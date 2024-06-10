Ворог намагався штурмувати наші позиції в районі Вовчанська, біля Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового тривають бої, - Генштаб

Від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 47. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку. Сили оборони стримують ворожі атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації продовжує потерпати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. З початку доби від підступних артударів терористів постраждали Покровка та Новодмитрівка - з напрямку В’язовоє (РФ), Старикове - зі сторони Козіно (РФ) та Сохани - з Тьоткіно (РФ).

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, також російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Так, зі сторони Шебекіно (рф), ворог завдав два удари з використанням чотирьох КАБів по Вовчанську, ще чотири КАБи запустив по населеному пункту Тихе, по одному бомбовому удару зазнали Стариця та Липці. В районі Вовчанська російські окупанти безуспішно намагалися провести штурмову дію.

На Куп’янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. По населеному пункту Синьківка російські терористи завдали удару шістнадцятьма НАРами. Від початку доби на цьому напрямку відбулося вже сім боєзіткнень. В районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового тривають бої.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку агресор сім разів атакував поблизу Торського, Тернів, Греківки та Невського. В районі Серебрянського лісу триває бій. Там ворог завдав удару шістьма КАБами.

На Сіверському напрямку російський агресор намагається потіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одна атака українськими воїнами успішно відбита, дві - ще тривають.

На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки.

"На Покровському напрямку російський агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки. Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили, дев’ять - ще тривають", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже дев’ять наступальних дії російських військ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення продовжуються.

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На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога.