродавати трохи місць наближеним, аби їх часом не забрали воювати, адже посади на західних кордонах та блокпостах в тилу вже зайняті? Треба додаткові людолови в формі, які мають кошмарити цивільних, які посміли втекти не бажаючи виконувати роботу тих, хто добровільно давав присягу, але як дійшло до справи, то посилає замість себе бідних, хворих, слабких та старих?
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07.06.2024 22:47 Ответить
Військова служба правопорядку у вас є, розширте повноваження і все.

Від того що ВСП змінить назву на ВП (а саме так і буде) нічого не зміниться, це просто імітація бурної діяльності
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07.06.2024 22:48 Ответить
Ну, взагалі то трохи інше, але у клоуна і банди буде все через сраку, як завжди
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07.06.2024 22:50 Ответить
А нинішня поліція не може цим займатись? З країни виїхало 7-8 мільйонів людей,
кого обслуговує поліція ??
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07.06.2024 22:50 Ответить
Якби не мужні, професійні дії поліції - вулиці міст заполонили б сільські пенсіонери, які злісно продавали б картоплю, цибулю, кріп, щавель та іншу городину в невстановлених місцях, вебкам моделі безкарно продавали свої відео і країна б погрузла у гріху та розпусті, а ще дядьки пили б пиво на вулиці і т.п. Це ж справжній апокаліпсис для країни та суспільства в порівнянні з яким війна то дитячі забавки. Тож будьте вдячні та цінуйте ті неймовірні жертви, на які йдуть мужні правоохоронці для збереження економічних, моральних та духовних цінностей країни.
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07.06.2024 23:11 Ответить
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07.06.2024 23:25 Ответить
Це інфографіка на 2021 рік. З виїздом за кордон майже чверті населення, пропорція відношення чисельності поліції до кількості громадян наблизилася до російських показників, - тепер в Україні на одного поліцая припадає 200 українців. Це один з найвищих показників у світі.

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07.06.2024 23:23 Ответить
Головне - продовжуйте карати офіцерів ТЦК, лікарів, прикордонників та всяких інших штрафами замість ув'язнень за позбавлення держави мобілізаційного ресурсу. Це ж такі дрібниці, нащо на них взагалі звертати увагу. Мужві репаній - вибивати двері, бусифікувати і 5 років тюрми. Так переможемо (ні).
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07.06.2024 22:55 Ответить
Терміново треба перевести батальон Монако на посади в військову поліцію !
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07.06.2024 22:58 Ответить
Через Дію.
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07.06.2024 23:03 Ответить
СЗЧ
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07.06.2024 22:58 Ответить
Жандармерія.
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07.06.2024 23:04 Ответить
думаю вскоре мы увидим 500 тысячное ЗСУ и 500 тысячное МВД, ВСП, рот охран тцк военной прокуратуры, юстиции, полиции и прочей деминиции.....
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07.06.2024 23:13 Ответить
військова юстиція НАД моу, все інше ПІД моу. Так ясно?
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08.06.2024 08:03 Ответить
Цікаво,що з тими чиновниками,що готували для Криму, ніби після його звільнення,наперід набирали
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07.06.2024 23:19 Ответить
так лифт ВСП же есть!
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07.06.2024 23:23 Ответить
vot vernulsia i zdes,mamu poterial etoj nedeli samogo blizkogo celoveka ocen bolno.No podumat Ukraine kazdi den kto teriatjet mamu,otcov detej takze ocen bolno
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07.06.2024 23:32 Ответить
Комусь дуже треба генеральське крісло
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07.06.2024 23:42 Ответить
Ще хочуть створити військову поліцію, військовоу прокуратуру та військові суди...
нам точно все це потрібно і податків вистачить?? Може нам каще створити нову ефективну владу?
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07.06.2024 23:43 Ответить
В кожному райцентрі є міська варта,здорові бики,фізично підготовлені,основна їх задача ганяти по ринках бубусь,які неспроможні прожити на пенсію і тянуть до міста городину,яйця,молоко,щоб звести кінці з кінцями,а ще грабують п'яничок.А знаєте скільки цього лайна в формі в Україні ходить по наших містах за наші податки?! 160 тис. плюс патрулі з військових мажорів,плюс патрулі поліції,а ще "пенсіонери" в пагонах від 39 до 60 років,в сумі десь 1,5-2 млн. лайна.Куда ж їх "бідненьких" пристроїти,не на фронт ж гнати,туди відправлять тракториста Тараса 50+ років з грижою,електрика Івана 55 років з двома інфарктами і інваліда 2 групи Василя 45 років,а стоп...Василь до фронту не доїде,його заб'ють дубінками в ТЦК мажори з патруля,а напишуть помер від епілепсії.
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08.06.2024 00:02 Ответить
....а потім ще вилізе на телемарафон,якесь зелене чудо,яке живе на конвертах від Єрмака,і на серйозних щах буде впарювати: то всьо ІПСО з ТОТ або клятий ПАрАшенкА раскачіваєт лотку,якою бубочці привозять бидлоЗЕпан з Аргентини.
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08.06.2024 00:11 Ответить
Ну що ти мелеш риго-кацап.Тобі чим гірше в Україні тим краще.
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08.06.2024 01:44 Ответить
Риго-кацап?давно так не сміявся.Це шось нове.чи з серії жидо-бандерівець,агент-порохобот і т.д?
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08.06.2024 01:49 Ответить
Що цій владі ще не вистачає.?!
Знищити останню мотивацію військових..?
Позбавити їх ще тих прав що залишилися...?
Створити "загранотряды".?!
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08.06.2024 00:25 Ответить
И зарплату им по сто тыщ конечно. Будет у нас кроме армии полицаев и армии ТЦКшников еще армия военных полицаев. Будут еще большими толпами бродить по дорогам ловить компьютерных бедолаг спустившихся в магазин за хлебом. От навоюем. на 100тыс ЗСУ будет полтора ляма тыловых крыс.
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08.06.2024 00:46 Ответить
ВСП - на вихід?

Почнемо з головного: Військова поліція має стати правонаступницею чинної Військової служби правопорядку (ВСП). Це правоохоронне формування у складі Збройних сил України утворили ще у 2002 році. Орган забезпечує правопорядок і дисципліну серед військовослужбовців ЗСУ.

Попередній президент України Петро Порошенко своїм https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 указом у 2016 році затвердив «Стратегічний оборонний бюлетень», у якому, серед іншого, ішлося про потребу перетворення Військової служби правопорядку в ЗСУ на Військову поліцію. Однак зробити це так і не вдалося.

Законопроєкт про Військову поліцію зʼявився на третьому році повномасштабної війни, і поки що він має неоднозначну підтримку як у парламенті, так і серед експертів та військових.

Ініціатори документа пояснюють, що наразі ВСП не має права проводити оперативно-розшукові дії, щоби притягнути винних військових до відповідальності, і не може допомагати прокурорам у розслідуваннях.

Тому, власне, парламентарі вирішили трансформувати ВСП у Військову поліцію. Вона не матиме нічого спільного з Нацполіцією, адже буде підпорядковуватися Силам оборони України.

Начальника Військової поліції призначатиме на посаду президент за поданням Міноборони, а під час воєнного стану - за поданням головнокомандувача ЗСУ.
Фактично можна було розширити повноваження Військової служби правопорядку, переглянути, які функції в неї є, і вже від цього відштовхуватися. Але пропонують створювати новий орган на кістяку ВСП… Незрозуміло, навіщо зараз виділяти на це кошти і набирати новий штат.Станіслав Польовий, радник, адвокат юридичної фірми Gracers

Один з ініціаторів законопроєкту Олександр Бакумов пояснює: переважна більшість країн НАТО мають військову поліцію. Це орган, який забезпечує правопорядок усередині військ, і Україні треба «робити хоча б деякі кроки в цьому напрямку».

«Вважаю, що просто змінити функціонал [ВСП] - це добре, але все ж таки ми маємо тяжіти до системної побудови мілітаризованих структур і структур, які забезпечують у них правопорядок, за прообразом європейських армій», - сказав депутат у коментарі hromadske.

Чим займатимуться військові поліціянти?

Військова поліція буде формуватися з чинних військовослужбовців Збройних сил України. Їхня чисельність, згідно з законопроєктом, не може перевищувати 1,5% від загального складу ЗСУ.

У полі зору військових поліціянтів можуть бути лише чинні військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціалізованої служби транспорту, яка входить до складу Міноборони. Новий орган не матиме стосунку до цивільних, а також до нацгвардійців чи прикордонників.

«Ділянка відповідальності [Військової поліції буде] дуже невелика - це тільки військовослужбовці. Те, що в інтернеті пишуть, ніби вони у квартири цивільних будуть заходити, - це повна маячня… Жодного стосунку до військовозобов'язаних, тобто до чоловіків, які просто йдуть вулицею, вони не зможуть мати», - наголошує Олександр Бакумов.

Основне завдання майбутнього органу - розшук дезертирів серед військових і тих, хто самовільно залишив місця несення служби. У поясненні до закону депутати вказують, що відсутність чіткого механізму покарання для бійців, які вчинили такі злочини, негативно позначається на стані боєготовності та правопорядку у Збройних силах та інших військових формуваннях.

Військова поліція зможе проводити перевірки та службові розслідування, а відтак надсилати матеріали до уповноважених органів для ухвалення певних рішень. Також вона виконуватиме функції оперативного підрозділу, щоб виявити військових, які вчинили злочини.

Як пояснює юрист Євгеній Ісаєнко, йдеться не лише про правопорушення, що входять до підслідності Державного бюро розслідувань. Військова поліція зможе долучатися до розкриття й запобігання будь-яким злочинам, вчиненим військовослужбовцями.

Законопроєкт також наділяє новий орган повноваженнями щодо патрулювання вулиць. Так, будуть утворюватися спеціальні патрулі, мета яких - перевірити підстави перебування військових у певних місцях. Військові поліціянти матимуть право перевіряти документи бійців і затримувати їх у разі порушення громадського порядку.

Водночас військових поліціянтів можуть залучати до виявлення кримінальних правопорушень, які військовослужбовці вчиняють безпосередньо на фронті. Для цього у них навіть будуть повноваження, які є в Нацполіції, - заходи фізичного впливу та застосування вогнепальної зброї.
На першому етапі обговорення створення інституту військової юстиції йшлося про те, щоб утворити повноцінний правоохоронний орган, як-от ДБР, де є слідчі й оперативні підрозділи. Але цей законопроєкт передбачає створення лише оперативних підрозділів, які будуть забезпечувати діяльність органів досудового розслідування, тобто слідчих підрозділів.Євгеній Ісаєнко, радник Attorneys at law «Leshchenko, Doroshenko & partners»

Інший юрист, Станіслав Польовий, додає: фактично військові поліціянти просто збиратимуть матеріали й передаватимуть їх у ДБР чи прокуратуру. Свого органу досудового розслідування нова поліція не матиме.

Також серед функцій військової поліції буде виконання покарань військовослужбовців. При Військовій поліції створять так звані гауптвахти, де перебуватимуть затримані військовослужбовці, а також військові, засуджені до покарання у вигляді арешту.

Коли чекати змін?

Закон про Військову поліцію навряд чи ухвалюватимуть у «турборежимі». Як повідомив hromadske співініціатор законопроєкту, очільник Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, розгляд у залі парламенту поки відклали.

Його колега по комітету Олександр Бакумов розповів про причини такого рішення: «Ми зрозуміли, що ************ додаткові консультації, щоб цей законопроєкт підтримали більше народних депутатів».

За словами депутата, до розробки законопроєкту долучалися представники Командування Збройних сил України та Міністерство оборони. Вони, а також Військова служба правопорядку, підтримують зміни.

Оборонне відомство нещодавно публічно https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid014CuPyQTG9CbAEfk3p7cWWtxeuyhgtaxMoTjvtu1iYtMqZdcGsZFEErKHbggictfl закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт №6569-Д та пообіцяло співпрацювати з депутатами для вдосконалення документа. У Міноборони переконують: законопроєкт має ключове значення для ЗСУ, що «гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція».
Ми зараз реалізовуємо те, про що нас просять Збройні сили. Це не зовнішній каральний орган, який за кимось буде бігати. Про це треба говорити з командирами військових частин. Це не про такі речі, які намагаються розігнати в соцмережах.Олександр Бакумов, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, співініціатор законопроєкту

До речі, саме парламент визначатиме, чи ефективно працює Військова поліція. Згідно з законопроєктом, її начальник щороку, не пізніше ніж 1 березня, має подавати Верховній Раді письмовий звіт про результати діяльності Військової поліції за попередній календарний рік. Ознайомившись зі звітом, парламентарі будуть даватиму оцінку роботі керівника й за потреби ініціюватимуть його відставку.

Юристи, яких опитало hromadske, мають різні погляди на цей законопроєкт. Станіслав Польовий вважає, що функції, якими хочуть наділити Військову поліцію, може і надалі виконувати Військова служба правопорядку в тісній співпраці з ДБР та прокуратурою, якщо розширити її повноваження. Втрата часу й ресурсу на впровадження змін не на часі, вважає адвокат.

Натомість Євгеній Ісаєнко впевнений: закон потрібен, адже Військова поліція, зокрема, запобігатиме злочинам і порушенню дисципліни з боку військовослужбовців, які не перебувають безпосередньо у військових частинах чи місцях несення служби. Однак Ісаєнко вказує, що чинна редакція документа «сира», бо містить низку неузгодженостей.

Якщо на ухвалення закону вистачить голосів, він має набрати чинності через три місяці з дня опублікування. У тримісячний термін від початку діяльності військової поліції Міністерство оборони повинно ліквідувати ВСП.

Парламентар Олександр Бакумов підсумовує: «Я думаю, що цей законопроєкт має всі шанси бути ухваленим. Військова поліція - це те, чого зараз потребують Збройні сили України в контексті забезпечення правопорядку всередині. А правопорядок у Збройних силах - це безпека самих солдатів, офіцерів - кожного».

https://hromadske.ua/suspilstvo/225540-vsp-na-vykhid-choho-chekaty-vid-zakonu-pro-viyskovu-politsiiu
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08.06.2024 00:52 Ответить
Ще хочуть створити військову поліцію, військовоу прокуратуру та військові суди...
У нас що, з"явились такі массовані злочини, що потрібно створювати нові органи та ще й у такій кількості?
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08.06.2024 00:54 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва. Яйця по 17 грн за штуку мало, їм ще поліцію військову подавай. Україні не поліція потрібна, а у кожному місці в'язниця для крадіїв чиновників.
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08.06.2024 00:57 Ответить
Тут недавно из репортажа Бутусова, мы узнали что на горячем Харьковском направлении было 240 человек на 15 километров. Общая граница которую надо внимательно охранять, где то больше и где то меньше, с учетом Беларуси и морской у нас около 2000 км. Это около 300 тысяч. Численность ВСУ 1 350 000 человек. Где остальные?
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08.06.2024 01:18 Ответить
в киеве))
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08.06.2024 09:33 Ответить
ЗЕ розуміє: щоб далі керувати, поліції треба багато.
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08.06.2024 02:29 Ответить
В кінці 2021 році зелена шобла з усією верховною радою і під одобрямс всієї спільноти України прийняли найгівнячіші, які тільки можуть бути, зміни до закону про мобілізацію. Яким все українське суспільство просто кинуло в котел добровольців. Думали інших війна не торкнеться. Ок. Потім всі разом, генштаби, міністерства, зелена шобла, депутати, все суспільство посилили відповідальність солдата перед офіцером і кримінальну відповідальність. Тобто врізали права більше ніж в'язню, який сидить скажімо за розбій. Зробили грошове забезпечення солдата залежним від хотєлок найгалімішого лейтенанта. Як хочуть бр так і підписують. Суспільству , зелені, і верховній раді пофіг. Ок. Тепер роблять військову поліцію, прокуратуру, суди. Короче тупорилий совок. Для чого тоді військова служба правопорядку? Для чого тоді звичайна поліція? Для чого тоді звичайні суди? Готуйте гаманці цивільні. Вас знову будуть обдирати на утримання ще незрозумілої шобли. Електроенергії взимку точно не буде. А буде додатковий суддя, поліцейський, прокурор і іще замполіт їм полагається і психолог. Всі звичайно у пікселі. Жах. Ха ха ха.
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08.06.2024 07:46 Ответить
"Фахівці Міноборони" -самі себе тролять,ті полковники шо приросли дупами до м'яких крісел то язва ЗСУ.
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08.06.2024 10:23 Ответить
Якщо країна стає військовою, де кожний чоловік військовий, то дійсно треба створювати військову поліцію, бо не дай Боже хтось з військових почне займатися політикою, а то їм заборонено!
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08.06.2024 10:33 Ответить
 
 