ЗСУ вдруге за тиждень уразили російський "Тюльпан" на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України вдруге за тиждень уразили самохідний міномет "Тюльпан" російських окупантів під Іванівським на Донеччині.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Минулого разу "Тюльпан" було уражено 6 червня на Торецькому напрямку. 10 червня Волошин повідомив про друге таке ураження під Іванівським на Донеччині.

САУ "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" - радянський самохідний міномет великого калібру 240 мм. Установку використовують для знищення найбільш укріплених фортифікацій, скупчень живої сили, озброєння та військової техніки. Також їх застосовують для знищення об'єктів та цілей, ураження яких іншим артилерійським знаряддям недоступне.

"Тюльпан" рашисти не застосовують масово.

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