Російська САУ "Мста-С" розлітається на друзки після прильоту українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 10-ї ОГШБ знищив ворожу САУ "Мста-С" на Луганщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований потужний вибух через детонацію боєкомплекту артустановки.
"Детонація боєкомплекту російської 152-мм САУ "Мста-С" після прильоту українського дрона-камікадзе в Луганській області. Робота воїнів 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", - йдеться у коментарі до відео.
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А оркам московським, - СМЕРТЬ в Україні!
Ці машини близько до ЛБЗ не підходять. Цікаво, яким дроном дістали?
Да-с! К гуям-с!
Але щось мені підказує, що до 2022 року військове планування у всіх країнах виконувалось зовсім не з такими коефіцієнтами щодо "відсотку повного знищення техніки" які показала війна засрашки в Україні. Коли з-за враження високоточним озброєнням (дронами-камікадзе) НАБАГАТО більше техніки стало знищуватись вщент. І непридатні для будь-якого ремонту.
Бо основне ураження техніки до 2022 року було - артилерійське, а там, навіть у західної зброї, основне ураження все ж таке уламкове та компресійне. І техніку після такого ураження все ж таки можна полагодити (заміна двигуна, катків, гармати тощо). Першою ластівкою такої війни стала війна за Карабах 2020 року.