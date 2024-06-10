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Закарпаття (1999) мобілізація (2876) ухилянти (719)

Мешканець Закарпаття отримав три роки ув’язнення за ухилення від мобілізації

суд

Чоловіка, який відмовився проходити військову службу, Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним в ухиленні від мобілізації. Вирок суду - три роки тюремного ув’язнення для ухилянта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZAHID.NET

Як зазначається у вироку, оприлюдненому в судовому реєстрі у червні 2024 року, мешканець Закарпаття в листопаді 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Після цього Андрій Ш. отримав повістку про необхідність прийти у ТЦК для відправки на місце служби. У зазначений день чоловік прийшов, але написав відмову від призову на військову службу під час мобілізації.

Щодо Андрія Ш. порушили кримінальну справу. Як заявив обвинувачений у суді, його забрали з дому та чотири дні утримували у ТЦК. За його словами, під час проходження ВЛК лікарі його не оглядали, не ставили жодних питань, а лише видали довідку про те, що він придатний до військової служби. За словами обвинуваченого, його у ТЦК його змусили підписати усі документи, але попри це він не звертався до поліції.

Також читайте: Влада самоусунулась, повісивши усіх собак на Сухопутні війська і ТЦК, - Черненко про мобілізацію

Суддя, яка розглядала справу, дослідила всі матеріали та аргументи сторін, визнавши Андрія Ш. винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Мешканцю Закарпаття призначили три роки тюрми.

Зазначається, що вирок можна оскаржити.

Нагадаємо, раніше на Харківщині двох чоловіків засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

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Топ коментарі
+22
Лише за один раз, що ухилився від служби - і три роки цугундеру?... Слабак, дехто взагалі чотириразовий "герой" і президентом став, вчіться лохи...
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10.06.2024 16:41
+11
кои прийде україїнська влада з судді зробити стілець
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10.06.2024 16:59
+8
3×4...Кловану 12 корячиться.)
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10.06.2024 16:42
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Спрячь за решёткой ты вольную волю,
Выкраду вместе с решёткой!
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10.06.2024 16:39 Відповісти
не відсидтиться, з тюрми поїде в штурмовики.
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10.06.2024 16:41 Відповісти
Хіба що поженуть ззаду зброєю на мінні поля. Або стратять у спину.
Якщо він вже так вирішив та пішов у тюрму - воювати він не буде.
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10.06.2024 17:27 Відповісти
Лише за один раз, що ухилився від служби - і три роки цугундеру?... Слабак, дехто взагалі чотириразовий "герой" і президентом став, вчіться лохи...
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10.06.2024 16:41 Відповісти
3×4...Кловану 12 корячиться.)
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10.06.2024 16:42 Відповісти
То мінімалка)) за сукупністю йому вже пожиттєве світить..
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10.06.2024 16:59 Відповісти
Сподіваюсь, ти зараз теж на фронті?
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10.06.2024 17:34 Відповісти
На трудовому, бо в 65+ вже не беруть. Так що томік, не в той город камінець кинув -пошукай другу ціль...
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11.06.2024 05:09 Відповісти
Тоді вибачте.
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11.06.2024 12:41 Відповісти
Приймається...
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11.06.2024 21:17 Відповісти
Значить не дарма тут багато хто кричав, щоб і ТЦКашникам також доплату в 30 тис. повернули. Зате тепер ухилянтів пхають в бусики, відразу ВЛК і тут же на мобілізацію. А не згодни тюремне ув'ув'язнення. Ось яке диво ваші крики та їх одержувані вже доплати роблять)
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10.06.2024 16:52 Відповісти
кои прийде україїнська влада з судді зробити стілець
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10.06.2024 16:59 Відповісти
Тюрма - не морг
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10.06.2024 17:39 Відповісти
А чого ********** картатого зрадника наркомана не посадять? Чи підорка колю катлету?
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10.06.2024 18:17 Відповісти
Проти посадових осіб тсцика кримінальне провадження відкриють за знущання (тортури) й незаконне позбавлення волі людини?
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10.06.2024 19:25 Відповісти
 
 