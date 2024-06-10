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знищення (6565) Донецька область (7581) Волошин Назар (101)

ЗСУ вдруге за тиждень уразили російський "Тюльпан" на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ знищили Тюльпан окупантів

Сили оборони України вдруге за тиждень уразили самохідний міномет "Тюльпан" російських окупантів під Іванівським на Донеччині.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Минулого разу "Тюльпан" було уражено 6 червня на Торецькому напрямку. 10 червня Волошин повідомив про друге таке ураження під Іванівським на Донеччині.

САУ "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" - радянський самохідний міномет великого калібру 240 мм. Установку використовують для знищення найбільш укріплених фортифікацій, скупчень живої сили, озброєння та військової техніки. Також їх застосовують для знищення об'єктів та цілей, ураження яких іншим артилерійським знаряддям недоступне.

"Тюльпан" рашисти не застосовують масово.

Також дивіться: Російська САУ "Мста-С" розлітається на друзки після прильоту українського дрона. ВIДЕО

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Топ коментарі
+2
Взагалі Тюльпан це на САУ. Навіщо вводити в оману читачів?
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10.06.2024 11:47
+1
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10.06.2024 11:36
+1
САУ - це Самоходна Артелерійська Установка.
2С4 "Тюльпан" це самохідний міномет, який озброєний казнозарядним 240-мм минометом 2Б8.
=============
Для тебе гармата, міномет, мортира і гаубиця схоже не мають різниці. А долари, євро, гривня мають різницю? Бо це гроші.
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10.06.2024 12:17
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10.06.2024 11:36 Відповісти
Взагалі Тюльпан це на САУ. Навіщо вводити в оману читачів?
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10.06.2024 11:47 Відповісти
В чому омана,- в тому що ця артилерійська система здатна пересуватися самостійно на гусеничній платформі🤔🧐😁 А те, чи заряджається система зі ствола, чи з казенної частини має принципове значення😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.06.2024 11:56 Відповісти
САУ - це Самоходна Артелерійська Установка.
2С4 "Тюльпан" це самохідний міномет, який озброєний казнозарядним 240-мм минометом 2Б8.
=============
Для тебе гармата, міномет, мортира і гаубиця схоже не мають різниці. А долари, євро, гривня мають різницю? Бо це гроші.
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10.06.2024 12:17 Відповісти
Тюльпан це міномет, а не САУ. Це знає кожен фахівець. Вчіть матчасть і не розводьте демагогію, бо ви скоро танки і БМП до САУ запишите.
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10.06.2024 12:25 Відповісти
Та ти шо який вумний індивід - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
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10.06.2024 15:24 Відповісти
Зайка заспокійся, Вікіпедію пишуть звичайні люди, особисто в мене не одна стаття на рахунку. Знайди фахове джерело і не соромся.
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10.06.2024 15:49 Відповісти
А ви напевно в нас не тварина - ви в нас гриб ( і я вас не образив - а якшо вам це здалося то якість ваших статей на Вікіпедії вже зрозуміла , ви напевно з тих шо беруть і тупо гуголом перекладачем перекладаєте текст з англійської і в такому вигляді викладаєте ).
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10.06.2024 16:07 Відповісти
Непрофесійність писак від ЦН вже не дивує, просто дратує.
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10.06.2024 12:21 Відповісти
Надеюсь, что не один и тот же...
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10.06.2024 12:32 Відповісти
 
 