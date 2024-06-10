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Київська область (3806) ухилянти (719)

За 15 000 доларів допомагав ухилятися від служби – поліцейські Київщини ліквідували злочинну схему. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції затримали на Київщині організатора схеми з ухиляння від мобілізації під час отримання першого грошового траншу від "клієнта". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Поліцейські отримали інформацію про те, що 36-річний киянин за певну винагороду обіцяв чоловікам призовного віку допомогти виїхати за кордон. Маючи зв’язки в одному з медичних інститутів та військово-лікарській комісії при районному територіальному центрі комплектування на Київщини, він гарантував позитивно розв’язати питання щодо ухилення від військової служби. Вартість такої "послуги" вартувала бажаючим 15 000 доларів", - ідеться в повідомленні.

За 15 тисяч доларів допомагав ухилянтам

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 7 500 доларів першого траншу.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За 15 тисяч доларів допомагав ухилянтам
За 15 тисяч доларів допомагав ухилянтам

Триває досудове розслідування.

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Топ коментарі
+5
скільки стартаперів кругом...
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10.06.2024 17:46
+3
Розцінки зростають?
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10.06.2024 17:47
+3
краще було б, якби він свої хитровиїбані стартапи розбудовував десь у Білгородській області. А дірка у бюджеті зникне, як тільки перестануть ******* наче в останній день Помпеї.
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10.06.2024 19:18
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скільки стартаперів кругом...
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10.06.2024 17:46 Відповісти
Краще б відстрочку брав,за 45 000 на місяць,офіційно.Таких 2 мільйони,і дірка в бюджеті зникла б,і всім було б добре
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10.06.2024 18:15 Відповісти
краще було б, якби він свої хитровиїбані стартапи розбудовував десь у Білгородській області. А дірка у бюджеті зникне, як тільки перестануть ******* наче в останній день Помпеї.
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10.06.2024 19:18 Відповісти
Тут в нас так,і коли буде інакше,просто не знаю...
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10.06.2024 23:23 Відповісти
інакше буде коли пройде час одного покоління, тобто приблизно тридцять років. Але не всі це зможуть побачити.
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11.06.2024 11:27 Відповісти
Я теж так думаю.Сумно це все.
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11.06.2024 14:12 Відповісти
Розцінки зростають?
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10.06.2024 17:47 Відповісти
столичний регіон , менші суми якось не солідно брати ((
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10.06.2024 20:57 Відповісти
Ціни ростуть. І нічого крім добивання економіки вони цим не зроблять. ЩЕ РАЗ - неможливо мобілізувати більше чим 20-30% чоловіків. Всі подібні випадки закінчували заградотрядами
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10.06.2024 17:49 Відповісти
Так заградотряд это вообще не проблема. Ты думаешь бусификатор - если его поставить перед фактом - в окоп или в тыл за пулемет - будет долго раздумывать? Там сейчас идет естественный отбор - способным будут давать более ответственные задания, и заодно замазывать его в преступлении - потом уже никуда не соскочит.
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10.06.2024 18:00 Відповісти
Судя по грудям - "допомагала".
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10.06.2024 18:02 Відповісти
 
 