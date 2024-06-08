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Новости Война
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ОСГВ Хортица (199) Волчанск (329)

Силы обороны контролируют большую часть Волчанская, - ОСГВ "Хортица"

Бої за Вовчанськ

Сейчас защитники Украины контролируют большую часть Волчанска Харьковской области и пытаются нанести врагу максимальные потери.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большая часть города контролируется полностью Силами обороны Украины, а та часть, где пытаются находиться российские военнослужащие, она находится под нашим огневым контролем", - сказал Волошин.

Он также отметил, что Силы обороны наносят максимальные потери врагу и пытаются продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий.

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"Потери врага на том направлении (Харьковском. - Ред.) безвозвратные санитарные составляют более 130 человек, уничтожен один танк, восемь артиллерийских систем, девять автомобилей, а также более 40 БПЛА. Ну и конечно, 36 укрытий личного состава вместе с личным составом. Также на том направлении морские пехотинцы 36-й бригады морской пехоты на днях взяли в плен несколько человек российских кадровых военнослужащих. Это было несколько офицеров и несколько солдат российской армии", - сказал представитель ОСГВ "Хортица".

По состоянию на 1 июня 2024 года в ОСГВ "Хортица" заявляли, что Силы обороны контролируют Волчанск на 70%.
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Топ комментарии
+5
А через тиждень-два безкутне нам розкаже, що ми вже місяць його не контролюємо геть зовсім.
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08.06.2024 15:08
+4
А що вони можуть прокоментувати? Бур'яна у нас по рангу вища за головкома, хто ризикне?
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08.06.2024 15:38
+3
Кацапів як бруду.
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08.06.2024 15:22
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А через тиждень-два безкутне нам розкаже, що ми вже місяць його не контролюємо геть зовсім.
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08.06.2024 15:08 Ответить
Доречі, хотілось почути, хоч якийсь коментар на її заяви...
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08.06.2024 15:19 Ответить
*******. Ось і весь коментар. Хоча Генштаб ще ті казкарі.
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08.06.2024 15:24 Ответить
А що вони можуть прокоментувати? Бур'яна у нас по рангу вища за головкома, хто ризикне?
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08.06.2024 15:38 Ответить
чий коментар?
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08.06.2024 15:45 Ответить
а який коментар, якщо зараз в ЗСУ вище керівницьтво ляльки ОП?
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08.06.2024 16:31 Ответить
Кацапів як бруду.
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08.06.2024 15:22 Ответить
Банкують - де вже ті Ф - 16 - помагають нам якось дозовано
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08.06.2024 15:28 Ответить
вже співають на телемарафоні пісні про фортецю Вовчанськ? Бо я його не дивлюся
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08.06.2024 15:30 Ответить
це перевага ? чи хіба це перевага?
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08.06.2024 16:01 Ответить
Від повного контролю, до контролю 80%, а тепер "більшу" частину.
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08.06.2024 16:55 Ответить
Вспонить как вела себя савченко- Порошенко плохой, зрада, и по мнению ее кураторов в тонких вопросах обороны гос- ва, легкая подача зрады должна была сработать. Эта безуглая копия савченко- одни и те же персонажи стоят за этими двумя.
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08.06.2024 17:52 Ответить
Контролируют что? Руины? Точки на карте?
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08.06.2024 18:19 Ответить
 
 