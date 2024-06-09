В Україні планують запустити реєстр замінованих земель

В Україні планують запустити перший державний реєстр територій, які забруднені вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє Міністертво економіки України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що адмініструвати відповідний сайт буде Державна служба з надзвичайних ситуацій, а за технічну частину відповідатиме Центр гуманітарного розмінування.

До реєстру буде додаватися інформація з різних джерел. Зокрема, в реєстр потраплятимуть результати нетехнічного обстеження земель, інформація від операторів протимінної діяльності, дані про обстеження та очищення земель. Також сюди вноситимуться відомості про ділянки, які отримали місцеві податкові пільги через забруднення та результати обстежень, проведених за допомогою супутникових знімків та засобів сканування. Реєстр охоплюватиме всю територію, яка зазнала впливу бойових дій.

Повідомляється, що реєстр запрацює після введення його в експлуатацію ДСНС.

Він дозволить відстежувати процес розмінування територій майже в реальному часі та планувати подальші роботи.

"Створення реєстру – важливий крок у сфері гуманітарного розмінування. Його запуск дозволить автоматизувати та прискорити цілу низку процесів. Наприклад, за допомоги реєстру ми зможемо відстежувати стан розмінування територій практично в реальному часі та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Фермери – отримувати витяги про статус своїх земель: забруднені вони чи очищені. Місцева влада – контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги на підставі висновків про забруднення територій. Інформація, що міститиметься в реєстрі буде важливою для інвесторів та для реалізації проєктів з відновлення України", - заявив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Раніше повідомлялося, що 3 червня Військово-морські сили Збройних сил України знищили чергову ворожу міну.

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