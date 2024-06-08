Силы обороны контролируют большую часть Волчанская, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас защитники Украины контролируют большую часть Волчанска Харьковской области и пытаются нанести врагу максимальные потери.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большая часть города контролируется полностью Силами обороны Украины, а та часть, где пытаются находиться российские военнослужащие, она находится под нашим огневым контролем", - сказал Волошин.

Он также отметил, что Силы обороны наносят максимальные потери врагу и пытаются продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий.

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"Потери врага на том направлении (Харьковском. - Ред.) безвозвратные санитарные составляют более 130 человек, уничтожен один танк, восемь артиллерийских систем, девять автомобилей, а также более 40 БПЛА. Ну и конечно, 36 укрытий личного состава вместе с личным составом. Также на том направлении морские пехотинцы 36-й бригады морской пехоты на днях взяли в плен несколько человек российских кадровых военнослужащих. Это было несколько офицеров и несколько солдат российской армии", - сказал представитель ОСГВ "Хортица".

По состоянию на 1 июня 2024 года в ОСГВ "Хортица" заявляли, что Силы обороны контролируют Волчанск на 70%.