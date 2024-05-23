Російська САУ "Мста-С" розлітається на друзки після прильоту українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 10-ї ОГШБ знищив ворожу САУ "Мста-С" на Луганщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований потужний вибух через детонацію боєкомплекту артустановки.

"Детонація боєкомплекту російської 152-мм САУ "Мста-С" після прильоту українського дрона-камікадзе в Луганській області. Робота воїнів 109-го батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", - йдеться у коментарі до відео.

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