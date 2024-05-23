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Російська САУ "Мста-С" розлітається на друзки після прильоту українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 10-ї ОГШБ знищив ворожу САУ "Мста-С" на Луганщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований потужний вибух через детонацію боєкомплекту артустановки.

"Детонація боєкомплекту російської 152-мм САУ "Мста-С" після прильоту українського дрона-камікадзе в Луганській області. Робота воїнів 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

САУ (223) Луганська область (4878)


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Головне, цивільне не постраждали !!
А оркам московським, - СМЕРТЬ в Україні!
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23.05.2024 11:00 Відповісти
Знищення підтверджено.
Ці машини близько до ЛБЗ не підходять. Цікаво, яким дроном дістали?
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23.05.2024 11:05 Відповісти
знищив ворожу САУ "Мста-С"

Да-с! К гуям-с!
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23.05.2024 11:06 Відповісти
Гарно! Видно, що боєукладку ще спорожнить не встигли! Підловили на світанку - помітні особливості освітлення Били, скоріш всього, кумулятивною гранатою від РПГ-7 - бо у САУ протиосколкова броня Струмінь пробив башту, а там потрапив на порохові заряди Вони загорілися А потім пішла детонація самих снарядів
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23.05.2024 11:21 Відповісти
Я не дуже знаюся на військовому плануванні - майбутнім летьохам на військовій кафедрі начитували тільки "готування, планування та пересування в походних колонах" та "розгортання рубежу оборони роти, планування бою".

Але щось мені підказує, що до 2022 року військове планування у всіх країнах виконувалось зовсім не з такими коефіцієнтами щодо "відсотку повного знищення техніки" які показала війна засрашки в Україні. Коли з-за враження високоточним озброєнням (дронами-камікадзе) НАБАГАТО більше техніки стало знищуватись вщент. І непридатні для будь-якого ремонту.

Бо основне ураження техніки до 2022 року було - артилерійське, а там, навіть у західної зброї, основне ураження все ж таке уламкове та компресійне. І техніку після такого ураження все ж таки можна полагодити (заміна двигуна, катків, гармати тощо). Першою ластівкою такої війни стала війна за Карабах 2020 року.
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23.05.2024 12:09 Відповісти
отоМСТили
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23.05.2024 16:07 Відповісти
 
 