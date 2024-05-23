РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5393 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 117 6

Российская САУ "Мста-С" разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 10-й ОГШБ уничтожил вражескую САУ "Мста-С" на Луганщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен мощный взрыв из-за детонации боекомплекта артустановки.

"Детонация боекомплекта российской 152-мм САУ "Мста-С" после прилета украинского дрона-камикадзе в Луганской области. Работа воинов 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Бойцы 3-й ОШБр уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

САУ (208) Луганская область (6496)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, цивільне не постраждали !!
А оркам московським, - СМЕРТЬ в Україні!
показать весь комментарий
23.05.2024 11:00 Ответить
Знищення підтверджено.
Ці машини близько до ЛБЗ не підходять. Цікаво, яким дроном дістали?
показать весь комментарий
23.05.2024 11:05 Ответить
знищив ворожу САУ "Мста-С"

Да-с! К гуям-с!
показать весь комментарий
23.05.2024 11:06 Ответить
Гарно! Видно, що боєукладку ще спорожнить не встигли! Підловили на світанку - помітні особливості освітлення Били, скоріш всього, кумулятивною гранатою від РПГ-7 - бо у САУ протиосколкова броня Струмінь пробив башту, а там потрапив на порохові заряди Вони загорілися А потім пішла детонація самих снарядів
показать весь комментарий
23.05.2024 11:21 Ответить
Я не дуже знаюся на військовому плануванні - майбутнім летьохам на військовій кафедрі начитували тільки "готування, планування та пересування в походних колонах" та "розгортання рубежу оборони роти, планування бою".

Але щось мені підказує, що до 2022 року військове планування у всіх країнах виконувалось зовсім не з такими коефіцієнтами щодо "відсотку повного знищення техніки" які показала війна засрашки в Україні. Коли з-за враження високоточним озброєнням (дронами-камікадзе) НАБАГАТО більше техніки стало знищуватись вщент. І непридатні для будь-якого ремонту.

Бо основне ураження техніки до 2022 року було - артилерійське, а там, навіть у західної зброї, основне ураження все ж таке уламкове та компресійне. І техніку після такого ураження все ж таки можна полагодити (заміна двигуна, катків, гармати тощо). Першою ластівкою такої війни стала війна за Карабах 2020 року.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:09 Ответить
отоМСТили
показать весь комментарий
23.05.2024 16:07 Ответить
 
 