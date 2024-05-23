Российская САУ "Мста-С" разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 10-й ОГШБ уничтожил вражескую САУ "Мста-С" на Луганщине
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен мощный взрыв из-за детонации боекомплекта артустановки.
"Детонация боекомплекта российской 152-мм САУ "Мста-С" после прилета украинского дрона-камикадзе в Луганской области. Работа воинов 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", - говорится в комментарии к видео.
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А оркам московським, - СМЕРТЬ в Україні!
Ці машини близько до ЛБЗ не підходять. Цікаво, яким дроном дістали?
Да-с! К гуям-с!
Але щось мені підказує, що до 2022 року військове планування у всіх країнах виконувалось зовсім не з такими коефіцієнтами щодо "відсотку повного знищення техніки" які показала війна засрашки в Україні. Коли з-за враження високоточним озброєнням (дронами-камікадзе) НАБАГАТО більше техніки стало знищуватись вщент. І непридатні для будь-якого ремонту.
Бо основне ураження техніки до 2022 року було - артилерійське, а там, навіть у західної зброї, основне ураження все ж таке уламкове та компресійне. І техніку після такого ураження все ж таки можна полагодити (заміна двигуна, катків, гармати тощо). Першою ластівкою такої війни стала війна за Карабах 2020 року.