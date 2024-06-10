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Новини Митниця
2 005 24
суд (11507) митниця (1852) Железняк Ярослав (533)

Ексзаступник голови Держмитслужби Черкасський намагається поновитися на посаді через суд

Черкасський

Колишній заступник голови Державної митної служби України (ДМС) Руслан Черкасський подав до суду на Кабмін та намагається поновитися на посаді.

 Читайте: Співмешканка митника Черкасського вивезла з України $760 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Київський окружний адміністративний суд розгляне адміністративний позов Черкасського про визнання протиправним та скасування розпорядження про його звільнення 10 червня о 15:00. Позов було подано до Комісії з питань вищого корпусу державної служби, ДМС та Кабміну.

Що відомо про Черкасського?

У лютому 2023 року нардеп Железняк повідомив, що реальне керівництво митницею належало Черкасському, без його звільнення кадрові ротації будуть профанацією. Він зазначив, що  без його звільнення на митниці нічого не зміниться. 

У березні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського $150 тис., нібито отримані в подарунок від батька-пенсіонера.

Цього року, у квітні, "Схеми" знайшли у Черкасського майно на десятки мільйонів доларів у Дубаї.

Руслан Черкаський почав працювати на митниці на початку 90-х і відтоді обіймав там різні посади за всіх президентів України.

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Топ коментарі
+9
Він сидіти у в'язниці повинен років 15, а не поновлюватись...
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10.06.2024 12:15
+7
А через ТЦК - не хоче.
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10.06.2024 12:15
+7
А где плять ТЦК с их "инвалидами"?
Грузите его в бусик незламности, и на передок. Пусть там сначала для народа послужит.
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10.06.2024 12:21
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Обов"язково поновиться. Може не на цій посаді, але буде біля корита.
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10.06.2024 12:14 Відповісти
І це було б смішно, як би не знамениті "наші" суди імені портняхи, які 100пудово будуть ВЖЕ з рішенням по цій справі...."восстановіть"! Рука руку миє, а вонон ворону.... Так що, наіть немає сумнівів - він ВЖЕ поділився з ЗЄрмаком і татарчонком, бо без цього він би й не рипнувся. Ну, шо - шо навибирали, те і їжте.
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10.06.2024 12:15 Відповісти
А через ТЦК - не хоче.
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10.06.2024 12:15 Відповісти
Він сидіти у в'язниці повинен років 15, а не поновлюватись...
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10.06.2024 12:15 Відповісти
Та його за одне ****** варто було б пристрелити🤔🧐😁 От коли іноді жалієш, що немає товариша Сталіна, при ньому така гнида навряд чи змогла б спробувати поновитися на посаді по одній вельми вагомій причині... а вага тієї причини 9 грамів свинцю в бошці і не більше, всього лишень на всього, а зате як ефективно регулює підбір та розстановку кадрів не тільки на місцях, а й кадрову політику по країні в цілому 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.06.2024 12:17 Відповісти
скільки коштує зараз поновитися на такій посаді? просто цікаво...
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10.06.2024 12:21 Відповісти
А где плять ТЦК с их "инвалидами"?
Грузите его в бусик незламности, и на передок. Пусть там сначала для народа послужит.
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10.06.2024 12:21 Відповісти
Якщо його повернуть на посаду то треба його вбити, але спершу вбити всіх його дітей та родичів - ніхто не має права жити на крадені в ЗСУ гроші!
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10.06.2024 12:22 Відповісти
Скільки б пацє не бігало по хліву,а рильце всерівно тягнеться до корита.
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10.06.2024 12:23 Відповісти
Чому воно досі не рядовий і не у війську на передаку там або виправитися і все вкрадене верне а бо як бог дасть
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10.06.2024 12:28 Відповісти
Таке до війська не піде,воно поновитись хоче,ще має кілька маєтків придбати для своїх підсвинків...
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10.06.2024 12:39 Відповісти
і поновиться і отримає мільйонні компенсації, будите впевнені.
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10.06.2024 12:33 Відповісти
Ой як не хочеться йому відриватись від корита,ой як не хочеться...
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10.06.2024 12:35 Відповісти
Якшо він виграє суд? -- Кабмін на шконку?
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10.06.2024 12:36 Відповісти
ПОНОВИТЬСЯ..СУДИ ЇХНІ.. СУДДІ ПРИКОРМЛЕНІ , РАЗОМ З ЦИМИ КРОВОСІСЯМИ ВОНИ СТВОРЮВАЛИ І СТВОРЮЮТЬ РАЙСЬКЕ СОБІ І СВОЇМ ДІТКАМ... НАПРИКЛАД Є ТАКІ СУДДІВСЬКІ ТЯЖБИ ПО ПЕНСІЯМ - НАПРИКЛАД ПОМЕР ГЕРОЙ СОЦ. ТРУДА... А РІДНІ ХОЧУТЬ ЙОГО ПЕНСІЮ ОТРИМУВАТИ...МІСЦЕВИЙ І ОБЛАСНИЙ СУД ВІДХИЛЯЄ А КИЇВСЬКИЙ ВИНОСИТЬ ВИРОК НА КОРИСТЬ РІДНИХ ГЕРОЯ... ТО МО І ВСІМ МОЖНА ОТРИМУВАТИ НЕ СВОЮ ПЕНСІЮ А ПЕНСІЮ ПОМЕРЛИХ???
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10.06.2024 12:36 Відповісти
Ні чого собі за "справедливість". Реформи очумезні
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10.06.2024 13:05 Відповісти
Потрібно взятись за суди.Там порядних нема,там є більші або менші злодіі.Скільки треба перевішати і пересадити тих суддей,щоб у їх наступників хабар викликав спочатку здивування,а потім обурення?Не так вже і багато,там люди в основному кмітливі.Соромно признатись,але садити суддей почали лишень при Януковощі,при ньому,правда,і закінчили...
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10.06.2024 12:40 Відповісти
- Наші судді - корупціонери.
- То давайте дамо їм скажені зарплати, пенсії та пільги!
- Точно!
.....
- Наші судді так і залишилися корупціонерами, але тепер ще й вимагають вдесятеро більші хабарі.
- Хм, як же це так сталося...
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10.06.2024 12:53 Відповісти
Значит уже кому нужно уплатил вход в жирную должность.
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10.06.2024 12:47 Відповісти
І в цей час його навіть ніхто не пробує мобілізувати, або повістку видати)
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10.06.2024 12:49 Відповісти
Поновиться ми на раз два з підвишенням і повної виплати зп за весь час прогулів. Це ж не просто людина, а КРАДІЙ і це звучить гордо!
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10.06.2024 13:02 Відповісти
Цю паскуду потрібно за законами військового часу пристрелити..... У когось другі пропозиції ???
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10.06.2024 13:15 Відповісти
Цей "чесний погляд" я вже десь бачив...
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10.06.2024 14:00 Відповісти
Нелюди погані, відірвали митника від кормушки!. То що, він зараз має померти з голоду?! А сімейку годувати хто буде?. Чи може він, по вашому , має піти машиністом метро працюввти чи водієм на швидку?
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10.06.2024 14:03 Відповісти
 
 