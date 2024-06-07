Минобороны призывает Раду безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции

Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д о военной полиции и вернуться к его рассмотрению. Специалисты Минобороны совместно с Генштабом и Военной службой правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для совершенствования этого документа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Минобороны.

"Создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих", - отметили в министерстве.

Также отмечается, что одним из приоритетов Министерства обороны является создание вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов.

Напомним, в конце мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности парламента рекомендовал одобрить законопроект № 6569-д о Военной полиции и сопутствующий законопроект № 6570-д, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

5 июня, Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о создании Военной полиции для дополнительных консультаций.

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Что предлагали проекты законов о Военной полиции?

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", в законопроектах предлагали наделить Военную полицию во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку с этой целью транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Кроме того, предполагалось, что Военная полиция в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, сможет проникать в жилище или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Также отмечается, что Военная полиция могла осуществлять оперативно-розыскную деятельность и будет насчитывать до 1,5% численности ВСУ.