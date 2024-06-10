Рідні полонених отримуватимуть в "Дії" сповіщення від Координаційного штабу

Рідні полонених отримуватимуть у "Дії" сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти — вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини", - пояснив він.

Як це працюватиме?

Сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відтепер будуть у Дії.

"Коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу. У Дію надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що:



- заяву підтвердили;

- до справи додали інформацію;

- людину звільнили з полону.



Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, - також буде сповіщення в Дії", - пояснив Федоров.

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