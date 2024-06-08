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ОСУВ Хортиця (203) Вовчанськ (353)

Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська, - ОСУВ "Хортиця"

Бої за Вовчанськ

Наразі захисники України контролюють більшу частину Вовчанська Харківської області та намагаються завдати ворогу максимальних втрат.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, вона знаходиться під нашим вогневим контролем", - сказав Волошин.

Він також зазначив, що Сили оборони завдають максимальних втрат ворогу та намагаються просуватися вперед для звільнення всіх наших територій.

Також читайте: Окупанти скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

"Втрати ворога на тому напрямку (Харківському. - Ред.) безповоротні санітарні складають понад 130 осіб, знищено один танк, вісім артилерійських систем, дев’ять автомобілів, а також понад 40 БПЛА. Ну і звісно, 36 укриттів особового складу разом з особовим складом. Також на тому напрямку морські піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кілька осіб російських кадрових військовослужбовців. Це було кілька офіцерів та кілька солдатів російської армії", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Станом на 1 червня 2024 року в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%.

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Топ коментарі
+5
А через тиждень-два безкутне нам розкаже, що ми вже місяць його не контролюємо геть зовсім.
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08.06.2024 15:08
+4
А що вони можуть прокоментувати? Бур'яна у нас по рангу вища за головкома, хто ризикне?
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08.06.2024 15:38
+3
Кацапів як бруду.
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08.06.2024 15:22
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А через тиждень-два безкутне нам розкаже, що ми вже місяць його не контролюємо геть зовсім.
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08.06.2024 15:08 Відповісти
Доречі, хотілось почути, хоч якийсь коментар на її заяви...
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08.06.2024 15:19 Відповісти
*******. Ось і весь коментар. Хоча Генштаб ще ті казкарі.
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08.06.2024 15:24 Відповісти
А що вони можуть прокоментувати? Бур'яна у нас по рангу вища за головкома, хто ризикне?
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08.06.2024 15:38 Відповісти
чий коментар?
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08.06.2024 15:45 Відповісти
а який коментар, якщо зараз в ЗСУ вище керівницьтво ляльки ОП?
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08.06.2024 16:31 Відповісти
Кацапів як бруду.
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08.06.2024 15:22 Відповісти
Банкують - де вже ті Ф - 16 - помагають нам якось дозовано
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08.06.2024 15:28 Відповісти
вже співають на телемарафоні пісні про фортецю Вовчанськ? Бо я його не дивлюся
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08.06.2024 15:30 Відповісти
це перевага ? чи хіба це перевага?
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08.06.2024 16:01 Відповісти
Від повного контролю, до контролю 80%, а тепер "більшу" частину.
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08.06.2024 16:55 Відповісти
Вспонить как вела себя савченко- Порошенко плохой, зрада, и по мнению ее кураторов в тонких вопросах обороны гос- ва, легкая подача зрады должна была сработать. Эта безуглая копия савченко- одни и те же персонажи стоят за этими двумя.
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08.06.2024 17:52 Відповісти
Контролируют что? Руины? Точки на карте?
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08.06.2024 18:19 Відповісти
 
 